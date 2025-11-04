Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Học viện AI

Nếu bạn không muốn bị AI thay thế, hãy tức tốc làm ngay điều này

09:56 04/11/2025
Nhiều nhóm nghề nghiệp đang đứng trước nguy cơ biến mất vì sự xuất hiện của AI.

Ngành Công nghệ toàn cầu đang chứng kiến một làn sóng cắt giảm nhân sự lớn chưa từng có do ảnh hưởng trực tiếp từ sự phát triển mạnh mẽ của AI (trí tuệ nhân tạo). Khi máy móc bắt đầu đảm nhiệm những công việc vốn do con người thực hiện, cánh cửa tuyển dụng ở nhiều công ty ngày càng thu hẹp. Không chỉ tại Mỹ, mà ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ đang tăng cao, với tình hình việc làm xấu đi liên tục trong bốn quý, mức tệ nhất trong gần một thập kỷ.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu khi AI phát triển đến một mức độ nhất định, con người có đánh mất hoàn toàn công việc của mình? Nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng một số nghề nghiệp có thể biến mất hoàn toàn, trong khi những kỹ năng cần thiết để tồn tại trong “kỷ nguyên AI” sẽ thay đổi sâu sắc.

Nhiều người lao đao vì AI. Ảnh minh hoạ Nhiều người lao đao vì AI. Ảnh minh hoạ

Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla, đã thẳng thắn viết trên mạng xã hội X: “AI và robot sẽ thay thế tất cả công việc của con người”. Trong khi đó, Sam Altman, CEO của OpenAI là công ty đứng sau ChatGPT, cũng dự đoán rằng “nhiều nhóm nghề nghiệp sẽ biến mất hoàn toàn trong tương lai gần”.

Một số chuyên gia còn cho rằng AI không chỉ thay thế con người trong các công việc lặp đi lặp lại, mà còn có thể vượt qua cả trình độ của những người có bằng tiến sĩ. Các AI coding agent hiện nay đã đủ khả năng viết mã, sửa lỗi và triển khai hệ thống Phần mềm phức tạp mà không cần lập trình viên. Đồng thời, những robot tích hợp AI có khả năng nhận diện môi trường và phản ứng theo thời gian thực cũng đang được phát triển nhanh chóng, mở rộng phạm vi nghề nghiệp có thể bị đe dọa.

Tuy nhiên, không phải mọi việc làm đều biến mất. Theo Jensen Huang, CEO của Nvidia, “mọi công việc sẽ thay đổi, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ biến mất”. Ông cho rằng, tương tự thời kỳ bùng nổ của máy tính, sự ra đời của AI có thể khiến năng suất lao động tăng mạnh và tạo ra nhiều nghề nghiệp mới.

AI được cho là có thể tạo ra năng suất làm việc lớn cho người sử dụng. Ảnh minh hoạ AI được cho là có thể tạo ra năng suất làm việc lớn cho người sử dụng. Ảnh minh hoạ

Các chuyên gia chỉ ra rằng những vị trí văn phòng ít tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như nhân sự, kế toán hoặc nhập liệu sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên. Minh chứng là Amazon, trong kế hoạch cắt giảm 14.000 nhân viên gần đây, phần lớn tập trung ở các bộ phận hành chính. CEO Andy Jassy thừa nhận rằng “sự ra đời của AI tạo sinh sẽ khiến số lượng nhân viên văn phòng giảm đáng kể trong vài năm tới”. Một báo cáo của Microsoft cũng cho thấy các công việc như nhập liệu, tóm tắt tài liệu hoặc hỗ trợ hành chính là những nhóm dễ bị thay thế nhất.

Tuy nhiên, các lãnh đạo công nghệ đều đồng thuận rằng con người vẫn có thể thích nghi nếu biết cách làm việc cùng AI thay vì chống lại nó. Jensen Huang nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ không bị AI thay thế, mà sẽ bị thay thế bởi người biết sử dụng AI tốt hơn”. Trong khi đó, Sam Altman khuyến khích giới trẻ “hãy theo đuổi những điều khiến bạn đam mê, bởi đây là thời đại tuyệt vời nhất để khởi nghiệp”.

Bên cạnh nỗi lo mất việc, AI cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Ông Belchamy Shankarlingam, Giám đốc sản phẩm của Zoom, nhận định rằng “AI không chỉ lấy đi công việc mà còn tạo ra những ngành nghề mới như an ninh AI, quản lý AI agent hay kỹ sư đạo đức AI”. Microsoft cũng khẳng định sẽ “tiếp tục tuyển dụng, đồng thời ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhân viên”.

AI có thể mở ra nhiều cơ hội công việc mới. Ảnh minh hoạ AI có thể mở ra nhiều cơ hội công việc mới. Ảnh minh hoạ
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/cong-nghe/neu-ban-khong-muon-bi-ai-thay-the-hay-tuc-toc-lam-ngay-dieu-nay-202511040927381189.html
Cùng chủ đề
Ứng dụng công nghệ số trong chẩn đoán và điều trị ung thư góc nhìn chuyên gia Học viện AI
Ứng dụng công nghệ số trong chẩn đoán và điều trị ung thư góc nhìn chuyên gia

Trong bối cảnh y học hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, lĩnh...

Đàn ông Nhật Bản 'mê' bạn gái AI Học viện AI
Đàn ông Nhật Bản 'mê' bạn gái AI

App chat AI giả lập công cụ hẹn hò trở nên phổ biến ở Nhật Bản. Theo khảo sát, phần...

AI không từ thủ đoạn Học viện AI
AI không từ thủ đoạn

Thử nghiệm mô phỏng của Anthropic cho thấy các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) sẵn sàng dùng mọi...

AI là 'đòn bẩy', nhưng không phải ai cũng bật được Học viện AI
AI là 'đòn bẩy', nhưng không phải ai cũng bật được

Đa phần sinh viên đều sử dụng AI trong học tập. Tuy nhiên, mỗi người có một kết quả khác...

AI tạo video của Google mạnh đến đâu Học viện AI
AI tạo video của Google mạnh đến đâu

Ngay từ khi ra mắt, Google Veo 3 đã nhận được nhiều sự chú ý và trải nghiệm từ người...

YouTube vừa dùng AI để 'phá vỡ rào cản ngôn ngữ' Học viện AI
YouTube vừa dùng AI để 'phá vỡ rào cản ngôn ngữ'

Nhiều người dùng phản ánh bản lồng tiếng bằng AI trên YouTube vẫn còn khá khó hiểu và nhiều lỗi...

Mới cập nhật
Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

Sau khi đọc bài văn này, cô giáo không hài lòng và chấm chỉ 1 điểm. Thế nhưng, dân mạng lại tỏ ra thích thú với nội dung và phản đối màn chấm điểm của giáo viên.

5 giờ trước Học đường

iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026

iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026

Theo MacRumors, Apple chuẩn bị cho “năm bản lề” 2026 khi iPhone gập, chip C1 tự sản xuất và hàng loạt thiết bị dùng chip M6 sắp ra mắt.

5 giờ trước Thiết bị

Một loại rau được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới, ở chợ Việt Nam bán rất rẻ, gặp phải mua ngay

Một loại rau được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới, ở chợ Việt Nam bán rất rẻ, gặp phải mua ngay

Loại rau này rất quen thuộc, hóa ra vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe khi ăn thường xuyên.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Loạt phim Hoa ngữ gây sốt trong năm 2025 mà khán giả yêu thích thể loại này không thể bỏ qua.

5 giờ trước Phim

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ thành công nhất ở hiện tại.

6 giờ trước Âm nhạc

Đúng rằm tháng 9, Thần Tài điểm danh 3 con giáp phát lộc: Dễ trúng số tiền tỷ, tiền đếm mỏi tay

Đúng rằm tháng 9, Thần Tài điểm danh 3 con giáp phát lộc: Dễ trúng số tiền tỷ, tiền đếm mỏi tay

Hôm nay là rằm tháng 9, dự báo có 3 con giáp may mắn về tài lộc.

6 giờ trước Khám phá

Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai?

Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai?

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống va chạm giao thông bất ngờ giữa một chiếc ô tô con và xe đạp.

6 giờ trước Đời sống

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Hôm nay (4/11), mưa chủ yếu tập trung ở Hà Tĩnh – Quảng Trị, từ ngày mai mưa giảm. Trong hai ngày (4-5/11), lũ trên các sông ở Huế - Đà Nẵng giảm nhanh, lũ trên các sông Hà Tĩnh đến Quảng Trị dâng trở lại.

6 giờ trước Đời sống

Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

Không chỉ là phép lịch sự, việc các tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay ngay ở cửa còn có một lý do liên quan đến an toàn.

6 giờ trước Khám phá

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng.

6 giờ trước Pháp luật