Lịch nhập học 2025 của hơn 40 trường đại học, học viện: Tân sinh viên đặc biệt lưu ý!

Ngay sau khi điểm chuẩn được công bố, nhiều trường đã lên kế hoạch nhập học cho tân sinh viên.

Sau khi điểm chuẩn 2025 được công bố, bước tiếp theo mà tân sinh viên cần làm chính là xác nhận nhập học. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển phải hoàn tất việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Nếu bỏ qua bước này, kết quả trúng tuyển sẽ không còn hiệu lực.

Điểm chuẩn năm nay ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT với phổ điểm trải rộng từ 15 đến 30, nhiều ngành tiếp tục duy trì sức nóng với mức chuẩn cao ngất ngưởng. Có tới 24 ngành lấy điểm từ 29 đến 30, trong đó 6 ngành đạt tuyệt đối 30/30 - chủ yếu thuộc khối sư phạm.

Song song với quy định chung của Bộ, mỗi trường đại học, học viện lại có kế hoạch nhập học riêng. Thông tin thường được cập nhật trên website chính thức, fanpage hoặc gửi đến thí sinh qua email, tin nhắn hay giấy báo nhập học. Nhiều trường hiện nay còn bổ sung thêm thủ tục đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin của trường trước khi sinh viên tới làm hồ sơ trực tiếp.

Đến nay, đã có hơn 40 trường đại học, học viện tại Hà Nội thông báo lịch nhập học cụ thể. Đây là mốc thời gian quan trọng để tân sinh viên sắp xếp kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thủ tục cần thiết trước khi bước vào năm học mới.

Lịch nhập học của hơn 40 trường đại học, học viện tại Hà Nội cụ thể như sau:

Đáng chú ý, sau khi kết thúc đợt nhập học đầu tiên, những trường chưa đủ chỉ tiêu có thể mở nhiều đợt tuyển bổ sung, kéo dài đến tận tháng 12. Điều này cũng mở thêm cơ hội cho những bạn chưa trúng tuyển hoặc chưa kịp xác nhận nhập học ở bất kỳ trường nào.

