Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, có thể gây mưa dịp Quốc khánh 2/9

17:19 26/08/2025
Theo nhận định ban đầu của chuyên gia, Biển Đông khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới vào những ngày cuối tháng 8, hướng vào đất liền và gây mưa trong dịp lễ 2/9.

Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thuỷ văn cho biết, hiện tại (26/8). ở phía Đông Philippines xuất hiện một vùng áp thấp . Theo mô hình dự báo của Nhật Bản, vùng áp thấp này có thể đi vào Biển Đông trong khoảng 2 ngày tới.

"Khi vào Biển Đông, điều kiện bề mặt biển khá ẩm cung cấp nguồn năng lượng cho vùng áp thấp phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới. Cũng không loại trừ khả năng khi áp thấp đi vào gần đặc khu Hoàng Sa, gần vịnh Bắc Bộ, có thể sẽ mạnh lên.

Điều tôi lo nhất là theo dự báo, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên, đi vào đất liền Việt Nam, hướng về miền Trung, khả năng đổ bộ khoảng 31/8, chậm hơn có thể sang 1/9", bà Lan nhận định.

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, có thể gây mưa dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Biển Đông khả năng sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Minh Khang)

Bà Lan cho biết thêm, áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa, trong đó có Hà Nội. Nếu áp thấp nhiệt đới yếu đi, đổ bộ sớm hơn hoặc chậm hơn một ngày thì mưa chỉ tập trung vào chiều tối, nếu đổ bộ ngày 1/9 thì ngày 2/9 có thể mưa nhiều, ảnh hưởng tới các hoạt động dịp diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bà Lan lưu ý, đây chỉ là các nhận định ban đầu, dự báo có thể thay đổi. Tuy nhiên, các thông tin sớm có thể giúp người dân, đặc biệt ngư dân trên biển phòng tránh.

Đêm qua và sáng nay, tác động của bão số 5 Kajiki, mưa lớn liên tục trút xuống trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, có nơi mưa rất to. Trong đó, Phú Thọ, Hà Nội và Thanh Hoá, Nghệ An là 4 địa phương xuất hiện mưa to đến rất to, tình trạng ngập lụt xảy ra nhiều nơi.

Lượng mưa quan trắc được từ 19h ngày 25/8 đến 8h ngày 26/8, rất nhiều nơi vượt ngưỡng 200mm như: trạm Tà Si Láng (Lào Cai) 230mm; trạm Vạn Mai (Phú Thọ) 270mm; trạm Thạch Thất (Hà Nội) 261,4mm; trạm Vạn Xuân 1 (Thanh Hóa) 220mm; trạm thủy điện Đồng Văn (Nghệ An) 272mm; trạm Hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 242,4mm…

Từ nay đến sáng 27/8, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục bao trùm khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa.

Trong ngày 26/8, Nghệ An đến Hà Tĩnh hứng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 20-50mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, có thể gây mưa dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Hà Nội ngập tứ bề sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến chiều nay.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn với lượng mưa trong 3 giờ có thể vượt 100mm, đây là mức mưa lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt gây thiệt hại về người và tài sản.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa ước chừng phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông, tuy nhiên lượng mưa quan trắc dự báo thấp hơn các khu vực trên, dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Người dân cần hết sức cảnh giác trước nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 70mm trong 3 giờ.

 
 
 
