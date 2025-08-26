Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lý do Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ ôtô, xe máy dùng xăng E10 từ 2026

09:05 26/08/2025
Bộ Công Thương đề xuất từ năm 2026 toàn bộ xăng bán ra trên thị trường sẽ là xăng E10, tiến tới E15 từ năm 2031, với kỳ vọng giảm mạnh phát thải và vẫn đảm bảo an toàn cho động cơ.

Bộ Công Thương đề xuất ôtô, xe máy bắt buộc dùng xăng E10 từ năm 2026. Ảnh: Việt Linh.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đề xuất, giai đoạn 1 (từ 1/1/2026 đến hết 2030), toàn bộ xăng bán ra trên thị trường sẽ là xăng E10. Sang giai đoạn 2 (từ 2031), tất cả xăng lưu thông sẽ chuyển sang E15 hoặc loại xăng sinh học khác do Bộ trưởng Công Thương quyết định.

Bộ dẫn nghiên cứu quốc tế cho thấy E10 giúp giảm 3-5% phát thải CO2 so với xăng truyền thống. Nếu áp dụng cho 10 triệu tấn xăng tiêu thụ mỗi năm tại Việt Nam, lượng khí CO2 có thể cắt giảm 640.000-800.000 tấn, gấp 6-8 lần mức giảm khi dùng E5 hiện nay.

Xăng sinh học cũng giúp giảm các khí thải độc hại như CO, HC, NOx nhờ hàm lượng oxy cao hơn, đồng thời hạn chế olefin và hợp chất thơm vốn khá cao trong xăng dầu sản xuất trong nước.

Ngoài tác động môi trường, Bộ Công Thương nhấn mạnh E10 còn an toàn cho động cơ. Các hãng lớn như Toyota, Honda, Ford cùng nhiều tổ chức kỹ thuật quốc tế (trong đó có SAE) đều khẳng định E5, E10 không gây hại, thậm chí có lợi nhờ trị số octan cao hơn, giúp động cơ vận hành êm, giảm kích nổ, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và kéo dài tuổi thọ.

Tại Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thử nghiệm và kết luận E5, E10 không ảnh hưởng đến độ bền động cơ nếu tuân thủ chuẩn chất lượng.

Petrolimex cho biết các hãng xe như Toyota, Honda cũng xác nhận phương tiện của họ vận hành bình thường với xăng E10. Trong khi đó, tại Mỹ, E10 đã được sử dụng hơn 20 năm và được công nhận an toàn cho mọi loại động cơ ôtô, xe máy hiện đại.

Bộ Công Thương cũng dẫn kinh nghiệm từ Thái Lan, quốc gia có hơn 20 triệu ôtô với tuổi đời trung bình 11-12 năm, tương tự Việt Nam. Năm 2007, Thái Lan triển khai xăng E10 và đến 2013 đã loại bỏ hoàn toàn xăng RON 91, biến E10 thành nhiên liệu tiêu chuẩn. Sau đó, xăng E20 được giới thiệu như dòng cao cấp, còn E85 phục vụ các xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt.

Thực tế cho thấy đội xe Thái Lan đã dùng E10 hàng chục năm mà không gặp vấn đề, kể cả xe sản xuất từ cuối thập niên 1990 - đầu 2000. Các hãng ôtô tại đây cũng xác nhận E10 và E20 an toàn cho xe hiện đại, thể hiện trong bảo hành và hướng dẫn sử dụng; nhiều xe còn ghi nhãn "E10/E20 OK" ngay trên nắp bình nhiên liệu.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/ly-do-bo-cong-thuong-de-xuat-toan-bo-oto-xe-may-dung-xang-e10-tu-2026-post1579970.html
