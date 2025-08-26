Ngủ dậy đã thấy nước sát mép giường, ngập yên xe

Mưa lớn từ đêm 25 đến sáng 26/8 do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, "nhà biến thành sông" khi nước tràn vào.

Gần 10h sáng 26/8, cả gia đình chị Phương Thỏa - ở ngách 153/30 Phú Đô, gần sân vận động Mỹ Đình - phải tập trung hết sức để múc nước ra khỏi nhà. Mưa lớn từ đêm qua khiến cả con đường trước nhà ngập nặng và vẫn tiếp tục dâng lên.

Đây là lần đầu tiên chị chứng kiến cảnh ngập lụt lớn như thế này, mùi hôi thối từ cống thoát nước và rác dềnh lên khiến ai nấy khó chịu. Mưa không ngớt, nước đã lên đến sát mép giường ngủ.

"Từ sáng đến giờ nước vẫn chưa có dấu hiệu rút, cả khu nhà tôi ngập nặng. Cô giáo của con tôi sáng nay thông báo cho học sinh nghỉ học. Một con lớn đang học cấp 3 trên phố cũng phải xin nghỉ vì mưa to quá", chị nói với Tri Thức - Znews.

Gia đình chị Phương Thỏa tát nước ra khỏi nhà nhưng không thể ngăn dòng nước tràn vào. Ảnh: NVCC.

Tiệm sửa xe quá tải

Tổng lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30 ngày 26/8, cụ thể: Hoàn Kiếm 140 mm, Ba Đình 133 mm, Hoàng Mai 103 mm, Thanh Trì 241 mm... Lượng mưa này đã vượt quá công suất của hệ thống thoát nước Hà Nội khi chỉ đáp ứng được các trận mưa có cường độ đến 50 mm; trong khi đó tại phường Hai Bà Trưng lượng mưa lên đến 315 mm, Yên Sở 310 mm...

Theo ghi nhận, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường khắp Hà Nội bị ngập nặng khiến giao thông đi lại khó khăn. Nước dâng cao, sóng sánh khiến các phương tiện như xe máy ngã đổ.

Sáng nay thức dậy, Minh (sống tại Bắc Từ Liêm) ngỡ ngàng khi thấy nước ngập đến sát yên chiếc xe máy. Anh phải nhanh chóng di chuyển xe, mang đi sửa vì không thể nổ máy.

Xe máy của Minh ngập tới yên và phải mang đi sửa sáng nay. Ảnh: NVCC.

"Tình trạng sáng nay là mưa ngập rất sâu, rất nhiều xe máy ở khu vực tôi sống, gần ĐH Mỏ - Địa chất, đều phải mang đi sửa", Minh chia sẻ, kèm theo là hình ảnh tiệm sửa xe ở gần nhà của anh đang quá tải. Những chiếc xe mới mang đến đều bị chết máy do ngập nước.

Nước ngập ở khu vực sát chung cư Ecohome 1 khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Ngọc Anh.

Theo ghi nhận lúc 9h20 phút, khu vực sát chung cư Ecohome 1, gần UBND phường Đông Ngạc (cũ) cũng xảy ra ngập nặng. Một cụ bà phải ngồi vào chậu lớn để người nhà di chuyển sang khu vực an toàn.

Nhiều tuyến đường lớn bị ngập, không ít người quyết định xin nghỉ làm hoặc làm việc từ xa. Sáng nay, khoảng 8h30, khi chuẩn bị đi làm, Nguyễn Hà (29 tuổi, nhân viên bán hàng) bất ngờ khi con ngõ trước nhà ở làng Phú Đô đã bị ngập sâu hơn nửa bánh xe.

"Lên Facebook cập nhật tình hình, tôi thấy hình ảnh nước đã ngập ở khu vực trước sân vạn động Mỹ Đình, là đường tôi đi làm. Tôi quyết định ở nhà, xin làm việc online. Chủ cửa hàng cũng nắm được tình hình nên đồng ý ngay, thông báo hôm nay mọi người sẽ tới làm việc từ buổi chiều, nếu tình hình mưa ngập giảm bớt", Hà nói.

Con nghỉ học, bố mẹ nghỉ làm

Tại Hà Nội, sáng nay, nhiều phụ huynh chia sẻ tình cảnh buộc phải ở nhà trông con do nhà trường thông báo nghỉ học vì đường ngập, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Chị Nguyễn Hạnh (trú tại xã An Khánh) phải xin nghỉ làm để trông con sau khi nhận được thông báo nghỉ học từ nhà trường lúc 6h sáng. “Khu vực An Khánh ngập rất sâu nên dù nhà trường không thông báo, tôi cũng sẽ chủ động cho con nghỉ học để đảm bảo an toàn. Chồng tôi làm việc ở khu vực Mỹ Đình cũng phải quay về vì đường ngập sâu, không thể đi qua được”, chị chia sẻ.

Chị Phạm Nụ, sinh sống tại khu vực Thụy Khuê, cho biết nơi chị ở có mưa to nhưng không bị ngập sâu. Sáng nay, chị vẫn vượt mưa đưa con đi học dù lớp đã có hơn 20 học sinh chủ động xin nghỉ từ sớm. “Đoạn đường từ nhà tôi đến trường không bị ngập nhiều nên tôi cố gắng đưa con đến lớp vì không muốn con nghỉ mất buổi học”, chị cho hay.

Mưa ngập trên đường Vành đai 3, Công ty Thoát nước đã huy động nhân lực, máy móc để làm công tác thoát nước.

Chị Hải Nguyễn (30 tuổi, sống tại phường Cầu Giấy) quyết định cho con nghỉ học dù nhà ở ngay gần trường vì trời mưa quá lớn.

“Nghe mưa là tôi sốt ruột, nên cho con ở nhà luôn. Trời mưa gió thế này thì tốt nhất nên ở nhà cho an toàn. Cô giáo lớp của con tôi sáng nay cũng thông báo chỉ có khoảng 12 học sinh đến lớp”, người mẹ bày tỏ.

Tâm bão số 5 vào Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh nhưng gần trọn miền Bắc hứng mưa lớn. Đây được đánh giá là cơn bão "dị thường". Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên đất liền khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình sáng nay còn có gió mạnh 6-7, giật cấp 9.

Mưa lớn còn kéo dài với trọng tâm mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc. Dự báo, từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.