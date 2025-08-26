Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng?

10:14 26/08/2025
Nhiều người đã đồng loạt gọi tên ca nương Kiều Anh và kéo vào loạt đồn đoán tiêu cực trên MXH.

Mới đây, theo báo Công an Nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền có quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng vào tháng 6/2025. Từ năm 2023 đến nay, đường dây đã lừa hàng nghìn người, thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

Để rửa tiền và che giấu hành vi phạm tội, đường dây này đã mua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân và công ty "ma" trên khắp cả nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam 7 nghi phạm chủ chốt. Trong số này, đáng chú ý xuất hiện cái tên Nguyễn Quang Trường (SN 1993, Hà Nội), hay còn được biết đến là Quang Trường Diamond. 

Đáng nói, sau khi thông tin này được công bố, cư dân mạng bất ngờ nhắc đến tên Ca nương Kiều Anh. Nguồn cơn xuất phát từ việc netizen phát hiện trước khi bị bắt giam, doanh nhân Quang Trường từng nhiều lần xuất hiện ăn tối thân mật với vợ chồng Ca nương Kiều Anh - Văn Quỳnh. Cụ thể, cư dân mạng đào lại khoảnh khắc vợ chồng Kiều Anh và Quang Trường cùng nhau ăn tối sang chảnh. Những bức ảnh này được chụp vào các cột mốc khác nhau, có cả từ năm 2023.

48663814629310943937304228028136993334309169n

img7527

Ca nương Kiều Anh và chồng bị đào lại những khoảnh khắc từng xuất hiện với Quang Trường Diamond - doanh nhân 9X vừa bị bắt vì rửa tiền 

Hiện tại, cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của Kiều Anh và đồng loạt nhắc đến tên doanh nhân Quang Trường. Thậm chí, có người còn tung những tin tức tiêu cực liên quan đến vợ chồng Kiều Anh. Liên hệ với phía Kiều Anh để tìm hiểu sự việc, phía đại diện của cô từ chối phản hồi những thông tin liên quan đến doanh nhân Quang Trường Diamond. 

photo 10 16956182593931991396814 17300117488781929665111 1730078456396 17300784565081442497077 17561218378321960534802

Phía Kiều Anh không phản hồi những thông tin liên quan đến Quang Trường Diamond

Trước những bàn tán rầm rộ, nhiều ý kiến cho rằng cộng đồng mạng cần tỉnh táo hơn khi tiếp nhận thông tin. Thực tế, một vài bức ảnh chụp chung không thể là cơ sở để quy chụp rằng nghệ sĩ có liên quan trực tiếp đến những ồn ào. Trong Showbiz hay đời thường, việc gặp gỡ, tham gia chung một sự kiện hay đơn giản chỉ là bữa ăn bạn bè là điều hết sức bình thường.

Những suy đoán thiếu căn cứ, xuất phát chỉ từ vài hình ảnh hay chi tiết rời rạc, không những khiến câu chuyện bị thổi phồng mà còn dễ dẫn đến những hệ quả khó lường. Khi tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, người chịu ảnh hưởng trực tiếp chính là nghệ sĩ, những người luôn phải gìn giữ hình ảnh trước công chúng. Chỉ một lời quy chụp vội vàng cũng có thể làm tổn hại đến danh dự, uy tín và công sức mà họ đã xây dựng trong nhiều năm. Vì vậy, việc tỉnh táo và cân nhắc trước khi chia sẻ hay bình luận là điều cần thiết để tránh vô tình đẩy sự việc đi xa hơn, vượt khỏi bản chất. 

5164686641222095893181197974144153377134895312n

Cư dân mạng nên tỉnh áo để tiếp nhận những thông tin chưa có bằng chứng, xác thực bị lan truyền trên MXH

Sinh năm 1994 tại Hà Nội, Kiều Anh là "con nhà nòi" trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Cô từng gây chú ý khi tham gia The Voice - Giọng hát Việt và trở thành thí sinh đội Thu Phương, để lại ấn tượng với chất giọng lạ và Phong cách riêng biệt. Sau khi lập gia đình và sinh con, Kiều Anh gần như rút lui khỏi làng nhạc, tạm gác đam mê ca hát để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Mãi đến khi nhận lời góp mặt trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, nữ ca sĩ mới chính thức trở lại với khán giả.

Bước vào hôn nhân với thiếu gia Văn Quỳnh, Kiều Anh có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được ông xã yêu thương, chiều chuộng hết mực, cô thường xuyên được tháp tùng trong những chuyến Du lịch xa hoa và sở hữu loạt hàng hiệu đắt đỏ. Hiện tại, gia đình nhỏ của Kiều Anh đang sinh sống trong căn hộ cao cấp hơn 300m² tại Hà Nội, nơi nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống viên mãn, cân bằng giữa nghệ thuật và hạnh phúc gia đình. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc, vừa làm nghệ thuật vừa tận hưởng cuộc sống an yên bên gia đình. 

51290669102055865553786386489390718887395328n 1737387507843 1737387507969199223805 175612385373877388395

Kiều Anh vẫn cập nhật công việc, giữa lúc bị netizen tràn vào bình luận tiêu cực

Hạ Anh 

