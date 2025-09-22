Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ưng Hoàng Phúc chính thức phản hồi về MV dính hình ảnh nghi vấn quảng cáo web cá độ

14:12 22/09/2025
Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về việc MV mới của nhóm Ngũ Hổ Tướng vướng tranh cãi loạt hình ảnh gắn với trang web cá độ.

Vừa qua, Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng chính thức thành lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng, đồng thời ra mắt MV Anh Em Trước Sau Như Một vào ngày 18/9. Chỉ sau 3 ngày, sản phẩm nhanh chóng cán mốc hàng trăm nghìn lượt xem.

54453408113205894527718402619052388794138982n Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng

Tuy nhiên, thay vì chỉ được chú ý bởi màn kết hợp hiếm có của dàn ca sĩ đình đám, MV lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất hiện loạt hình ảnh bị cho là quảng cáo trá hình cho trang web cá độ. Cư dân mạng nhanh chóng phát hiện loạt hình ảnh liên quan đến một trang web cá độ trong MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng. Cụ thể gồm chiếc cốc in logo được đặt ngay vị trí chính diện giữa khung hình. Không chỉ vậy, logo còn xuất hiện trên áo, bao bì đạo cụ, thậm chí có cả phân cảnh lướt giao diện trang web này.

photo6233200850759698215x
photo6232989959275529589y Loạt hình ảnh gây tranh cãi xuất hiện trong MV của Ngũ Hổ Tướng

Những chi tiết nhạy cảm này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay MV và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ.

rftgyh Động thái âm thầm của Khánh Phương trong đêm 21/9

Trước phản ứng gay gắt, ngay trong đêm, Khánh Phương đã âm thầm gỡ bỏ MV gốc khỏi kênh YouTube cá nhân sau 3 ngày đăng tải, chỉ để lại teaser và các video phụ. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục đăng lại bản MV mới, đã cắt bỏ toàn bộ những hình ảnh gây tranh cãi. Động thái này được cho là cách “xóa dấu vết” của Khánh Phương. Nam ca sĩ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào với công chúng.

52730649312940788620895663436415560755694180n Ưng Hoàng Phúc chính thức lên tiếng

Đến sáng 22/9, fanpage Ưng Hoàng Phúc chính thức lên tiếng về sự việc. Ưng Hoàng Phúc khẳng định không quảng cáo cho thương hiệu gây tranh cãi, MV đăng tải ngày 18/9 không có hình ảnh nhạy cảm, hiện vẫn đang còn trên kênh YouTube chính chủ.

"Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó", Ưng Hoàng Phúc viết.

54663369013228191492155372761996980357158578n Sự việc tiếp tục gây tranh cãi

Hiện sự việc vẫn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Tuyết Anh

