Vảy nến tái phát phải làm sao? Lắng nghe tư vấn từ chuyên gia

Ai từng bị vảy nến đều nhận ra rằng căn bệnh này không chỉ dai dẳng mà còn rất dễ tái phát. Dù đã điều trị nhiều lần, chỉ cần một tác động nhỏ từ môi trường, bệnh vảy nến sẽ lại bùng phát, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Vậy làm sao để kiểm soát bệnh hiệu quả và hạn chế tái phát lâu dài? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!

Bệnh vảy nến theo Y học cổ truyền (YHCT)

Vảy nến là một bệnh da liễu mãn tính, đặc trưng bởi tình trạng viêm da, tăng sinh quá mức tế bào sừng, dẫn đến hiện tượng bong tróc, khô ráp và hình thành các mảng bám vảy trắng bạc trên bề mặt da.

Theo y học hiện đại, đây là một bệnh tự miễn, xuất phát từ sự rối loạn của hệ miễn dịch, khiến cơ thể tấn công nhầm vào các tế bào da khỏe mạnh. Hiện nay, y học hiện đại vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị dứt điểm, chỉ có thể kiểm soát bệnh và giảm triệu chứng.

Bệnh vảy nến xuất hiện do rối loạn hệ miễn dịch.

Theo YHCT, vảy nến được gọi là "tùng bì tiễn" hoặc "bạch bì phong", bởi đặc điểm bong vảy và khô da giống như lớp vỏ cây tùng. YHCT quan niệm rằng bệnh không chỉ xuất phát từ bên ngoài mà còn là hậu quả của sự mất cân bằng trong cơ thể. Do đó, để điều trị bệnh cần tập trung vào điều hòa bên trong, giúp kiểm soát bệnh, từ đó, giảm dần các triệu chứng và ngăn bệnh tái phát.

Nguyên nhân gây bệnh vảy nến theo Y học cổ truyền

Theo quan niệm của Đông y, bệnh vảy nến không chỉ xuất phát từ yếu tố bên ngoài mà còn do sự rối loạn nội tại trong cơ thể. Các yếu tố như phong, hàn, thấp, nhiệt hoặc sự suy yếu của khí huyết, can thận có thể dẫn đến sự rối loạn trong quá trình tái tạo da, gây ra triệu chứng bong tróc, ngứa ngáy, sưng đỏ. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến gây vảy nến theo YHCT và cách nhận biết từng thể bệnh:

Phong, hàn, thấp, nhiệt xâm nhập

Phong nhiệt

Nguyên nhân: Phong nhiệt xâm nhập cơ thể, tích tụ dưới da gây viêm nhiễm, kích thích quá trình tăng sinh tế bào sừng quá mức.

Phong nhiệt xâm nhập cơ thể, tích tụ dưới da gây viêm nhiễm, kích thích quá trình tăng sinh tế bào sừng quá mức. Triệu chứng:

Xuất hiện các mảng da đỏ, viêm, sưng nóng.

Da bong tróc nhiều, kèm theo cảm giác ngứa rát dữ dội.

Vảy trắng bong thành từng lớp, dễ rơi rụng.

Bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa nóng, khi cơ thể bị nhiệt độc tích tụ nhiều.

Vảy nến do phong nhiệt.

Hàn thấp

Nguyên nhân: Hàn thấp tích tụ do khí huyết lưu thông kém, khiến độc tố bị ứ đọng và làm tổn thương da lâu dài.

Hàn thấp tích tụ do khí huyết lưu thông kém, khiến độc tố bị ứ đọng và làm tổn thương da lâu dài. Triệu chứng:

Da khô, mảng vảy nến dày cứng, bám chặt vào da.

Ngứa nhưng không dữ dội, đôi khi có cảm giác tê buốt.

Bệnh tiến triển chậm, kéo dài, khó điều trị.

Thường xuất hiện nhiều vào mùa đông hoặc khi thời tiết lạnh, ẩm.

Thấp nhiệt

Nguyên nhân: Sự kết hợp giữa thấp (ẩm ướt) và nhiệt (nóng trong) khiến da bị viêm đỏ nghiêm trọng.

Sự kết hợp giữa thấp (ẩm ướt) và nhiệt (nóng trong) khiến da bị viêm đỏ nghiêm trọng. Triệu chứng:

Tổn thương da viêm đỏ, sưng nóng, có thể rỉ dịch vàng.

Ngứa ngáy liên tục, càng gãi càng lan rộng.

Bệnh có Xu hướng lan nhanh ra nhiều vùng da khác nhau.

Dễ bùng phát khi thời tiết ẩm thấp, mưa nhiều hoặc khi ăn đồ cay nóng.

Huyết nhiệt, huyết táo và huyết ứ

Huyết nhiệt

Nguyên nhân: Cơ địa nóng trong, nhiệt tích tụ trong huyết mạch làm tổn thương da.

Cơ địa nóng trong, nhiệt tích tụ trong huyết mạch làm tổn thương da. Triệu chứng:

Da đỏ rực, nóng ran, bong vảy thành từng lớp mỏng.

Cảm giác ngứa rát khó chịu, đôi khi có chảy máu do gãi nhiều.

Mảng vảy nến dễ lan rộng, có thể đi kèm với khô miệng, táo bón, nước tiểu vàng.

Bệnh nặng hơn khi ăn nhiều thực phẩm cay nóng, uống rượu bia.

Huyết táo

Nguyên nhân: Máu không đủ dưỡng chất để nuôi da, khiến da trở nên khô cứng, dễ bong tróc.

Máu không đủ dưỡng chất để nuôi da, khiến da trở nên khô cứng, dễ bong tróc. Triệu chứng:

Da khô căng, bong vảy nhỏ li ti, không viêm đỏ nhiều.

Vảy bong liên tục nhưng không có cảm giác nóng rát như huyết nhiệt.

Bệnh kéo dài, khó hồi phục do da thiếu độ ẩm và dưỡng chất.

Người bệnh có thể bị khô môi, khô mắt, hay mệt mỏi, mất ngủ.

Vảy nến do huyết táo.

Huyết ứ

Nguyên nhân: Khí huyết không lưu thông tốt, gây ứ trệ dưới da, làm tổn thương da nặng hơn.

Khí huyết không lưu thông tốt, gây ứ trệ dưới da, làm tổn thương da nặng hơn. Triệu chứng:

Các mảng vảy nến dày cộm, sậm màu, khó bong.

Da có thể bị sạm đen, thâm tím ở những vùng tổn thương nặng.

Chân tay lạnh, cơ thể hay đau mỏi, thiếu sức sống.

Bệnh tiến triển chậm nhưng dai dẳng, khó chữa.

Can thận hư suy

Nguyên nhân: Can (gan) và thận đóng vai trò quan trọng trong việc thanh lọc độc tố và điều hòa khí huyết. Khi hai cơ quan này suy yếu, độc tố tích tụ trong cơ thể lâu ngày, dẫn đến vảy nến tái phát liên tục.

Can (gan) và thận đóng vai trò quan trọng trong việc thanh lọc độc tố và điều hòa khí huyết. Khi hai cơ quan này suy yếu, độc tố tích tụ trong cơ thể lâu ngày, dẫn đến vảy nến tái phát liên tục. Triệu chứng:

Bệnh kéo dài nhiều năm, tái phát nhiều lần dù đã điều trị.

Da khô ráp, bong vảy từng lớp nhưng không viêm đỏ nhiều.

Cơ thể suy nhược, hay mệt mỏi, đau lưng, ù tai, tiểu đêm.

Móng tay, tóc dễ gãy rụng, sắc mặt nhợt nhạt.

Bệnh trầm trọng hơn khi căng thẳng kéo dài hoặc chế độ ăn uống không hợp lý.

Mỗi thể bệnh vảy nến theo y học cổ truyền có nguyên nhân và triệu chứng riêng, nhưng nhìn chung, bệnh xuất phát từ sự mất cân bằng trong cơ thể. Vì vậy, để kiểm soát vảy nến hiệu quả và ngăn ngừa tái phát, cần xác định đúng căn nguyên và áp dụng phương pháp điều trị phù hợp.

Vì sao bệnh vảy nến dễ tái phát?

Bệnh vảy nến không chỉ khó điều trị dứt điểm mà còn có xu hướng tái phát dai dẳng, ngay cả khi đã kiểm soát được triệu chứng. Điều này có thể được lý giải bởi các lý do như:

Chưa giải quyết tận gốc căn nguyên bệnh

Hầu hết các phương pháp điều trị hiện nay chỉ tập trung vào việc làm giảm triệu chứng bên ngoài, như sử dụng thuốc bôi chứa corticoid hoặc thuốc ức chế miễn dịch. Mặc dù có thể giúp kiểm soát bệnh trong thời gian ngắn, nhưng khi ngừng thuốc, vảy nến rất dễ bùng phát trở lại.

Thuốc tây chỉ giúp điều trị triệu chứng bệnh.

Theo YHCT, nếu không điều chỉnh cơ thể từ bên trong, các yếu tố gây bệnh như phong nhiệt, huyết nhiệt, huyết ứ vẫn tiếp tục tồn tại. Khi gặp điều kiện thuận lợi, chúng sẽ kích thích bệnh tái phát, khiến người bệnh rơi vào vòng luẩn quẩn điều trị - tái phát không dứt.

Chế độ sinh hoạt, ăn uống chưa hợp lý

Chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày có tác động rất lớn đến tình trạng bệnh vảy nến. Theo Đông y:

Thực phẩm cay nóng, dầu mỡ, rượu bia dễ kích thích phong nhiệt, huyết nhiệt, khiến da bị viêm đỏ và bong tróc nặng hơn.

Đồ ăn quá nhiều đạm, chất béo động vật cũng làm tăng gánh nặng cho gan, ảnh hưởng đến quá trình đào thải độc tố.

Căng thẳng, stress kéo dài làm suy giảm chức năng gan thận, gây mất cân bằng âm dương, từ đó khiến bệnh tái phát thường xuyên.

Những yếu tố này khiến vảy nến khó thuyên giảm hoàn toàn, dù đã có thời gian ổn định trước đó.

Ảnh hưởng của môi trường

Môi trường sống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát vảy nến.

Thời tiết lạnh, hanh khô làm da mất nước, dễ nứt nẻ, bong tróc, tạo điều kiện cho vảy nến bùng phát.

Sự thay đổi đột ngột của thời tiết có thể kích thích hệ miễn dịch phản ứng quá mức, làm bệnh tiến triển xấu hơn.

Tiếp xúc với hóa chất, xà phòng mạnh cũng có thể khiến da bị kích ứng, dẫn đến tái phát nhanh hơn.

Những yếu tố môi trường này là nguyên nhân khiến nhiều người bị vảy nến tái phát theo mùa, đặc biệt là vào mùa đông hoặc khi độ ẩm giảm thấp.

Thời tiết hanh khô là điều kiện thuận lợi cho vảy nến xuất hiện.

Cơ địa và yếu tố di truyền

Mỗi người có một cơ địa khác nhau, và theo YHCT, những người có thể trạng huyết nhiệt, huyết ứ hoặc can thận hư thường dễ mắc vảy nến hơn. Khi các yếu tố này chưa được điều hòa, bệnh có xu hướng kéo dài và khó kiểm soát hơn.

Ngoài ra, vảy nến cũng có yếu tố di truyền nhất định. Nếu trong gia đình có người mắc bệnh, nguy cơ bị vảy nến sẽ cao hơn và khả năng tái phát nhiều lần cũng lớn hơn so với người bình thường.

Phương pháp điều trị vảy nến theo Y học cổ truyền

Để kiểm soát vảy nến hiệu quả và hạn chế tái phát, Y học cổ truyền chú trọng phương pháp điều trị từ gốc, kết hợp giữa nội trị (điều hòa cơ thể từ bên trong) và ngoại trị (chăm sóc da từ bên ngoài). Phương pháp này không chỉ giúp cải thiện triệu chứng mà còn nâng cao thể trạng, giảm nguy cơ bệnh quay trở lại.

Nội trị - Thanh nhiệt, Dưỡng huyết, Bổ can thận

Theo Đông y, vảy nến có liên quan chặt chẽ đến các yếu tố huyết nhiệt, huyết ứ, phong thấp và suy giảm chức năng can thận. Vì vậy, việc điều trị tập trung vào thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết và bổ dưỡng cơ thể, giúp da phục hồi từ bên trong.

Bài thuốc thanh nhiệt, giải độc (Dành cho thể huyết nhiệt – da viêm đỏ, bong tróc nhiều)

Sinh địa, huyền sâm - Thanh nhiệt, dưỡng huyết, làm dịu tổn thương da.

Bồ công anh, kim ngân hoa - Giải độc, tiêu viêm, hỗ trợ làm sạch máu.

Đan bì, hoàng cầm - Lương huyết, tán ứ, giúp giảm viêm, giảm ngứa.

Bài thuốc bổ can thận, dưỡng huyết (Dành cho thể can thận hư - bệnh kéo dài, da khô sần, dễ tái phát)

Đương quy, thục địa - Bổ huyết, tăng cường chức năng can thận.

Hà thủ ô, kỷ tử - Bổ âm, làm mềm da, giúp hạn chế bong tróc.

Xuyên khung, ngưu tất - Hoạt huyết, lưu thông khí huyết, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ tái tạo làn da.

Việc sử dụng bài thuốc Đông y cần có sự hướng dẫn của chuyên gia để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Các bài thuốc Đông y điều trị bệnh từ gốc.

Ngoại trị - Dùng thuốc bôi, ngâm rửa từ thảo dược

Ngoài việc điều trị từ bên trong, YHCT còn kết hợp phương pháp ngoại trị để làm dịu da, giảm bong vảy và cải thiện tình trạng viêm nhiễm.

Thuốc bôi từ dược liệu tự nhiên Một số loại dầu thiên nhiên như dầu dừa, nha đam, mật ong có tác dụng làm mềm da, giúp vảy bong nhẹ nhàng, đồng thời dưỡng ẩm và bảo vệ làn da khỏi tổn thương.

Ngâm rửa với thảo dược Sử dụng nước sắc từ lá trầu không, lá lốt, cây sài đất giúp sát khuẩn, giảm ngứa, chống viêm và hỗ trợ làm lành vùng da tổn thương. Đây là phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc kiểm soát triệu chứng.

Điều chỉnh chế độ sinh hoạt - yếu tố quan trọng để ngăn ngừa tái phát

Bên cạnh việc sử dụng thuốc, người bệnh cũng cần kết hợp điều chỉnh lối sống để hạn chế nguy cơ vảy nến tái phát:

Hạn chế thực phẩm cay nóng, rượu bia, đồ ăn nhiều dầu mỡ, vì những thực phẩm này có thể làm tăng nhiệt trong cơ thể, khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Bổ sung thực phẩm mát gan, thanh nhiệt như rau má, atiso, bí đao, giúp cơ thể đào thải độc tố, làm mát gan và hạn chế viêm da.

Uống đủ nước để cấp ẩm cho da từ bên trong, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da khỏe mạnh.

Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng kéo dài, vì stress là một trong những yếu tố có thể kích thích vảy nến bùng phát.

Uống đủ nước giúp hạn chế vảy nến xuất hiện.

Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường - Địa chỉ uy tín trong điều trị vảy nến bằng YHCT

Với phương pháp điều trị tận gốc, không chỉ giảm triệu chứng mà còn hỗ trợ ngăn ngừa tái phát, Đông y đang trở thành lựa chọn của nhiều người trong việc kiểm soát vảy nến. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ tin cậy để điều trị bệnh bằng phương pháp an toàn, hiệu quả, Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường chính là điểm đến lý tưởng.

Phòng khám Bảo Thanh Đường là địa chỉ khám chữa vảy nến tin cậy bằng YHCT.

Tại đây, người bệnh sẽ được bắt mạch, chẩn đoán thể bệnh chính xác và kê đơn thuốc phù hợp với tình trạng cụ thể. Đội ngũ lương y giàu kinh nghiệm của Bảo Thanh Đường luôn tận tâm trong việc điều trị từ gốc, giúp người bệnh không chỉ cải thiện tình trạng da mà còn nâng cao sức khỏe tổng thể.

Bệnh vảy nến không thể khỏi hoàn toàn trong một sớm một chiều, nhưng với phương pháp đúng đắn và sự kiên trì, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát bệnh và hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.

Nếu đang bị vảy nến đeo bám, hãy đến Bảo Thanh Đường để được tư vấn và điều trị chuyên sâu bằng phương pháp Đông y an toàn, lành tính ngay nhé!

