CÁCH CHỮA BỆNH VẢY NẾN LÂU NĂM

15:07 14/10/2025
Bảo Thanh Đường là thương hiệu y học cổ truyền lâu đời, nổi tiếng trong việc chữa trị các bệnh ngoài da khó như: bệnh chàm, bệnh á sừng, rụng tóc, viêm nang lông … Đặc biệt là bệnh vảy nến mắc nhiều năm chưa khỏi.

Chị Trâm Anh 52 tuổi tại Dĩ An, Bình Dương, chị đã bị vảy nến từ 10 năm trước. Lúc đầu, chị thấy trong người nổi vài nốt đỏ, trên đầu có biểu hiện các vảy trắng rơi vãi khi chải đầu. Chị nghĩ đó chỉ là gàu và dị ứng, không đáng quan tâm nên lờ đi.

Vài tháng sau, chị mang thai bé thứ hai. Niềm vui vừa chớm nhưng chị không khỏi lo lắng khi phát hiện những vết đỏ nổi trên da nhiều hơn, đầu bong tróc vảy, ngứa gấp mấy lần trước đó.

Chị Anh đi nhiều nơi chữa trị. Vì chị đang có thai nên chỉ sử dụng được thuốc thoa ngoài, thoa đỡ rồi lại bị càng nặng hơn. Vùng da trở nên sần sùi, khô cứng, tróc vảy... khiến chị đau ngứa rất khó chịu và mất ngủ thường xuyên.

Sau khi sinh bé thứ hai xong, niềm vui và nỗi buồn cứ đan xen vào nhau. Vui vì gia đình có thêm thành viên mới nhưng buồn khi các cơn ngứa, đau rát làm chị mệt mỏi, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc chăm sóc con.

Chị kiên trì điều trị mong bệnh tình thuyên giảm. Nhờ người thân giới thiệu, chị biết đến phòng khám Bảo Thanh Đường. Tại đây, chị được lương y của phòng khám thăm khám, điều trị theo từng giai đoạn, tiến triển bệnh.

Khi da bong tróc vảy nhiều, lương y cho chị uống các bài thuốc từ thảo dược thiên nhiên để mát gan, giải độc, giảm phong ngứa. Thuốc uống kèm theo thuốc thoa để vùng da đỡ ửng đỏ, tróc vảy; kết hợp tác động đến bệnh cả bên trong lẫn bên ngoài.

Lương y còn hướng dẫn chị cách dùng thuốc, kiêng cữ, sinh hoạt để giúp bệnh tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Hàng ngày, chị tắm rửa vệ sinh, thoa và uống thuốc theo đúng chỉ định.

Lương y Bảo Thanh Đường cho biết: vảy nến cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Bệnh để lâu sẽ trở thành mãn tính, khó chữa, ảnh hưởng tới sinh hoạt và các bệnh liên quan khác. Trường hợp của chị Anh mắc bệnh lâu năm nên lương y phải theo dõi sát sao, kết hợp các bài thuốc điều trị từ nhiều loại thảo dược mới mong có tác dụng. Thuốc hợp cơ địa người bệnh thì có thể giảm vảy nến.

Theo chị Anh, sự tiện lợi của thuốc Bảo Thanh Đường là viên dễ sử dụng. Thảo dược thiên nhiên nguyên chất. Khoảng ba tháng sau, da bị bong tróc vì vảy nến có dấu hiệu giảm dần, trong người đỡ cảm giác bị nóng bứt như trước.

Lương y khuyên chị nên điều trị những nốt trên da giảm hẳn. Vì chúng có thể tiềm ẩn nguy cơ phát triển khiến vảy nến có thể trở nặng khi thời tiết thay đổi hoặc cơ thể yếu.

Mời bạn xem thêm thông tin về phóng khám Bảo Thanh Đường TẠI ĐÂY

