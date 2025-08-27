Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giỏ hoa quả 20/10 – Quà tặng phái đẹp từ Tam Fruit

09:48 27/08/2025
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp đặc biệt để mỗi người con, người chồng, người bạn… gửi gắm tình cảm và lòng biết ơn đến những người phụ nữ thân yêu. Thay vì những món quà quen thuộc như hoa tươi hay mỹ phẩm, một giỏ hoa quả 20/10 vừa sang trọng, vừa ý nghĩa đang trở thành xu hướng lựa chọn quà tặng trong những năm gần đây. Với sự tinh tế trong thiết kế và chất lượng trái cây nhập khẩu, Tam Fruit tự hào mang đến những giỏ quà cao cấp, góp phần làm trọn vẹn thêm niềm vui cho phái đẹp.

 

Vì sao nên chọn giỏ hoa quả 20/10 làm quà tặng?

1. Ý nghĩa sức khỏe
Trái cây vốn là nguồn dinh dưỡng tự nhiên, chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tặng giỏ hoa quả chính là lời chúc sức khỏe, sắc đẹp và hạnh phúc mà bạn muốn gửi gắm đến người phụ nữ mình yêu thương.

2. Sự sang trọng và tinh tế
Mỗi giỏ hoa quả 20/10 tại Tam Fruit không chỉ là món quà thông thường, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật. Từng loại quả được lựa chọn kỹ lưỡng, sắp xếp hài hòa cùng hoa tươi, ruy băng, tạo nên tổng thể sang trọng, lịch sự và vô cùng tinh tế.

3. Thích hợp với nhiều đối tượng
Dù là dành cho mẹ, vợ, người yêu hay đồng nghiệp, một giỏ hoa quả luôn phù hợp. Đây là món quà vừa thiết thực, vừa dễ dàng thể hiện sự quan tâm chân thành mà không lo “sai gu” người nhận.

Giỏ hoa quả 20/10 của Tam Fruit có gì đặc biệt?

- Trái cây nhập khẩu cao cấp: Nguồn gốc rõ ràng, cam kết chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các loại quả thường được chọn cho dịp 20/10 như táo Envy, nho mẫu đơn, dâu Hàn Quốc, cam Mỹ, lê Hàn, kiwi vàng New Zealand…

- Thiết kế đa dạng – sang trọng: Tam Fruit có nhiều mẫu giỏ hoa quả 20/10 từ đơn giản, tinh gọn cho đến các mẫu cao cấp kết hợp cùng hoa tươi. Tùy theo ngân sách, khách hàng có thể lựa chọn giỏ phù hợp mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và giá trị.

- Tùy chỉnh theo yêu cầu: Bạn có thể đặt giỏ quà theo mong muốn về loại trái cây, tông màu, kiểu dáng, hoặc gửi kèm thiệp chúc mừng cá nhân hóa dành riêng cho người nhận.

- Dịch vụ chuyên nghiệp: Tam Fruit hỗ trợ giao hàng tận nơi tại Hà Nội, đảm bảo giỏ quà được giữ nguyên độ tươi ngon, nguyên vẹn và giao đúng thời gian khách yêu cầu.

Gợi ý một số mẫu giỏ hoa quả 20/10 được ưa chuộng

1. Giỏ hoa quả nhập khẩu kèm hoa tươi
Sự kết hợp hoàn hảo giữa trái cây nhập khẩu cao cấp và hoa hồng, hoa lan hoặc hoa baby. Đây là món quà “2 trong 1” vừa đẹp mắt, vừa ý nghĩa, chắc chắn khiến người nhận hạnh phúc.

2. Hộp quà trái cây sang trọng
Nếu bạn muốn món quà mang Phong cách hiện đại, gọn gàng, Tam Fruit có các dòng hộp quà trái cây nhập khẩu được thiết kế tinh tế, thích hợp tặng bạn gái, đồng nghiệp nữ hoặc sếp.

3. Giỏ trái cây chúc sức khỏe
Mẫu giỏ tập trung vào những loại quả bổ dưỡng như nho, kiwi, cam, táo, lê… – phù hợp tặng mẹ, bà hoặc những người thân yêu lớn tuổi, như một lời chúc trường thọ và an khang.

Tặng giỏ hoa quả 20/10 – Trao gửi yêu thương đến phái đẹp

Một giỏ hoa quả không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc. Khi bạn trao tặng, người phụ nữ sẽ cảm nhận được sự quan tâm chân thành, sự trân trọng và tình yêu thương mà bạn dành cho họ.

Tam Fruit hiểu rằng, món quà chỉ thật sự trọn vẹn khi nó mang đến niềm vui cho người nhận. Vì thế, mỗi giỏ hoa quả 20/10 đều được đội ngũ thiết kế bằng tất cả tâm huyết và sự tỉ mỉ.

Đặt giỏ hoa quả 20/10 tại Tam Fruit ngay hôm nay

Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà ý nghĩa, sang trọng và phù hợp cho ngày 20/10, hãy để Tam Fruit đồng hành cùng bạn. Chúng tôi cam kết mang đến những giỏ hoa quả tươi ngon, đẹp mắt và xứng đáng với tình cảm bạn trao gửi.

Địa chỉ:

- 61B Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- 207 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0982288333
Website: https://tamfruit.vn/

Giỏ hoa quả 20/10 từ Tam Fruit – Quà tặng tinh tế, trao gửi yêu thương đến phái đẹp.

 

