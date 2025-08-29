Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thời tiết Hà Nội ra sao trong ngày tổng duyệt diễu binh?

16:59 29/08/2025
Thời tiết trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (29/7) trong 3 giờ qua, theo dõi ảnh vệ tinh và ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Bắc Ninh và có Xu hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội.

Trong khoảng 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều phường thuộc nội thành như Phúc Lợi, Long Biên, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, Kim Liên… có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, sau đó có thể mở rộng sang các khu vực lân cận. Trong cơn dông có nguy cơ kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Chương trình sơ duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra vào 20h ngày 27/8. Ảnh: Tô Thế/báo Lao Động Chương trình sơ duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra vào 20h ngày 27/8. Ảnh: Tô Thế/báo Lao Động

Theo dự báo, từ 19h tối nay đến 7h sáng 30/8, Hà Nội có khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông (xác suất 70–80%), nhiệt độ ban đêm duy trì khoảng 24–26°C. 

Đến buổi sáng 30/8 (7h–13h), mưa rải rác vẫn còn với xác suất khoảng 60–70% và nhiệt độ tăng nhẹ, vào khoảng 26–27°C. 

Trong các cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần nắm tình hình thời tiết để có phương án phù hợp khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 Quốc khánh.

Theo kế hoạch, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) sẽ diễn ra vào 7h thứ bảy ngày 30/8.

