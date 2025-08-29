Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi gần bờ, đổ bộ đêm 30/8

17:22 29/08/2025
Dự báo khi đến gần bờ biển Nghệ An - Huế, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, đổ bộ khoảng đêm 30, rạng sáng 31/8.

Vào 13 giờ chiều 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) khoảng 630 km về phía đông đông nam, cách Huế khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong chiều và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ap thap nhiet doi anh 1

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Đến 1h ngày 30/8, tâm bão trên vùng Quảng Trị đến Đà Nẵng, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) khoảng 360 km về phía đông đông nam với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong ngày 30/8, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 13 giờ ngày 30/8, tâm bão trên vùng biển Nghệ An đến Huế với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong đêm 30/8, bão tiếp tục đi rất nhanh với tốc độ khoảng 20-25 km/h, đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Bình cũ, sau đó sang Trung Lào và suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, tiếp tục đi sang Thái Lan và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 1h ngày 31/8, tâm vùng áp thấp trên đất liền miền Trung Thái Lan với cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa 30/8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 600 mm.

Từ ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 400 mm. Ngoài ra, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Huế nước dâng cao từ 0,2-0,4 m.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện đề nghị các địa phương Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ/bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ/bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Bên cạnh đó, triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm Du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển

Đối với vùng đồng bằng cần rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển.

Chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt, triển khai các phương án chống ngập, đảm bảo giao thông thông suốt cho khu vực đô thị, đặc biệt là trong thời gian diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại thành phố Hà Nội.

Triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn đê điều, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, đồng thời chủ động, tranh thủ tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Đối với vùng núi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn.

Sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Ngoài ra, kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản, nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

