Hàng trăm nghệ sĩ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Khi chia sẻ loạt ảnh trong buổi tập luyện, Trang pháp tâm sự: “Một tấm hình với rất nhiều nụ cười sáng nay trong buổi tập. Thật sự khâm phục các cô, chú nghệ sĩ gạo cội. Các cô chú luôn đi tập đầy năng lượng dưới thời tiết và điều kiện nắng nóng, vất vả như thế này. Hôm nay con học được rất nhiều điều đáng quý từ các cô chú”.