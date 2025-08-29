Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hàng trăm nghệ sĩ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

17:09 29/08/2025
Sáng 29/8, các nghệ sĩ như Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp... có mặt ở SVĐ Mỹ Đình để tiếp tục tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9.
Quoc Khanh 2/9 anh 1

Sáng 29/8, hàng trăm nghệ sĩ gồm NSND Lê Khanh, NSNS Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp, Huỳnh Lập, Lâm Vỹ Dạ… có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình để tập luyện cho Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Các nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao.
Quoc Khanh 2/9 anh 2

Dẫn đầu đoàn Văn hóa - Thể thao là 10 nghệ sĩ, vận động viên gồm Hoàng Thuỳ Linh, Đen Vâu, Thanh Sơn, Trang Pháp, Thu Quỳnh, Tuấn Cry, Việt Hoa, VĐV Ngô Tùng Lâm, Minh Thu, Tô Dũng. Họ chia thành 2 hàng, đi bên cạnh xe mô hình.
Quoc Khanh 2/9 anh 3

Thanh Sơn rạng rỡ, hạnh phúc khi là một trong những người đi đầu của khối Văn hóa - Thể thao. Anh đi cùng hàng với Thu Quỳnh, Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Trang Pháp.
Quoc Khanh 2/9 anh 4Quoc Khanh 2/9 anh 5

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc mặc tà áo dài đỏ, thêu họa tiết hoa sen trong hoạt động ở sân Mỹ Đình sáng 29/8. Ngoài Bảo Ngọc, các hoạt động mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới có sự tham gia của nhiều người đẹp khác, chẳng hạn Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Trúc Linh, Á hậu Châu Anh...
Quoc Khanh 2/9 anh 6Quoc Khanh 2/9 anh 7

Khi chia sẻ loạt ảnh trong buổi tập luyện, Trang pháp tâm sự: “Một tấm hình với rất nhiều nụ cười sáng nay trong buổi tập. Thật sự khâm phục các cô, chú nghệ sĩ gạo cội. Các cô chú luôn đi tập đầy năng lượng dưới thời tiết và điều kiện nắng nóng, vất vả như thế này. Hôm nay con học được rất nhiều điều đáng quý từ các cô chú”.
Quoc Khanh 2/9 anh 8

Hình ảnh của các nghệ sĩ ở một số buổi tập luyện trước đó. Trong hình là ca sĩ Dương Hoàng Yến, Hoa hậu Tiểu Vy và Lương Thùy Linh. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong lễ diễu binh, diễu hành góp phần lan tỏa tinh thần biết ơn thế hệ đi trước, thúc đẩy khát khao cống hiến, dựng xây đất nước, đặc biệt trong thế hệ trẻ.
Quoc Khanh 2/9 anh 9Quoc Khanh 2/9 anh 10

Nghệ sĩ miền Nam góp mặt trong đoàn diễu binh, diễu hành có Minh Luân, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập, Trương Quỳnh Anh... Phương Thanh không tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhưng cô tới xem với tư cách khán giả, đồng thời cổ vũ các đồng nghiệp. Các nghệ sĩ đều háo hức, hạnh phúc khi được góp mặt trong khối Văn hóa - Thể thao của lễ diễu binh, diễu hành. Họ tập luyện tại sân Mỹ Đình từ 21/8.
