Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên cho biết đã nhận thức được hành vi của mình và cảm thấy ân hận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003; trú tại: xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Xuân Khải tại Cơ quan Công an.

Khải là đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tăng ga xe máy tông trúng một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào tối 27/8 vừa qua.

Đối tượng Nguyễn Xuân Khải.

VietNamNet đưa tin, tại cơ quan công an, Khải thừa nhận: Trong lúc điều khiển xe máy, do đã uống rượu bia nên không kiểm soát được tốc độ; dù nghe tiếng còi cảnh báo nhưng vẫn lao thẳng vào cán bộ công an.

Khải nói: “Khi được đưa về trụ sở, tôi mới nhận thức rõ hành vi của mình và cảm thấy hối hận".

Dân Việt đưa tin, Thiếu tá Trần Hải Quang - Công an phường Láng, người trực tiếp bị Khải phi xe máy tông ngã cho biết, anh là chốt chặn cuối cùng, phía sau là đoàn diễu binh đang di chuyển nên buộc phải kiên quyết ngăn chặn để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tá Quang kể lại: “Tôi thấy đối tượng phóng rất nhanh, liền hạ chân, giơ hai tay chặn lại. Xe lao với lực mạnh khiến tôi ngã ra đường, bay cả mũ. May mắn là tôi kịp chống tay xuống, sau đó tôi cùng đồng đội khống chế đối tượng, ngăn nguy cơ va chạm với đoàn diễu binh".

Như tin đã đưa, khoảng 21h40’ ngày 27/8, Tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại khu vực đường Láng – Trần Duy Hưng phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy).

Cán bộ Công an phường đã ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường làm cả hai người ngã ra đường.

Tổ công tác của Công an phường đã khống chế, bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối tượng có kết quả 0,572 mg/l khí thở.



Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải về hành vi chống người thi hành công vụ.

(Tổng hợp)