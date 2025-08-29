Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80

17:01 29/08/2025
Tại cơ quan Công an, nam thanh niên cho biết đã nhận thức được hành vi của mình và cảm thấy ân hận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003; trú tại: xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

 
Nguyễn Xuân Khải tại Cơ quan Công an. Nguyễn Xuân Khải tại Cơ quan Công an.

Khải là đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tăng ga xe máy tông trúng một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào tối 27/8 vừa qua.

Đối tượng Nguyễn Xuân Khải. Đối tượng Nguyễn Xuân Khải.
 

VietNamNet đưa tin, tại cơ quan công an, Khải thừa nhận: Trong lúc điều khiển xe máy, do đã uống rượu bia nên không kiểm soát được tốc độ; dù nghe tiếng còi cảnh báo nhưng vẫn lao thẳng vào cán bộ công an.

Khải nói: “Khi được đưa về trụ sở, tôi mới nhận thức rõ hành vi của mình và cảm thấy hối hận".

Dân Việt đưa tin, Thiếu tá Trần Hải Quang - Công an phường Láng, người trực tiếp bị Khải phi xe máy tông ngã cho biết, anh là chốt chặn cuối cùng, phía sau là đoàn diễu binh đang di chuyển nên buộc phải kiên quyết ngăn chặn để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tá Quang kể lại: “Tôi thấy đối tượng phóng rất nhanh, liền hạ chân, giơ hai tay chặn lại. Xe lao với lực mạnh khiến tôi ngã ra đường, bay cả mũ. May mắn là tôi kịp chống tay xuống, sau đó tôi cùng đồng đội khống chế đối tượng, ngăn nguy cơ va chạm với đoàn diễu binh".

Như tin đã đưa, khoảng 21h40’ ngày 27/8, Tổ công tác của Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại khu vực đường Láng – Trần Duy Hưng phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy). 

 

Cán bộ Công an phường đã ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường làm cả hai người ngã ra đường. 

Tổ công tác của Công an phường đã khống chế, bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối tượng có kết quả 0,572 mg/l khí thở.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Khải về hành vi chống người thi hành công vụ.

(Tổng hợp)

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/loi-khai-cua-thanh-nien-lao-xe-may-vao-can-bo-cong-an-bao-ve-a80-202508291450518233.html
Cùng chủ đề
Nhà hàng nổi tiếng TP.HCM thu lợi chục tỷ đồng từ bán chui bóng cười Pháp luật
Nhà hàng nổi tiếng TP.HCM thu lợi chục tỷ đồng từ bán chui bóng cười

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng phần mềm bán hàng “mã hóa” khí cười thành...

Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo Pháp luật
Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo

Đại học Tài chính - Marketing khuyến nghị sinh viên, phụ huynh và đối tác cảnh giác trước các thông...

CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc Pháp luật
CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc

Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe...

Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online', chiếm đoạt trên 460 triệu đồng Pháp luật
Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online', chiếm đoạt trên 460 triệu đồng

Ngày 20/8, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ...

Hành trình triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản Pháp luật
Hành trình triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản

Công an Lạng Sơn vừa triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, thu giữ 300.000 tài khoản cá nhân,...

Nạp tiền VETC bị khấu trừ 10%, người dân 'kêu trời' Pháp luật
Nạp tiền VETC bị khấu trừ 10%, người dân 'kêu trời'

Theo phản ánh của người dân, việc nạp tiền vào tài khoản giao thông VETC vẫn gặp nhiều bất cập,...

Mới cập nhật
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi gần bờ, đổ bộ đêm 30/8

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi gần bờ, đổ bộ đêm 30/8

Dự báo khi đến gần bờ biển Nghệ An - Huế, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, đổ bộ khoảng đêm 30, rạng sáng 31/8.

5 giờ trước Đời sống

Trịnh Thăng Bình vướng tin hẹn hò Thanh Thủy

Trịnh Thăng Bình vướng tin hẹn hò Thanh Thủy

Chủ nhân hit "Tâm sự tuổi 30" bị đồn hẹn hò với Thanh Thủy, sau khi dân mạng "soi" ra chi tiết đồ đôi, theo dõi đối phương trên mạng xã hội.

5 giờ trước Showbiz

Hàng trăm nghệ sĩ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Hàng trăm nghệ sĩ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Sáng 29/8, các nghệ sĩ như Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp... có mặt ở SVĐ Mỹ Đình để tiếp tục tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

5 giờ trước Đời sống

Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ tăng trợ cấp cho trẻ mầm non là con công nhân

Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ tăng trợ cấp cho trẻ mầm non là con công nhân

TP.HCM nâng mức trợ cấp cho trẻ mầm non con công nhân lên 240.000 đồng/tháng. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số cũng được hưởng chính sách.

5 giờ trước Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trước thềm khai giảng

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trước thềm khai giảng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

5 giờ trước Tin tức

Sốc nặng trước số tiền Rosé kiếm được từ MV 'APT'

Sốc nặng trước số tiền Rosé kiếm được từ MV 'APT'

Thu nhập của Rosé thật đáng nể!

6 giờ trước Âm nhạc

Thời tiết Hà Nội ra sao trong ngày tổng duyệt diễu binh?

Thời tiết Hà Nội ra sao trong ngày tổng duyệt diễu binh?

Thời tiết trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô.

6 giờ trước Đời sống

Thầy Nguyễn Duyên Tuấn: Chuyên gia Phong thủy hàng đầu Việt Nam với thương hiệu Phong Thuỷ Á Đông.

Thầy Nguyễn Duyên Tuấn: Chuyên gia Phong thủy hàng đầu Việt Nam với thương hiệu Phong Thuỷ Á Đông.

Thầy Nguyễn Duyên Tuấn ( Phong Thủy Á Đông) là một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực phong thủy và là nhà thầu uy tín trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và các công trình dân dụng công nghiệp. Thầy đã tốt nghiệp Thạc Sỹ Xây Dựng và Phong Thủy Chính Thống tại Học Viện Phong Thủy Trung Ương CAFS ( Malaysia), đồng thời đạt danh hiệu Phong thủy Đại sư và Bát Tự mệnh lý Đại sư. Hiện thầy đang giữ chức Chủ Tịch Công ty cổ phần Học Viện Phong Thủy Á Đông; Tổng Giám Đốc Công ty Xây Dựng Phong Thủy Á Đông.

6 giờ trước Đời sống

Bệnh tiểu đường - nguy cơ giảm ham muốn

Bệnh tiểu đường - nguy cơ giảm ham muốn

Theo thống kê gần đây có đến 60% phụ nữ mắc bệnh tiểu đường gặp trục trặc trong đời sống tình dục, hoặc phải trải qua các rối loạn tình dục, giảm mạnh ham muốn. Đặc biệt đối với nam giới tỉ lệ này còn cao hơn nhiều và có nguy cơ nghiêm trọng hơn nữ giới.

10 giờ trước Bệnh thường gặp

5 quán bánh canh tôm tít Đà Nẵng ngon khó cưỡng cho tín đồ hải sản

5 quán bánh canh tôm tít Đà Nẵng ngon khó cưỡng cho tín đồ hải sản

Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với biển xanh, cát trắng mà còn được biết đến như một thiên đường ẩm thực của miền Trung. Trong vô vàn món ngon, bánh canh tôm tít đã chinh phục biết bao thực khách nhờ sự hòa quyện hoàn hảo giữa hương vị tươi ngọt của hải sản và sợi bánh mềm dai. Dưới đây là danh sách 5 quán bánh canh tôm tít được nhiều người yêu thích nhất, để bạn có thể lưu lại và trải nghiệm.

15 giờ trước Food Tour