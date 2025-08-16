Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hành trình triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản

10:00 16/08/2025
Công an Lạng Sơn vừa triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, thu giữ 300.000 tài khoản cá nhân, tang vật hàng loạt thiết bị và hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 16/8, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá chuyên án đối với nhóm đối tượng mua bán trái phép các tài khoản cá nhân trên không gian mạng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tiến hành thu giữ 80 điện thoại di động các loại, 41 máy tính cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Thực hiện Kế hoạch số 483/KH-BCA-C04 ngày 07/10/2024 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời có biểu hiện phạm tội trên không gian mạng. Xác định, đây là nhóm đối tượng hoạt động vi phạm Pháp luật có tổ chức, với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Ngay sau đó. phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để chỉ đạo. Phòng Cảnh sát ma túy đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao và đơn vị nghiệp vụ khác trong Công an tỉnh.

Tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, qua đó đã điều tra làm rõ, vào khoảng đầu năm 2023, Đỗ Đức Lợi (SN 1994), Nguyễn Đình Đạt (SN 1995), Lã Trường Long (SN 2000), Lành Văn Chiên (SN 1989), Mông Văn Hiếu (SN 2000), Hoàng Hào Quang (SN 2000), Lành Văn Toán (SN 1995) đều trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các đối tượng trên đã trang bị máy tính, thuê nhà, mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao và thuê nhiều nhân viên có trình độ công nghệ thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đào Đức Lợi tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Các đối tượng đã lên mạng xã hội để mua các tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế, các tài khoản Gmail, facebook với giá vài nghìn đến vài chục nghìn đồng 1 tài khoản. Sau khi mua được tài khoản cá nhân, các đối tượng cho nhân viên đăng nhập từng tài khoản để nâng cấp, nạp tiền cho các tài khoản Tiktok, mua các vật phẩm trong game rồi bán lại trong các nhóm kín trên mạng xã hội để thu lợi nhuận. Đến nay Cơ quan điều tra đã xác định các đối tượng đã mua bán, trao đổi, tàng trữ hơn 300.000 tài khoản, thu lợi bất chính số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 19 đối tượng về hành vi: Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và hành vi Thu thập tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép về tài khoản ngân hàng.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần thận trọng, tránh để lộ lọt thông tin cá nhân trong quá trình giao dịch thanh toán hoặc trên các trang mạng xã hội, không để các đối tượng có cơ hội để thực hiện hành vi phạm tội.

