Phòng Khám Đông Y Bảo Thanh Đường: Nơi Gìn Giữ Hồn Đông Y Giữa Dòng Đời Hiện Đại

Trong cuộc sống hiện đại hối hả, Tây y chiếm lĩnh niềm tin của hàng triệu người, vẫn có một nơi kiên trì bảo vệ và gìn giữ những giá trị tâm huyết của y học dân tộc. Đó chính là Phòng khám Bảo Thanh Đường - địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy bằng những bài thuốc gia truyền từ thảo dược thiên nhiên mang lại hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân.

Hơn 200 năm hình thành và phát triển

Bảo Thanh Đường là phòng khám đông y lâu đời. Suốt 200 năm lịch sử, đây vẫn luôn là nơi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy cho bà con. Từ thời vua triều Nguyễn, cụ tổ sáng lập Bảo Thanh Đường đã là vị thái y nổi tiếng trong triều. Sau này, trải qua nhiều thế hệ lương y, châm ngôn “Thuốc Nam chữa bệnh, tâm đức cứu người” của phòng khám Bảo Thanh Đường vẫn luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường cũng là nhân chứng cho biết bao nốt thăng trầm của lịch sử. Thời kỳ kháng chiến gian khó, các lương y của Bảo Thanh Đường đã dùng những bài thuốc bí truyền để xoa dịu nỗi đau cho người dân. Khi đất nước hòa bình, ngọn lửa về lòng tận tụy và sứ mệnh chữa lành không tắt mà tiếp tục được thắp sáng tại số 90 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – nơi đặt nền móng cho một thương hiệu y học cổ truyền vang danh.

Bảo Thanh Đường - Địa chỉ khám chữa bệnh bằng YHCT tin cậy của đông đảo bà con

Năm 1999 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Bảo Thanh Đường mở rộng xuống phía Nam, đặt chi nhánh đầu tiên tại 210 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Từ đó, hành trình mang tinh hoa Đông y đến gần hơn với người dân cả nước bắt đầu. Phòng khám không chỉ điều trị cho bà con ở Hà Nội, Sài Gòn, mà người dân nhiều tỉnh thành lân cận, thậm chí khách nước ngoài cùng tìm tới để thăm khám và điều trị.

Thời gian trôi qua, khi Tây y đã và đang trở thành phương pháp điều trị chính hiện nay. Đã từng có thời kỳ, phòng khám cũng đứng trước nguy cơ phải tạm dừng hoạt động. Thế nhưng với tâm huyết và ý chí bảo tồn nền y học dân tộc, con thuyền mang tên Bảo Thanh Đường đã vượt qua nhiều chông gai, khó khăn để vững vàng vươn biển lớn. Hơn 300 nhân viên, lương y, dược sĩ và các chuyên gia đầu ngành đã cùng nhau viết tiếp giấc mơ gìn giữ, phát triển hồn y học dân tộc.

Ông… cho biết: “Hơn ai hết chúng tôi hiểu được những giá trị quý báu của các bài thuốc dân tộc. Đó không chỉ đơn thuần là phương pháp chữa bệnh mà còn chứa đựng ngàn năm tinh hoa của dân tộc đúc kết lại. Bảo tồn và phát huy những bài thuốc quý cũng chính là giữ lại tinh hoa văn hóa dân tộc. Chúng tôi, những thế hệ lương y hiện đại mong muốn sẽ phát triển nền y học dân tộc, để những bài thuốc nam hữu hiệu sẽ đến được với bà con đang cần điều trị”.

Những bài thuốc quý – Tinh hoa từ ngàn năm lịch sử

Điều làm nên danh tiếng của Bảo Thanh Đường không chỉ là bề dày lịch sử, mà còn là những bài thuốc độc đáo, hiệu quả cao được bào chế từ thảo dược thiên nhiên.

Những bài thuốc gia truyền đều chứa đựng tinh hoa yhọc cổ truyền dân tộc qua hàng ngàn năm lịch sử. Kết hợp với những kết quả nghiên cứu mới, hiện đại và được phát triển để phù hợp với cơ địa người hiện đại, mang tới hiệu quả vượt trội trong việc đẩy lùi các bệnh tưởng chừng nan y như vảy nến, chàm, á sừng, viêm da, hay các chứng bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh khớp, dạ dày, gan... Mỗi thang thuốc là một câu chuyện, là sự gửi gắm của các lương y vào sức mạnh kỳ diệu của thiên nhiên.



Phòng khám sử dụng nhiều bài thuốc đông y quý giá

“Chúng tôi không chỉ chữa bệnh, mà còn chữa lành cả tâm hồn,” một lương y tại Bảo Thanh Đường chia sẻ. Và quả thực, với dịch vụ khám miễn phí cùng sự tận tình tư vấn, phòng khám đã trở thành điểm tựa cho những ai tìm kiếm một phương pháp điều trị an toàn, lành tính giữa vô vàn lựa chọn y khoa hiện đại.

Người gieo mầm hy vọng

Đằng sau những phương thuốc thơm mùi thảo dược là bóng dáng của những con người ngày đêm miệt mài nghiên cứu và cống hiến. Đội ngũ lương y, bác sĩ, dược sĩ của Bảo Thanh Đường không chỉ giàu kinh nghiệm mà còn mang trong mình trái tim của người thầy thuốc.

● Hợp tác cùng các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành để nâng tầm y học cổ truyền, đưa các sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép ra thị trường trong và ngoài nước.

● Thắp lửa hy vọng cho người bệnh, đồng hành trong suốt hành trình chăm sóc sức khỏe, giúp người bệnh tin tưởng vào y học cổ truyền.

Chính sự tận tâm, đồng hành và nhiệt tình từ các y bác sĩ phòng khám đã giúp người bệnh vượt qua những khó khăn trong quá trình điều trị, có niềm tin và khỏi bệnh, trở lại cuộc sống bình thường.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi, TP. Hồ Chí Minh), một bệnh nhân từng điều trị vảy nến tại đây, xúc động kể: “Tôi đã thử qua nhiều cách, nhưng chỉ khi đến với Bảo Thanh Đường, tôi mới thực sự tìm lại được làn da khỏe mạnh. Điều tôi quý nhất là sự chân thành và kiên nhẫn của các lương y.”

Cô Đỗ Thùy Dung (56 tuổi, Hà Nội) cũng Tâm sự: “Tôi bị mề đay sau sinh mấy chục năm nay rồi. Cứ thay đổi thời tiết lại nổi lên, chữa bao nhiêu cách không đỡ. May mắn được giới thiệu tới Bảo Thanh Đường, giờ tôi không còn bị ngứa ngáy hay nổi mẩn mỗi khi giao mùa nữa. Thật sự rất biết ơn các lương y phòng khám”

Tiếp tục giữ gìn và lan tỏa

Giữa lòng Hà Nội cổ kính hay nhịp sống sôi động của TP. Hồ Chí Minh, Bảo Thanh Đường vẫn lặng lẽ đứng đó như một chứng nhân của thời gian, mang đến hơi thở của y học cổ truyền trong cuộc sống hiện đại. Từ 7h30 sáng đến 17h30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Bảy, cánh cửa phòng khám tại 210 Lê Lai luôn rộng mở, đón những con người đang tìm tới y học cổ truyền dân tộc để điều trị bệnh.

Phòng khám Bảo Thanh Đường luôn rộng mở tiếp đón bệnh nhân

Bảo Thanh Đường không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn như lời khẳng định: Dù thời gian có đổi thay, tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam vẫn mãi trường tồn nhờ ngọn lửa tâm huyết được gìn giữ qua bao thế hệ. Và ở đó, những lương y vẫn ngày ngày gieo mầm hy vọng, để sức khỏe và hạnh phúc lan tỏa đến mọi nhà.

Xem thêm thông tin về phòng khám Bảo Thanh Đường: TẠI ĐÂY

THÔNG TIN PHÒNG KHÁM BẢO THANH ĐƯỜNG

● TPHCM: 210 Lê Lai, p.Bến Thành, Q.1, ĐT: (0283) 9252818/ 0767732126 (zalo)

● Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, ĐT: (0243) 9423585/0912050568

● Hoặc có thể mua thuốc online nhận trực tiếp tại nhà qua hotline 0767732126.

● Xin liên hệ điện thoại 0767732126 trong khung giờ này (Sáng từ 07h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30; Từ thứ hai đến thứ bảy).

● Website: www.baothanhduong.com.vn

● Facebook: https://www.facebook.com/yduocbaothanhduong