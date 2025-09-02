Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

|
Tâm điểm của màn trình diễn trên không là phần thả bẫy nhiệt của các máy bay Su-30MK2. Những chiếc tiêm kích mang biệt danh "Hổ mang chúa" chao lượn giữa trời, thả bẫy nhiệt làm bầu trời rực sáng, tạo nên khung cảnh mãn nhãn hiếm thấy. Ảnh: Trang Nguyễn, Phương Lâm, Việt Hà.
|
Trước đó, mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành trên không là các biên đội trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nam mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xuất phát từ sân bay Hòa Lạc, tung bay trên bầu trời Tổ quốc. Phương Lâm.
|
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8. Ảnh: Việt Hà.
|
Trực thăng kéo cờ Đảng, bay giữa nền trời hòa bình đầy mãn nhãn. Hình ảnh biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Phương Lâm.
|
Máy bay CASA được ví như những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định sức mạnh chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Ảnh: Phương Lâm.
|
Khoảnh khắc máy bay vận tải CASA "xé gió" bay qua cột cờ Hà Nội. Ảnh: Khương Nguyễn.