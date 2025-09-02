Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

Máy bay CASA được ví như những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định sức mạnh chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Ảnh: Phương Lâm.