Đi tìm nơi chữa bệnh chàm

Theo thống kê gần nhất thì tỉ lệ bệnh chàm ngày càng gia tăng, hiện nay chiếm khoảng 15% dân số trên thế giới, điều đáng ngại là những biến chứng nặng của bệnh chàm xảy ra và cách phòng tránh thì ít người còn biết đến.

Có nhiều trường hợp mắc bệnh chàm cấp tính bị sốt nặng, nhiễm trùng, nổi hạch chỉ vì những nguyên nhân đơn giản như khi đã mắc bệnh phải lội trời mưa, nước bẩn xâm nhập vào vết thương đã tróc lở, gây ngứa dữ dội, tay bẩn nhưng khi cơn ngứa dữ dội không kìm được gãi rách da, rớm máu và sau đó là tổn thương bệnh loang ngày càng rộng, càng lúc bệnh bộc phát càng nặng nề.

Bệnh chàm cũng thuộc loại bệnh dị ứng cơ địa, nên hay tái phát nhiều người đi chữa khám hoài ở bệnh viện nhưng kết thúc chỉ thấy đỡ sau 1 thời gian ngắn, ngừng thuốc bệnh lại trở lại như cũ, có người ăn uống không đúng cách, rượu bia nhiều bệnh lại càng mãn tính, khó chịu, sẩn dày từng cục, da thâm đen từng vết.

Khi đã không biết cách phòng tránh bệnh thì tác hại của bệnh càng khủng khiếp. Anh Nguyễn Quang Toàn ở Bến Tre, cho biết: “Đợt anh đi tắm biển ở Vũng Tàu do con sứa cắn vào vai, vào cổ, lúc đầu thấy rát, nổi mẩn ngứa 1 chút, tưởng ngoài da đơn giản nên mặc kệ, lại sẵn có con mực, cốc bia uống, sáng hôm sau ngủ dậy, thấy cả 1 vùng đỏ rực như bỏng; ngứa cực kỳ khó chịu, ra hiệu thuốc tây mua túp thuốc dùng tạm thoa, ai trời thoa xong càng khó chịu như cháy từng lớp da, gãi tới đâu bệnh rịn ra đầy nước, 2 mắt sưng vù, phải cấp cứu bệnh viện, độ 1 tuần thì bệnh đỡ, nhưng sau đó bệnh cứ thế, ngày ngày vẫn ngứa, thật ấm ức vì bệnh”.

Nỗi khổ của bệnh chàm còn dày vò đến khủng khiếp, chị Lê Thị Hoa có con nhỏ 8 tháng thì 6 tháng cháu bị chàm đầy 2 bên má, sau loang hết đầu, nách, cổ,... mỗi lần thoa thuốc ở bệnh viện cho con là mỗi lần xót xa, con khóc chị cũng khóc, cháu quấy mỗi ngày, trông rất còi cọc không sao lớn được.

Đi tìm cách chữa cho bệnh chàm dứt điểm, chúng tôi đã tổng kết được địa chỉ thật tin cậy đó là Bảo Thanh Đường - nơi đây hằng ngày có rất đông người mắc bệnh chàm với đủ loại nặng nhẹ, được Bảo Thanh Đường điều trị dứt bệnh. Đây là phương thuốc gia truyền rất quý được truyền từ nhiều đời nay, đã được khẳng định trên người thực, bệnh thực; uy tín của Bảo Thanh Đường không chỉ ngừng lại ở trong nước, mà vươn ra nước ngoài, được khách hàng là Việt Kiều, khách ngoại quốc rất thích dùng Đông Y của Bảo Thanh Đường chữa bệnh.

Phòng khám đông y Bảo Thanh Đường

Chúng tôi may mắn gặp Lương Y Nguyễn Văn Thanh - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn y dược Bảo Thanh Đường rất nổi tiếng và rất nhiều người ngưỡng mộ; ông được nhiều người mắc bệnh chàm hàng chục năm, nhiều người đeo đẳng bệnh tật gần hết cả cuộc đời không còn hy vọng được phương nào cứu chữa và may mắn tiếng lành đồn xa gặp được phương thuốc diệu kỳ của ông và khỏi bệnh đã coi ông là ân nhân cứu thế. Nay ông tuy tuổi đã cao (sinh năm 1930) nhưng ông rất yêu nghề và nhiệt huyết với công việc. Hằng ngày ông vẫn khám bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân nặng, mãn tính. Gặp ông trong căn phòng với mùi thơm của các vị thuốc, ông bồi hồi nhớ lại, năm 1954 khi cuộc kháng chiến chống Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ thuốc của ông khi ấy rất thiết yếu trong quân đội. Đó là loại thuốc chống nhiễm trùng, thuốc chữa bệnh ngoài da vô cùng công hiệu (ông được tặng thưởng nhiều huân chương, Danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà Nước ta rất ghi nhận).

Ngày nay, Tập đoàn Bảo Thanh Đường đã rất lớn mạnh và phát triển, ngoài hệ thống khám bệnh, ông có nhà máy sản xuất thuốc đông dược, cùng máy móc hiện đại tiêu chuẩn kiểm soát, kiểm nghiệm nghiêm ngặt, ông nói: “Bệnh chàm là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, rất nhiều người đã rất khổ sở trong hành trình chữa bệnh của mình. Khi tìm đến Bảo Thanh Đường là hy vọng của họ, và mình phải khẳng định chữa trị dứt điểm cho người bệnh để khẳng định đông y cổ truyền nước nhà cũng như bài thuốc gia truyền của Bảo Thanh Đường là hết sức quý giá”.

Nói như Tiến Sỹ Dược Trần Văn Thanh, hiện đang công tác tại Vụ Y Học Cổ Truyền Việt Nam thì: “Bảo Thanh Đường là địa chỉ chữa chàm rất uy tín, bằng thảo dược nguyên chất và bí quyết gia truyền độc đáo bao đời nay đã rất thành công trong việc trị liệu các căn bệnh chàm mãn tính, góp phần đưa thương hiệu Y Học Cổ Truyền Việt Nam đi vào chiều sâu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.

