Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

21:17 03/09/2025
Khoảnh khắc chia tay tại ga Hà Nội sáng 3/9 để lại nhiều xúc động, khi người dân và người thân bịn rịn tiễn các chiến sĩ miền Nam sau nhiệm vụ A80, với những cái ôm, nụ cười, lời chúc và cả cái nắm tay thật chặt trước giờ tàu lăn bánh.

Sáng 3/9, ga Hà Nội trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Dọc sân ga, hàng trăm người dân Thủ đô có mặt từ sớm để tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau những ngày tham gia nhiệm vụ trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không chỉ có những cái ôm, cái nắm tay đầy lưu luyến, nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị những món quà nhỏ trao tận tay các chiến sĩ như lời tri ân. Đáp lại, các anh vui vẻ ký tặng lên áo, lên sổ tay của người dân, để lại kỷ niệm khó quên. Không khí nơi sân ga vừa ấm áp, vừa rộn ràng, chan chứa tình cảm quân dân gắn bó như ruột thịt.

photoai 21

Ngày 3/9, Đoàn tàu Thống nhất SE sẽ đưa các lực lượng phục vụ diễu binh, diễu hành xuất phát từ gà Hà Nội bắt đầu hành quân về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh diễu hành trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

photoai 23

Không còn nét nghiêm trang của những ngày diễu binh, các chiến sĩ trở lại hình ảnh gần gũi, giản dị với nụ cười, cái bắt tay và lời chào tạm biệt chân thành.

photoai 24

Nụ cười tươi của người lính trong khoảnh khắc chia tay, như lời hẹn gặp lại, khiến không khí buổi sáng 3/9 tại ga Hà Nội trở nên ấm áp.

photoai 19

photoai 22

Buổi chia tay diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, đậm tình quân dân, thể hiện truyền thống "quân với dân như cá với nước", đồng thời khép lại một chặng đường rèn luyện, cống hiến đầy ý nghĩa của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.

photoai 20

Từng cánh tay vẫy chào, từng ánh mắt thân thiện như nối dài thêm tình cảm quân dân, để lại dư âm khó quên trong lòng người dân Thủ đô.

photoai 11

photoai 9

Trên sân ga, nhiều chiến sĩ vui vẻ ký tặng lên áo, lên sổ tay của người dân, để lại kỷ niệm giản dị mà đáng nhớ, như muốn lưu giữ tình quân dân trong từng nét bút.

photoai 7
photoai 17

photoai 12

Chiến sĩ Nguyễn Văn Đôn - người từng cho chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp mượn áo đã có bạn gái sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

photoai 13

Bạn Thuỳ Dương (Hà Nội) chia sẻ khoảnh khắc gặp Vôn rất tình cờ. Bạn kể lại lúc đó bạn nhờ Vôn quay hộ những khối đi diễu binh khi các khối tập luyện trên Miếu Môn vì bạn ấy cao. Chính giây phút Vôn cười đã làm Dương xao xuyến. "Lúc em nhờ thì bạn ấy cứ cười thôi, mà nụ cười gây thương nhớ lắm", Dương vui vẻ cho biết. 

photoai 15

Hoàn thành nhiệm vụ A80 tại Thủ đô, Vôn bước lên chuyến tàu trở về đơn vị, để lại phía sau ánh mắt lưu luyến và bịn rịn của người yêu.

photoai 5

Khoảnh khắc lưu luyến tại sân ga Hà Nội sáng 3/9 chính là những cái ôm, cái bắt tay thật chặt như muốn níu giữ bước chân của các chiến sĩ miền Nam sau những ngày cùng Thủ đô hoàn thành nhiệm vụ A80.

photoai 8

Giữa nhịp tàu sắp chuyển bánh, sân ga rộn ràng tiếng cười xen lẫn ánh mắt rưng rưng, tạo nên bức tranh chan chứa tình cảm gắn bó giữa nhân dân Thủ đô và những người lính miền Nam.

photoai 2

Trước khi tàu lăn bánh, các chiến sĩ vẫn cố nán lại nơi cửa toa, vẫy tay chào tạm biệt trong tiếng reo hò, lời chúc của người dân.

photoai

Những món quà nhỏ được các bạn trẻ trao tận tay thay lời cảm ơn chân thành gửi tới các anh chiến sĩ trước giờ tạm biệt.

photoai 4

photoai 6

Một kỷ niệm khó quên, khi hình ảnh các chiến sĩ A80 để lại trong lòng người dân Thủ đô không chỉ là sự uy nghiêm trên lễ đài, mà còn là nụ cười thân thiện, cái bắt tay ấm áp nơi sân ga.

photoai 91

photoai1

Với nhiều người dân Hà Nội, những ngày đồng hành cùng các chiến sĩ A80 đã trở thành ký ức đặc biệt, từ khoảnh khắc diễu binh trang nghiêm cho đến giây phút chia tay bịn rịn sáng 3/9.

photoai 51

Tình cảm quân dân thêm một lần được khắc sâu qua nhiệm vụ A80, để lại những kỷ niệm khó quên về sự gắn bó, tin yêu và tự hào.

photoai 61

photoai 71

Nhưng cái nắm tay thật chặt nơi sân ga giữa các chiến sĩ và người yêu trước khi tàu lăn bánh, như lời hẹn ước rằng sau những ngày thực hiện nhiệm vụ vẫn luôn có hậu phương chờ đợi.

photoai 41

Những cánh tay giơ cao vẫy chào, ánh mắt lưu luyến nơi sân ga khiến các chiến sĩ cố nán lại thêm giây lát để gửi lời tạm biệt người dân Thủ đô

photoai 111

Khoảnh khắc tàu chuẩn bị khởi hành, các chiến sĩ vẫn thân thiện mỉm cười, cố vẫy tay thật lâu như muốn níu giữ tình cảm nồng hậu của người dân.

photoai 101

Nam An - Ảnh: Như Hoàn

 

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/canh-tuong-dac-biet-tai-ga-ha-noi-sang-3-9-nguoi-dan-bin-rin-chia-tay-can-bo-chien-si-mien-nam-sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-a80-a567848.html
Cùng chủ đề
Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan toả sức mạnh quân sự Việt Nam qua Lễ kỷ niệm A80 Đời sống
Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan toả sức mạnh quân sự Việt Nam qua Lễ kỷ niệm A80

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định báo chí đã góp phần lan toả sức mạnh quân sự, quốc phòng...

Hàng trăm nghệ sĩ Việt vỡ òa cảm xúc ở lễ diễu hành 2/9 Đời sống
Hàng trăm nghệ sĩ Việt vỡ òa cảm xúc ở lễ diễu hành 2/9

Các nghệ sĩ vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tự hào khi trở về giữa tiếng reo hò, cổ vũ...

Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9 Đời sống
Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

Bầu trời Tổ quốc ngày 2/9 rực sáng, rền vang tiếng động cơ phản lực khi dàn trực thăng, tiêm...

Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ Đời sống
Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ

Trong lễ diễu binh, người dân lần đầu tiên tận mắt thấy khí tài hiện đại phô diễn trên biển...

Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Đời sống
Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành lịch sử, quy...

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội Đời sống
Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

DJ Ngân 98 đăng tải video bị một số người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội...

Mới cập nhật
Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 -Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội

Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 -Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội

Sau 7 mùa giải thành công, Giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank sẽ trở lại với mùa thứ 8, diễn ra từ ngày 05 – 07/12 trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TP. Hồ Chí Minh 2025.

55 phút trước THỂ THAO

Làm Răng Sứ – Giải Pháp Hoàn Hảo Cho Nụ Cười Tự Tin

Làm Răng Sứ – Giải Pháp Hoàn Hảo Cho Nụ Cười Tự Tin

Một nụ cười đẹp luôn là điểm nhấn giúp bạn trở nên tự tin, cuốn hút trong giao tiếp và công việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu hàm răng trắng sáng, đều đặn. Nhiều người gặp phải tình trạng răng ố vàng, xỉn màu, hở kẽ hay sứt mẻ khiến họ ngại cười, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

1 giờ trước Phòng khám

Đi tìm nơi chữa bệnh chàm

Đi tìm nơi chữa bệnh chàm

Theo thống kê gần nhất thì tỉ lệ bệnh chàm ngày càng gia tăng, hiện nay chiếm khoảng 15% dân số trên thế giới, điều đáng ngại là những biến chứng nặng của bệnh chàm xảy ra và cách phòng tránh thì ít người còn biết đến.

7 giờ trước Bệnh thường gặp

Lý do bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác

Lý do bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác

Một số người nhận thấy mình bị muỗi đốt nhiều hơn người khác một cách bất thường. Các nhà khoa học đã chỉ ra giả thuyết về nguyên nhân của hiện tượng này.

20 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế

Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về 2 tội "buôn lậu" và "trốn thuế".

20 giờ trước Pháp luật

U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu vòng loại Asian Cup

U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu vòng loại Asian Cup

Tối 3/9, U23 Việt Nam đánh bại Bangladesh 2-0, qua đó vượt qua Yemen để vươn lên dẫn đầu bảng C, vòng loại U23 châu Á.

20 giờ trước Bóng đá

Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan toả sức mạnh quân sự Việt Nam qua Lễ kỷ niệm A80

Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan toả sức mạnh quân sự Việt Nam qua Lễ kỷ niệm A80

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định báo chí đã góp phần lan toả sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

20 giờ trước Đời sống

Hàng trăm nghệ sĩ Việt vỡ òa cảm xúc ở lễ diễu hành 2/9

Hàng trăm nghệ sĩ Việt vỡ òa cảm xúc ở lễ diễu hành 2/9

Các nghệ sĩ vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tự hào khi trở về giữa tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả đứng tại sân vận động Hàng Đẫy.

2 ngày trước Đời sống

Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

Bầu trời Tổ quốc ngày 2/9 rực sáng, rền vang tiếng động cơ phản lực khi dàn trực thăng, tiêm kích phô diễn sức mạnh.

2 ngày trước Đời sống

Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ

Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ

Trong lễ diễu binh, người dân lần đầu tiên tận mắt thấy khí tài hiện đại phô diễn trên biển cùng đội hình xe tăng, tên lửa trên bộ, tạo nên bức tranh hùng tráng.

2 ngày trước Đời sống