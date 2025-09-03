Cảnh tượng đặc biệt tại ga Hà Nội sáng 3/9: Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Khoảnh khắc chia tay tại ga Hà Nội sáng 3/9 để lại nhiều xúc động, khi người dân và người thân bịn rịn tiễn các chiến sĩ miền Nam sau nhiệm vụ A80, với những cái ôm, nụ cười, lời chúc và cả cái nắm tay thật chặt trước giờ tàu lăn bánh.
Sáng 3/9, ga Hà Nội trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Dọc sân ga, hàng trăm người dân Thủ đô có mặt từ sớm để tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau những ngày tham gia nhiệm vụ trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không chỉ có những cái ôm, cái nắm tay đầy lưu luyến, nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị những món quà nhỏ trao tận tay các chiến sĩ như lời tri ân. Đáp lại, các anh vui vẻ ký tặng lên áo, lên sổ tay của người dân, để lại kỷ niệm khó quên. Không khí nơi sân ga vừa ấm áp, vừa rộn ràng, chan chứa tình cảm quân dân gắn bó như ruột thịt.
Một nụ cười đẹp luôn là điểm nhấn giúp bạn trở nên tự tin, cuốn hút trong giao tiếp và công việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu hàm răng trắng sáng, đều đặn. Nhiều người gặp phải tình trạng răng ố vàng, xỉn màu, hở kẽ hay sứt mẻ khiến họ ngại cười, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Theo thống kê gần nhất thì tỉ lệ bệnh chàm ngày càng gia tăng, hiện nay chiếm khoảng 15% dân số trên thế giới, điều đáng ngại là những biến chứng nặng của bệnh chàm xảy ra và cách phòng tránh thì ít người còn biết đến.