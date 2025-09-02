Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Hàng trăm nghệ sĩ Việt vỡ òa cảm xúc ở lễ diễu hành 2/9

12:08 02/09/2025
Các nghệ sĩ vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tự hào khi trở về giữa tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả đứng tại sân vận động Hàng Đẫy.
Quoc khanh 2/9 anh 1

Sáng 2/9, hàng trăm nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại quảng trường Ba Đình. Ai nấy đều hạnh phúc, tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại này. Đây là cái kết đẹp cho hơn nửa tháng tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc của các nghệ sĩ. Khoảnh khắc họ trở về sân vận động Hàng Đẫy và được khán giả chào đón đã trở thành kỷ niệm không thể quên với các nghệ sĩ.
Quoc khanh 2/9 anh 2Quoc khanh 2/9 anh 3Quoc khanh 2/9 anh 4Quoc khanh 2/9 anh 5

Khoảnh khắc đẹp của Trang Pháp, MONO trong vòng tay khán giả. Chia sẻ với Tri Thức - Znews sau khi hoàn tất lễ diễu binh, diễu hành, Trang Pháp bày tỏ: “Khi biết được tham gia sự kiện, tôi đã cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và may mắn, vì cũng như những người tham gia diễu binh, diễu hành, đây là cơ hội 80 năm mới có một lần. Có khi một đời người chỉ có đôi ba lần được chứng kiến những khoảnh khắc trọng đại như thế này”.
Quoc khanh 2/9 anh 6

“Tôi từng hứa với bố mẹ làm nghệ thuật một cách tử tế, đàng hoàng, tôi nghĩ việc đứng ở sân khấu hôm nay đã phần nào chứng minh với gia đình rằng con gái Trang Pháp đã luôn cố gắng giữ lời hứa ấy. Tôi đã có thể đóng góp một phần rất nhỏ bé cho quê hương mình. Tôi tin ông bà, bố mẹ và gia đình sẽ tự hào khi tôi có may mắn góp mặt trong một sự kiện trọng đại của Đất nước như vậy”, Trang Pháp tâm sự thêm.
Quoc khanh 2/9 anh 7

MONO được người hâm mộ vây quanh. Nam ca sĩ vừa chụp ảnh, tặng chữ ký vừa nói: "Các đồng chí ai thương tôi cho tôi xin ít nước". Ngay lập tức, mọi người xung quanh hô lên: "Nước đây". Sau đó, mọi người hỗ trợ nước, quạt mát giúp MONO.
Quoc khanh 2/9 anh 8Quoc khanh 2/9 anh 9Quoc khanh 2/9 anh 10Quoc khanh 2/9 anh 11

"Anh Đen Vâu kìa", khán giả trẻ thích thú khi nhìn thấy rapper Hai triệu năm. Nổi bật với âm nhạc tích cực, ca từ ý nghĩa, Đen Vâu được đông đảo khán giả yêu mến. Đen chia sẻ việc lan tỏa tinh thần yêu nước là trách nhiệm của nghệ sĩ không chỉ trong sự kiện lần này mà từ trước đến nay. Anh hạnh phúc khi được sống trong cộng đồng nghệ sĩ luôn hướng tới những giá trị tích cực, lan tỏa tinh thần quê hương, đất nước.
Quoc khanh 2/9 anh 12

Hoàng Thùy Linh rạng rỡ với tà áo dài đỏ. Nữ ca sĩ cũng góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc qua các sản phẩm âm nhạc của cô. Trong đó, ca khúc See tình đã trở thành hiện tượng nổi tiếng khắp châu Á, góp phần khiến khán giả quốc tế biết tới âm nhạc Việt nhiều hơn.
Quoc khanh 2/9 anh 13

Tăng Duy Tâm tâm sự trong sự kiện này anh xuất hiện không phải với tư cách ca sĩ, người nổi tiếng mà là một người cháu của Bác Hồ, người con của đất nước Việt Nam. Nam ca sĩ nói thêm: “Âm nhạc là một phần của văn hóa và nếu dùng âm nhạc tốt sẽ góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam tới gần khán giả quốc tế. Tôi tự hào khi qua âm nhạc, tôi cũng đã góp phần nhỏ bé. Khán giả của tôi ở nước ngoài đã bắt đầu tìm hiểu về Việt Nam, ban đầu là âm nhạc và sau đó là những yếu tố khác, thậm chí cả lịch sử”.
Quoc khanh 2/9 anh 14

Vợ chồng Salim và Hải Long chụp hình cùng khán giả sau khi kết thúc lễ diễu binh, diễu hành. Họ cùng các nghệ sĩ tập luyện tại sân vận động Mỹ Đình từ nhiều ngày trước.
Quoc khanh 2/9 anh 15Quoc khanh 2/9 anh 16Quoc khanh 2/9 anh 17Quoc khanh 2/9 anh 18

Hình ảnh diễn viên Thu Quỳnh, Bảo Hân, Hồng Diễm, Minh Thu và ca sĩ Quốc Thiên xúc động, hạnh phúc khi là một trong các nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Trước đó, Thu Quỳnh tự hào chia sẻ cô có mẹ là Thượng tá quân đội.
Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/hang-tram-nghe-si-viet-vo-oa-cam-xuc-o-le-dieu-hanh-29-post1581936.html
Cùng chủ đề
Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9 Đời sống
Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

Bầu trời Tổ quốc ngày 2/9 rực sáng, rền vang tiếng động cơ phản lực khi dàn trực thăng, tiêm...

Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ Đời sống
Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ

Trong lễ diễu binh, người dân lần đầu tiên tận mắt thấy khí tài hiện đại phô diễn trên biển...

Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Đời sống
Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành lịch sử, quy...

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội Đời sống
Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

DJ Ngân 98 đăng tải video bị một số người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội...

Chủ hộ nhận quà 100.000 đồng cho cả gia đình ăn Tết Độc lập Đời sống
Chủ hộ nhận quà 100.000 đồng cho cả gia đình ăn Tết Độc lập

Chủ hộ sẽ tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để nhận quà 100.000 đồng cho...

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Đời sống
Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì...

Mới cập nhật
Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

Bầu trời Tổ quốc ngày 2/9 rực sáng, rền vang tiếng động cơ phản lực khi dàn trực thăng, tiêm kích phô diễn sức mạnh.

21 giờ trước Đời sống

Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ

Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ

Trong lễ diễu binh, người dân lần đầu tiên tận mắt thấy khí tài hiện đại phô diễn trên biển cùng đội hình xe tăng, tên lửa trên bộ, tạo nên bức tranh hùng tráng.

21 giờ trước Đời sống

Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành lịch sử, quy mô lớn với đội hình trên không, trên bộ và trên biển.

21 giờ trước Đời sống

Cảnh tượng mới nhất tại Trung tâm triển lãm quốc gia: Người đông kín lối, xếp hàng dài chờ thử các trải nghiệm

Cảnh tượng mới nhất tại Trung tâm triển lãm quốc gia: Người đông kín lối, xếp hàng dài chờ thử các trải nghiệm

Khung cảnh sôi động, tấp nập tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia những ngày này khiến nơi đây trở thành một trong những điểm hẹn hot nhất dịp nghỉ lễ 2/9.

2 ngày trước Khám phá

Đi làm thời “4 KHÔNG”: Không nghỉ lễ, không có thưởng, không tăng lương nhưng cũng không nghỉ việc!

Đi làm thời “4 KHÔNG”: Không nghỉ lễ, không có thưởng, không tăng lương nhưng cũng không nghỉ việc!

Sấp ngửa với deadlines, ngày nghỉ cũng như… ngày thường, dân công sở nghĩ gì?

2 ngày trước GEN Z

Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi

Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi

Arsenal hành quân tới Anfield cuối tuần này với khát vọng chứng minh họ đủ sức cạnh tranh ngôi vương.

2 ngày trước Bóng đá

Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

Các quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được trang bị dòng súng khác nhau.

2 ngày trước Khám phá

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

DJ Ngân 98 đăng tải video bị một số người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội khi đang chụp ảnh mặc Việt phục. Chính quyền phường Hoàn Kiếm cho biết đang xác minh vụ việc.

2 ngày trước Đời sống

Chủ hộ nhận quà 100.000 đồng cho cả gia đình ăn Tết Độc lập

Chủ hộ nhận quà 100.000 đồng cho cả gia đình ăn Tết Độc lập

Chủ hộ sẽ tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để nhận quà 100.000 đồng cho các thành viên hoặc nhận trực tiếp từ địa phương.

2 ngày trước Đời sống

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân...

2 ngày trước Đời sống