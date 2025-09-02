Hàng trăm nghệ sĩ Việt vỡ òa cảm xúc ở lễ diễu hành 2/9

Tăng Duy Tâm tâm sự trong sự kiện này anh xuất hiện không phải với tư cách ca sĩ, người nổi tiếng mà là một người cháu của Bác Hồ, người con của đất nước Việt Nam. Nam ca sĩ nói thêm: “Âm nhạc là một phần của văn hóa và nếu dùng âm nhạc tốt sẽ góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam tới gần khán giả quốc tế. Tôi tự hào khi qua âm nhạc, tôi cũng đã góp phần nhỏ bé. Khán giả của tôi ở nước ngoài đã bắt đầu tìm hiểu về Việt Nam, ban đầu là âm nhạc và sau đó là những yếu tố khác, thậm chí cả lịch sử”.