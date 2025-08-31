Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

M4 carbine là loại súng khá phổ biến và được nhiều quân đội trên khắp thế giới sử dụng do có kích thước nhỏ gọn, giúp binh lính dễ dàng mang theo do có có trọng lượng nhẹ 2,88 kg, chiều dài 83,82 cm (kể cả báng súng). Nòng súng có chiều dài 36,83 cm và cỡ nòng 5,56 mm, với băng đạn tiêu chuẩn 30 viên; súng có cả chế độ bắn tự động và điểm xạ 3 viên.