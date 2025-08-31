Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

18:34 31/08/2025
Các quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được trang bị dòng súng khác nhau.
Quoc khanh Viet Nam anh 1

Tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, các quân nhân đại diện cho nước Nga thuộc Tiểu đoàn Danh dự Trung đoàn 154, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đại diện cho những đơn vị tinh nhuệ của quân đội. Đội hình tiêu binh danh dự, tượng trưng cho ba quân chủng chủ lực gồm Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.
Quoc khanh Viet Nam anh 2

Quân nhân Nga mang theo súng trường SKS, loại súng được thiết kế và sản xuất bởi Liên Xô từ những năm 1945, súng trường bán tự động SKS hay còn được gọi là CKC tại Việt Nam. Súng sử dụng loại đạn cỡ 7,62x39 mm. Hiện nay tại Việt Nam loại súng này thường được trang bị cho các đơn vị dân quân tự vệ hoặc các đơn vị tiêu binh thuộc Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam.
Quoc khanh Viet Nam anh 3

Đội tiêu binh danh Nga là lực lượng duy nhất tham gia diễu binh diễu hành sử dụng súng có gắn lưỡi lê.
Quoc khanh Viet Nam anh 4

Các chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Trung Quốc tham gia diễu binh đại diện cho 3 quân chủng gồm Lục quân, Hải quân và Không quân. Lục quân phụ trách tác chiến trên bộ, Hải quân đảm nhiệm hoạt động trên biển, còn Không quân chịu trách nhiệm kiểm soát và bảo vệ không phận.
Quoc khanh Viet Nam anh 5

Loại súng mà các quân nhân Trung Quốc sử dụng trong diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là QBZ-95. Đây là loại súng trường có thiết kế kiểu “bullpup” tức là toàn bộ khóa nòng và khối đạn được bố trí phía sau cò súng. Súng bắt đầu đi vào biên chế Trung Quốc từ năm 1995 và trang bị toàn quân từ sau những năm 2000.
Quoc khanh Viet Nam anh 6

Các khẩu súng được sử dụng khi tham gia diễu binh diễu hành đều được che nòng bằng bịt cao su chuyên dụng.
Quoc khanh Viet Nam anh 7

Đoàn quân đội Lào xuất hiện với đội ngũ chỉnh tề, bước đều mạnh mẽ. Những người lính trẻ trong quân phục màu xanh ô-liu đặc trưng, mang theo biểu tượng quốc kỳ Lào. Những quân nhân của Cục Quân huấn Lào, được tuyển chọn từ các đơn vị tinh nhuệ mang theo súng trường tiến công AKMS để tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Quoc khanh Viet Nam anh 8

Súng trường AKMS thuộc họ súng trường tiến công AK nhưng có báng gập, đầu nòng được làm vát thường được sử dụng cho các đơn vị đặc nhiệm.
Quoc khanh Viet Nam anh 9

Điểm khác biệt dễ nhận thấy trên khẩu AKMS so với nguyên mẫu là sử dụng vỏ buồng đạn mới, tăng tính cân bằng và làm chậm cơ cấu đập búa của kim hỏa, loa che lửa đầu nòng mới vát xiên ở phía trên nhằm tăng độ ổn định cho súng.
Quoc khanh Viet Nam anh 10

120 chiến sĩ thuộc đoàn quân đội Hoàng gia Campuchia tham dự lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam trong trang phục rằn ri truyền thống
Quoc khanh Viet Nam anh 11

Loại súng mà các quân nhân Campuchia sử dụng trong diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là loại M4 Carbine. Súng có nòng ngắn, báng súng có thể gập lại được giúp binh sĩ Mỹ có thể chiến đấu trong các khu vực chật hẹp.
Quoc khanh Viet Nam anh 12

M4 carbine là loại súng khá phổ biến và được nhiều quân đội trên khắp thế giới sử dụng do có kích thước nhỏ gọn, giúp binh lính dễ dàng mang theo do có có trọng lượng nhẹ 2,88 kg, chiều dài 83,82 cm (kể cả báng súng). Nòng súng có chiều dài 36,83 cm và cỡ nòng 5,56 mm, với băng đạn tiêu chuẩn 30 viên; súng có cả chế độ bắn tự động và điểm xạ 3 viên.
Theo znews.vn
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/diem-danh-nhung-loai-vu-khi-doan-quan-doi-quoc-te-mang-den-a80-post1581519.html
