Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hot girl Hàn Quốc bị nghi ngờ không có thật vì 'quá xinh đẹp'

14:22 22/09/2025
Ngoài gương mặt sáng, nụ cười đẹp, Lee Ye Dam còn hút hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội nhờ vóc dáng nóng bỏng.
nguoi mau lee ye dam anh 1

Ở bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, người mẫu, vũ công Hàn Quốc Lee Ye Dam (còn gọi là Darmy) nhận hàng nghìn lượt thích với loạt ảnh khoe dáng bên hồ bơi trong chuyến du lịch Okinawa, Nhật Bản hồi giữa tháng 9. Cô diện bộ bikini hai mảnh màu hồng, xuất hiện với gương mặt được trang điểm kỹ càng.
nguoi mau lee ye dam anh 2nguoi mau lee ye dam anh 3

Phần lớn bình luận dưới bài đăng đều khen ngợi vóc dáng gợi cảm, thu hút của Lee. Theo Koreaboo, những bức ảnh của cô không thua kém ca sĩ thần tượng hay diễn viên xứ củ sâm nào, đồng thời chứng minh danh xưng "Karina trong giới người mẫu".
nguoi mau lee ye dam anh 4nguoi mau lee ye dam anh 5

Danh xưng này được nhiều dân mạng xứ củ sâm ưu ái đặt cho Lee nhờ vẻ tương đồng trong vẻ ngoài giữa cô và thành viên Karina của nhóm nhạc aespa (phải). Cả hai đều sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài đặc trưng và hình thể gợi cảm.
nguoi mau lee ye dam anh 6nguoi mau lee ye dam anh 7

Trong khi Karina được mệnh danh là "người đẹp AI", "bản sao" của idol bị nghi ngờ không có thật, là người mẫu ảo vì vẻ ngoài xinh đẹp, hoàn hảo đến mức khó tin. "Thật siêu thực", "Bạn có phải là người không vậy, hay là người mẫu AI?", "Làm sao con người có thể giống AI đến vậy cơ chứ?"... là những bình luận thắc mắc dưới những bức ảnh của Lee.
nguoi mau lee ye dam anh 8

Ngoài công việc người mẫu, KOL, Lee cũng xuất hiện trên sân khấu với vai trò thành viên nhóm nhảy NPher. Phong thái khi trình diễn của cô được nhiều người nhận xét không kém cạnh nữ idol nổi tiếng. Nhóm nhảy của Lee cũng từng gây thích thú khi cover ca khúc "Dirty Work" của aespa.
nguoi mau lee ye dam anh 9

Bên cạnh đó, cô từng gây chú ý khi đoạt giải ba tại cuộc thi "Nữ hoàng nụ cười Hàn Quốc" năm 2021. So với thời điểm thi sắc đẹp, vẻ ngoài của cô hiện tại có phần sắc sảo, cuốn hút hơn.
nguoi mau lee ye dam anh 10

Nàng mẫu Hàn Quốc luôn xuất hiện chỉn chu trong mỗi bức hình đăng trên trang cá nhân hơn 70.000 người theo dõi. Nhờ chiều cao 1,69 m, nặng 49 kg và phong cách hiện đại, cô cũng trở thành cái tên được nhiều thương hiệu hợp tác, mời tham dự sự kiện.
nguoi mau lee ye dam anh 11nguoi mau lee ye dam anh 12

Lee cũng chăm diện trang phục khoe lợi thế hình thể và biến hóa đa dạng phong cách. Trên mạng xã hội, cô công khai hẹn hò Han Shin Hee, đầu bếp, influencer nổi tiếng với hơn 350.000 người theo dõi.
Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/hot-girl-han-quoc-bi-nghi-ngo-khong-co-that-vi-qua-xinh-dep-post1587065.html
