Giới thiệu 6 bộ phim xuất sắc tại Liên hoan phim Italy 2025 tại Hà Nội

Liên hoan phim Italy 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Hà Nội, từ ngày 20 đến ngày 25/10 với các tác phẩm điện ảnh đặc sắc, đoạt nhiều giải thưởng, khắc họa tinh thần của một quốc gia đang chuyển mình mạnh mẽ.

Liên hoan Phim Italy 2025 tại Hà Nội giới thiệu 6 tác phẩm điện ảnh: Vermiglio, Cảm thấy tốt hơn (Nonostante), Cuộc sống xa cách (La Vita Accanto), Mười chín (Diciannove), Gloria! và Chào Joe (Hey Joe).

Đại sứ Italy Marco della Seta giới thiệu về Liên hoan phim Italy 2025.

Từ những suy tư thầm lặng về tình yêu và ký ức đến những mô tả táo bạo về sự kiên cường và đối kháng, các tác phẩm cùng dệt nên một bức chân dung về đất nước Italy đương đại sống động, không ngừng chuyển mình và lan tỏa tính nhân văn sâu sắc.

Điểm nhấn của Liên hoan phim là bộ phim "Vermiglio" – tác phẩm chiếu khai mạc lấy bối cảnh nước Italy năm 1944. Từ khung hình yên bình, bộ phim đưa người xem vào chuỗi biến cố dữ dội, nơi chiến tranh, tình yêu và nỗi đau đan xen; đặt ra câu hỏi sâu sắc về gia đình, thân phận người phụ nữ và sự phân biệt đối xử.

Bộ phim này đã giành giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81, được chọn đại diện cho Italy dự tranh Oscar 2025 ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất".

Bên cạnh đó, "Cảm thấy tốt hơn" của đạo diễn Valerio Mastandrea vinh dự được trao Giải Nastro d'Argento cho Kịch bản hay nhất, "Cuộc sống xa cách" của đạo diễn Marco Tullio Giordana đã mang về nhiều giải thưởng diễn xuất cùng Giải thưởng Cống hiến cho Marco Tullio tại Liên hoan phim Locarno Film Festival 2024, "Mười chín" được lựa chọn tham dự các liên hoan phim quốc tế uy tín Venice, Toronto và London.

Ngoài ra, "Gloria!" cũng đã đoạt vô sổ giải thưởng danh giá, nổi bật là Giải thưởng Quả Cầu Vàng (Italy) cho Phim đầu tay hay nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất; "Chào Joe" của đạo diễn Claudio Giovanni được ghi nhận qua các hạng mục về Âm thanh và Quay phim xuất sắc nhất tại các giải thưởng điện ảnh hàng đầu nước Italy.

Liên hoan phim Italy 2025 giới thiệu 6 bộ phim xuất sắc của điện ảnh đương đại Italy.

Các buổi chiếu phim Liên hoan phim Italy 2025 sẽ bắt đầu lúc 19 giờ 30 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội).

Sau mỗi suất chiếu, sẽ có phần hỏi đáp với ông Antonio Termenini - Giám đốc Nghệ thuật của Liên hoan phim châu Á tại Rome và Liên hoan phim Italy tại Hà Nội.

Cũng trong khuôn khổ Liên hoan phim, ngày 22/10, tại Casa Italia sẽ diễn ra buổi tọa đàm chủ đề "Giám tuyển phim: Dám tuyển phim" với Giám đốc nghệ thuật Antonio Termenini và các nhà phê bình điện ảnh, đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam về các phương pháp tiếp cận khác nhau trong việc lên lịch chiếu phim, hợp tác và xây dựng cộng đồng yêu phim.

Ảnh trong phim Hey Joe – Bộ phim của đạo diễn Claudio Giovannesi lấy bối cảnh thập niên 1970, bộ phim theo chân Dean Barry – một cựu binh Mỹ bị luôn bị ám ảnh bởi quãng thời gian Thế chiến II, tại miền Nam nước Ý, trong chiến dịch Naples–Salerno (1943).

Đại sứ Italy tại Việt Nam - Marco Della Seta cho biết, văn hóa là kênh đối thoại quan trọng giữa Italy và Việt Nam. Khi nói đến các hình thức biểu đạt văn hóa khác nhau, điện ảnh là hình thái có sức nặng và tiềm năng lớn nhất.

Theo Đại sứ Marco Della Seta, Liên hoan phim năm nay sẽ mang đến một hành trình xuyên qua đất nước Italy với bối cảnh, không gian, thời gian khác nhau, thể hiện rõ sự chuyển mình của các tầng lớp với góc nhìn tương lai rõ ràng qua 6 tác phẩm.