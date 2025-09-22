Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
9 điều cha mẹ “nghiện điện thoại” thường làm mà không nhận ra trông tệ đến mức nào

14:16 22/09/2025
Nhiều cha mẹ mải mê với chiếc điện thoại đến mức vô tình bỏ quên cảm xúc và mong muốn của con. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc cha mẹ lạm dụng điện thoại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trí tuệ cảm xúc của trẻ. Điều này không chỉ cản trở khả năng kiểm soát cảm xúc và sự tự nhận thức, mà còn làm giảm sự gắn kết và tình cảm trong gia đình

Đáng nói, chỉ cần sự hiện diện của chiếc điện thoại trong các cuộc trò chuyện cũng đã gây xao nhãng, theo một nghiên cứu đăng trên Scientific Reports. 

Nếu cha mẹ không đặt ra ranh giới và sự chủ động khi dùng điện thoại, họ có thể vô tình gây tổn thương cho con cái nhiều hơn mình tưởng.

Dưới đây là 9 việc mà các cha mẹ luôn mải mê với màn hình điện thoại thường làm mà không hề nhận ra chúng trông tệ thế nào:

1. Vừa ăn tối vừa lướt điện thoại

Theo chuyên gia trị liệu gia đình Anne Fishel, những bữa cơm gia đình vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng để tăng sự kết nối, giao tiếp và cảm giác an toàn cho trẻ.

Khi cha mẹ cắm cúi vào màn hình thay vì trò chuyện, họ đã bỏ lỡ cơ hội gắn kết, đồng thời gửi đi tín hiệu rằng việc trò chuyện với con cái không quan trọng bằng chiếc điện thoại.

2. Quay Phim mọi lúc mọi nơi

Từ chuyến dã ngoại đến những khoảnh khắc đời thường, nhiều cha mẹ mải mê quay phim thay vì thực sự hiện diện cùng con. 

Hành động này không chỉ tạo ra “rào cản” trong ánh mắt và cuộc trò chuyện, mà còn khiến thông tin riêng tư của trẻ bị chia sẻ quá mức trên mạng xã hội.

1758522907 44a02fb2 1a5b 4d67 b1e3 b859138a15e0faceimage Ảnh minh hoạ. 

3. Không tập trung nghe khi con nói chuyện

Bị cuốn vào điện thoại hay mải lướt mạng xã hội, nhiều cha mẹ thường chỉ nghe con trong trạng thái “nửa vời” mà không nhận ra trông tệ đến mức nào. Theo một nghiên cứu đăng trên Current Opinion in Psychology, những bậc phụ huynh thực sự tập trung lắng nghe và ủng hộ con cái mà không để bị xao nhãng sẽ giúp con có sự phát triển tốt hơn, tăng cường sự gắn bó và hình thành tính tự chủ.

Ngược lại, khi cha mẹ liên tục để bản thân bị phân tâm bởi điện thoại và ưu tiên màn hình hơn là kết nối với con, trẻ thường cảm thấy bất an, thiếu được hỗ trợ và cô đơn. 

4. Lướt điện thoại khi đón con

Thay vì chào con bằng nụ cười, nhiều “cha mẹ nghiện điện thoại” lại để con thấy màn hình trước khi thấy gương mặt mình. Họ vô tình bỏ lỡ lợi ích quan trọng của một cái chào ấm áp, giúp con có hành vi tích cực hơn và tăng sự gắn kết.

5. Vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại

Trong các mối quan hệ gia đình, chất lượng thời gian quan trọng hơn số lượng. Vì thế, nếu cha mẹ dành hàng giờ mỗi tối ở bên con nhưng lại mải mê lướt điện thoại, thì trải nghiệm đó còn tệ hơn so với việc một phụ huynh chỉ có một giờ đồng hồ nhưng thật sự hiện diện và tận tâm với con mỗi tuần.

Sự hiện diện trọn vẹn mới là chìa khóa để có những cuộc trò chuyện ý nghĩa và sự gắn kết thật sự. Chính vì vậy, việc vừa đi vừa lướt điện thoại là một trong những thói quen của “cha mẹ nghiện điện thoại” mà họ thường không nhận ra trông tệ đến mức nào.

1758522674 0bdc2bb3 4fb6 4a23 8958 2ad9af8b6f9ffaceimage Ảnh minh hoạ.

6. Dùng điện thoại như “người giữ trẻ”

Nếu cha mẹ đưa iPad cho con trong bữa ăn để con ngồi yên, hoặc đưa điện thoại chỉ để tránh phải dành thời gian chất lượng cùng con, thì rất có thể họ đang là những “cha mẹ nghiện điện thoại”. Họ coi sự thoải mái của bản thân quan trọng hơn sự gắn kết với con cái.

Thực tế, việc trẻ tiếp xúc với màn hình và điện thoại trong quá trình phát triển tiềm ẩn nhiều hệ lụy, từ khó khăn về nhận thức đến hạn chế trong kỹ năng xã hội. Ngay cả những điều tưởng chừng vô hại, như tiếng TV bật nền, cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, theo một nghiên cứu đăng trên Cureus.

7. Ưu tiên điện thoại hơn nhu cầu của con

Một cái “suỵt” khi con muốn Tâm sự hay cần giúp đỡ có thể khiến trẻ hình thành niềm tin sai lầm rằng cha mẹ không quan tâm. Lâu dần, trẻ có Xu hướng né tránh hoặc phát triển hành vi tiêu cực để gây chú ý.

image2025 09 1814 03 401 Ảnh minh hoạ.

8. Bỏ lỡ những cột mốc nhỏ bé

Những khoảnh khắc như bước chân đầu tiên, bài hát con tự tin biểu diễn trong phòng khách, nếu bị bỏ qua vì cha mẹ mải nhìn vào điện thoại, sẽ không bao giờ quay lại. Chính những “điều nhỏ nhặt” ấy mới nuôi dưỡng sự gắn bó và hạnh phúc gia đình.

9. Phớt lờ những lúc con khủng hoảng cảm xúc 

Thay vì hỗ trợ con vượt qua những cảm xúc phức tạp và dạy con cách tự điều tiết cảm xúc một cách lành mạnh, cha mẹ “nghiện điện thoại” lại thường chọn cách né tránh, đắm mình vào màn hình như một cách tự xoa dịu độc hại.

Thực tế, nhiều cha mẹ cũng đang dùng điện thoại như một “tấm đệm” để trốn tránh căng thẳng và sự rối loạn nội tâm của chính mình. Vì vậy, không có gì lạ khi họ cũng tránh né khủng hoảng và hành vi tiêu cực của con, bởi chính họ cũng chưa biết cách đối diện và xử lý cảm xúc một cách lành mạnh.

 

Mini

Theo Yourtango

