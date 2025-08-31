Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Chủ hộ nhận quà 100.000 đồng cho cả gia đình ăn Tết Độc lập

18:30 31/08/2025
Chủ hộ sẽ tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để nhận quà 100.000 đồng cho các thành viên hoặc nhận trực tiếp từ địa phương.

Chủ hộ hoặc người được ủy quyền có thể nhận quà 2/9 cho tất cả thành viên trong hộ gia đình. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo chủ trương của Bộ Chính trị, mỗi công dân Việt Nam đều được tặng quà 100.000 đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Kinh phí chi trả được bố trí từ ngân sách Trung ương năm 2025 và đã được chuyển về các địa phương để triển khai. Thời gian chi trả chính thức bắt đầu từ ngày 30/8 và yêu cầu hoàn thành trước ngày 2/9.

Theo đại diện Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, chủ hộ thường trú thực hiện tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để nhận tiền cho các thành viên trong gia đình một cách thuận tiện.

Số tiền của từng hộ được tính cho từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay và chuyển cho các thành viên khác. Với công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền.

Trong trường hợp chưa có tài khoản, người dân sẽ nhận trực tiếp bằng tiền tại điểm chi trả do địa phương tổ chức. Thời gian chi trả tập trung từ ngày 31/8 đến hết ngày 1/9. Trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9.

Người dân là chủ hộ có thể nhanh chóng liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID vào tài khoản ngân hàng qua các bước:

- Bước 1: Mở ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất và đăng nhập

- Bước 2: Tại giao diện chính của VNeID chọn "An sinh xã hội", sau đó chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" để khai báo thông tin.

- Bước 3: Chọn ngân hàng liên kết và điền chính xác số tài khoản ngân hàng.

- Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản, nhập thêm số chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng nếu có

- Bước 5: Xác nhận, sau đó màn hình sẽ hiển thị "Gửi yêu cầu thành công".

Hiện, 28 ngân hàng và ví điện tử đã liên kết với ứng dụng VNeID để tạo lập tài khoản an sinh xã hội gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank và Co-opBank, Techcombank, BVBank, MSB, BaoViet, ABBank, VPBank, SaigonBank, Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

le 2/9, nghi le, ky nghi anh 1

Hiện, 28 ngân hàng và ví điện tử đã liên kết với ứng dụng VNeID để tạo lập tài khoản an sinh xã hội. Ảnh: Xuân Sang.

Trong lúc này, C06 cho biết nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh 2/9 để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi.

Thủ đoạn lừa đảo phổ biến gồm gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung nhận quà tặng 100.000 đồng, điền thông tin để nhận tiền hoặc cài đặt VNeID để tặng quà giả mạo. Cán bộ công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để xác thực, làm fanpage giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân từ những thông tin trên.

Cơ quan chức năng lưu ý người dân rằng mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch qua các kênh chính thống như UBND xã phường, cơ quan Nhà nước hoặc các hệ thống ngân hàng, theo thông báo chính thức.

Người dân được khuyến nghị không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, không bấm vào các đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài, ngân hàng để được hỗ trợ.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân có thể báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trình báo trên VNeID.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/chu-ho-nhan-qua-100000-dong-cho-ca-gia-dinh-an-tet-doc-lap-post1581546.html
Cùng chủ đề
Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội Đời sống
Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

DJ Ngân 98 đăng tải video bị một số người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội...

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Đời sống
Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì...

36 tiếng trước lễ diễu binh 2/9: Mẹ bầu 7 tháng mang cả sắt - canxi - DHA "đu concert", dân tình đổ bộ trung tâm Hà Nội giữ chỗ xuyên mưa nắng Đời sống
36 tiếng trước lễ diễu binh 2/9: Mẹ bầu 7 tháng mang cả sắt - canxi - DHA "đu concert", dân tình đổ bộ trung tâm Hà Nội giữ chỗ xuyên mưa nắng

Ngay từ sáng ngày 31/8, tại khu vực Ngã tư Hùng Vương - Trần Phú đã có rất đông người tập...

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi gần bờ, đổ bộ đêm 30/8 Đời sống
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi gần bờ, đổ bộ đêm 30/8

Dự báo khi đến gần bờ biển Nghệ An - Huế, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên...

Hàng trăm nghệ sĩ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9 Đời sống
Hàng trăm nghệ sĩ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Sáng 29/8, các nghệ sĩ như Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp... có...

Thời tiết Hà Nội ra sao trong ngày tổng duyệt diễu binh? Đời sống
Thời tiết Hà Nội ra sao trong ngày tổng duyệt diễu binh?

Thời tiết trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang nhận được nhiều...

Mới cập nhật
Cảnh tượng mới nhất tại Trung tâm triển lãm quốc gia: Người đông kín lối, xếp hàng dài chờ thử các trải nghiệm

Cảnh tượng mới nhất tại Trung tâm triển lãm quốc gia: Người đông kín lối, xếp hàng dài chờ thử các trải nghiệm

Khung cảnh sôi động, tấp nập tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia những ngày này khiến nơi đây trở thành một trong những điểm hẹn hot nhất dịp nghỉ lễ 2/9.

14 giờ trước Khám phá

Đi làm thời “4 KHÔNG”: Không nghỉ lễ, không có thưởng, không tăng lương nhưng cũng không nghỉ việc!

Đi làm thời “4 KHÔNG”: Không nghỉ lễ, không có thưởng, không tăng lương nhưng cũng không nghỉ việc!

Sấp ngửa với deadlines, ngày nghỉ cũng như… ngày thường, dân công sở nghĩ gì?

14 giờ trước GEN Z

Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi

Arsenal không cần số 9 ghi 25 bàn để lên ngôi

Arsenal hành quân tới Anfield cuối tuần này với khát vọng chứng minh họ đủ sức cạnh tranh ngôi vương.

14 giờ trước Bóng đá

Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

Các quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được trang bị dòng súng khác nhau.

14 giờ trước Khám phá

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

DJ Ngân 98 đăng tải video bị một số người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội khi đang chụp ảnh mặc Việt phục. Chính quyền phường Hoàn Kiếm cho biết đang xác minh vụ việc.

14 giờ trước Đời sống

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Trao huân chương tặng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Ban Tổ chức đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước đối với 11 cá nhân, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân...

14 giờ trước Đời sống

36 tiếng trước lễ diễu binh 2/9: Mẹ bầu 7 tháng mang cả sắt - canxi - DHA "đu concert", dân tình đổ bộ trung tâm Hà Nội giữ chỗ xuyên mưa nắng

36 tiếng trước lễ diễu binh 2/9: Mẹ bầu 7 tháng mang cả sắt - canxi - DHA "đu concert", dân tình đổ bộ trung tâm Hà Nội giữ chỗ xuyên mưa nắng

Ngay từ sáng ngày 31/8, tại khu vực Ngã tư Hùng Vương - Trần Phú đã có rất đông người tập trung để giữ chỗ.

17 giờ trước Đời sống

Trưởng nhóm SNSD đang giao lưu với fan Việt thì gặp sự cố, lập tức đi vào cánh gà, BTC vội vã xin lỗi

Trưởng nhóm SNSD đang giao lưu với fan Việt thì gặp sự cố, lập tức đi vào cánh gà, BTC vội vã xin lỗi

Sự cố xảy ra với Taeyeon trong đêm diễn tại Việt Nam khiến BTC phải lên tiếng xin lỗi.

22 giờ trước Âm nhạc

Công viên nước Hồ Tây: Hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi, hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt

Công viên nước Hồ Tây: Hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi, hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt

Trong không khí hân hoan, náo nức của toàn dân tộc chào mừng 80 năm Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2025) của đất nước, Công viên Nước Hồ Tây cũng tưng bừng chào đón kỷ niệm 25 năm sinh nhật 19/5/2000 – 19/5/2025.

1 ngày trước Đời sống

Trải nghiệm mùa lễ hội đầy cảm hứng tại Công viên nước Hồ Tây dịp nghỉ lễ 2/9

Trải nghiệm mùa lễ hội đầy cảm hứng tại Công viên nước Hồ Tây dịp nghỉ lễ 2/9

Vào những ngày tháng không thể quên này, Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tưng bừng, rộn ràng chào đón khách tham quan với không gian giải trí sôi động và đầy màu sắc với hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi tương tác hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt.

1 ngày trước Giải trí