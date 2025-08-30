Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Đời sống

Công viên nước Hồ Tây: Hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi, hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt

20:06 30/08/2025
Trong không khí hân hoan, náo nức của toàn dân tộc chào mừng 80 năm Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2025) của đất nước, Công viên Nước Hồ Tây cũng tưng bừng chào đón kỷ niệm 25 năm sinh nhật 19/5/2000 – 19/5/2025.

Vào những ngày tháng không thể quên này, Công viên nước Hồ Tây tưng bừng, rộn ràng chào đón khách hàng với một không gian Giải trí sôi động và đầy màu sắc với hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi tương tác hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt.

Chuỗi hoạt động đặc sắc chỉ có trong dịp 02/9:

* Chương trình nghệ thuật đặc sắc: Những tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn sôi động khuấy động bầu không khí lễ hội.

* Game “Sumo phao” vui nhộn: Mang lại tiếng cười sảng khoái, gắn kết bạn bè và gia đình.

* Vòng quay may mắn: Cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị và hấp dẫn dành cho mọi du khách.

* Combo ẩm thực 290.000đ: Thưởng thức combo đồ ăn trọn gói chỉ có duy nhất trong dịp lễ 02/9.

* Combo vé + đồ ăn siêu hời: Trọn gói vui chơi – ăn uống tiện lợi, tiết kiệm chi phí cho cả gia đình.

* Ưu đãi đoàn hấp dẫn: Đoàn từ 10 người trở lên chỉ từ 150.000đ/vé, mang đến cơ hội vui chơi tiết kiệm mà vẫn trọn vẹn niềm vui.

Không gian lễ hội rực rỡ sắc màu Quốc khánh

Bên cạnh các hoạt động giải trí, Công viên Nước Hồ Tây còn được trang hoàng lộng lẫy với nhiều tiểu cảnh trang trí mừng Quốc khánh 02/9:

* Không gian cờ đỏ sao vàng rực rỡ, tạo điểm check-in ấn tượng cho du khách.

* Thảm hoa tươi, mô hình cách điệu và biểu tượng Tổ quốc, mang đậm không khí lễ hội.

* Background chào mừng Quốc khánh 02/9, trở thành điểm nhấn để khách tham quan lưu lại những bức hình kỷ niệm đáng nhớ.

Khu vui chơi & ẩm thực hiện đại, tiện lợi

Hệ thống trò chơi dưới nước hiện đại: đường trượt đa làn, máng xoắn tốc độ, bể tạo sóng vui nhộn và dòng sông lười thư giãn… hứa hẹn mang đến cảm giác sảng khoái, chinh phục và thư giãn cho mọi lứa tuổi.

Khu vực phục vụ ăn uống tiện lợi:  Đa dạng lựa chọn từ đồ ăn nhanh, ẩm thực truyền thống đến combo gia đình; không gian rộng rãi, tiện nghi, thuận tiện cho du khách nghỉ ngơi và nạp năng lượng sau những phút giây vui chơi.

Trải nghiệm trọn vẹn mùa lễ hội tại Công viên Nước Hồ Tây

Với hệ thống trò chơi hiện đại, nhiều trò chơi nước hấp dẫn cùng không gian xanh mát, Công viên Nước Hồ Tây là điểm đến lý tưởng cho gia đình, bạn bè và các đoàn thể trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Công viên Nước Hồ Tây cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm giải trí an toàn, lành mạnh và đầy ắp niềm vui.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công viên Nước Hồ Tây: 

Địa chỉ: 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Số điện thoại: 024.3718.4222 / 024.3710.0957 / 024.3719.5454

Website: congvienhotay.vn

Fanpage: Công viên Hồ Tây - Công viên Nước và Công viên Mặt trời

Tiktok: @congvienhotay

Công viên nước Hồ Tây
Cùng chủ đề
Thầy Nguyễn Duyên Tuấn: Chuyên gia Phong thủy hàng đầu Việt Nam với thương hiệu Phong Thuỷ Á Đông. Đời sống
Thầy Nguyễn Duyên Tuấn: Chuyên gia Phong thủy hàng đầu Việt Nam với thương hiệu Phong Thuỷ Á Đông.

Thầy Nguyễn Duyên Tuấn ( Phong Thủy Á Đông) là một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực phong thủy...

Giỏ hoa quả 20/10 – Quà tặng phái đẹp từ Tam Fruit Đời sống
Giỏ hoa quả 20/10 – Quà tặng phái đẹp từ Tam Fruit

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp đặc biệt để mỗi người con, người chồng, người bạn… gửi gắm...

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ tư liên tiếp Đời sống
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ tư liên tiếp

Trong các ngày từ 22 – 24/8 tại Nha Trang, Khánh Hóa, giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ...

“Giảng viên gen Z” lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua tà áo dài truyền thống Đời sống
“Giảng viên gen Z” lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua tà áo dài truyền thống

Khi nhắc đến tà áo dài - trang phục truyền thống mang đậm bản sắc Việt, người ta thường nghĩ...

Hướng dẫn chi tiết: Mua vé số toàn quốc qua điện thoại trong 2025 Đời sống
Hướng dẫn chi tiết: Mua vé số toàn quốc qua điện thoại trong 2025

Có một sự thật bất ngờ: hơn 47% người chơi Vietlott đã chuyển sang hình thức mua trực tuyến chỉ...

Anhnghethuatdulich.com - Nơi thăng hoa những bức ảnh nghệ thuật Đời sống
Anhnghethuatdulich.com - Nơi thăng hoa những bức ảnh nghệ thuật

Giữa thời đại số, nhiếp ảnh nghệ thuật trở thành ngôn ngữ toàn cầu kết nối cảm xúc, văn hóa...

Mới cập nhật
Trải nghiệm mùa lễ hội đầy cảm hứng tại Công viên nước Hồ Tây dịp nghỉ lễ 2/9

Trải nghiệm mùa lễ hội đầy cảm hứng tại Công viên nước Hồ Tây dịp nghỉ lễ 2/9

Vào những ngày tháng không thể quên này, Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tưng bừng, rộn ràng chào đón khách tham quan với không gian giải trí sôi động và đầy màu sắc với hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi tương tác hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt.

12 giờ trước Giải trí

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi gần bờ, đổ bộ đêm 30/8

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi gần bờ, đổ bộ đêm 30/8

Dự báo khi đến gần bờ biển Nghệ An - Huế, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, đổ bộ khoảng đêm 30, rạng sáng 31/8.

1 ngày trước Đời sống

Trịnh Thăng Bình vướng tin hẹn hò Thanh Thủy

Trịnh Thăng Bình vướng tin hẹn hò Thanh Thủy

Chủ nhân hit "Tâm sự tuổi 30" bị đồn hẹn hò với Thanh Thủy, sau khi dân mạng "soi" ra chi tiết đồ đôi, theo dõi đối phương trên mạng xã hội.

1 ngày trước Showbiz

Hàng trăm nghệ sĩ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Hàng trăm nghệ sĩ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Sáng 29/8, các nghệ sĩ như Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp... có mặt ở SVĐ Mỹ Đình để tiếp tục tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

1 ngày trước Đời sống

Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ tăng trợ cấp cho trẻ mầm non là con công nhân

Sau sáp nhập, TP.HCM sẽ tăng trợ cấp cho trẻ mầm non là con công nhân

TP.HCM nâng mức trợ cấp cho trẻ mầm non con công nhân lên 240.000 đồng/tháng. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số cũng được hưởng chính sách.

1 ngày trước Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trước thềm khai giảng

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trước thềm khai giảng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

1 ngày trước Tin tức

Sốc nặng trước số tiền Rosé kiếm được từ MV 'APT'

Sốc nặng trước số tiền Rosé kiếm được từ MV 'APT'

Thu nhập của Rosé thật đáng nể!

1 ngày trước Âm nhạc

Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80

Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên cho biết đã nhận thức được hành vi của mình và cảm thấy ân hận.

1 ngày trước Pháp luật

Thời tiết Hà Nội ra sao trong ngày tổng duyệt diễu binh?

Thời tiết Hà Nội ra sao trong ngày tổng duyệt diễu binh?

Thời tiết trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô.

1 ngày trước Đời sống

Thầy Nguyễn Duyên Tuấn: Chuyên gia Phong thủy hàng đầu Việt Nam với thương hiệu Phong Thuỷ Á Đông.

Thầy Nguyễn Duyên Tuấn: Chuyên gia Phong thủy hàng đầu Việt Nam với thương hiệu Phong Thuỷ Á Đông.

Thầy Nguyễn Duyên Tuấn ( Phong Thủy Á Đông) là một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực phong thủy và là nhà thầu uy tín trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và các công trình dân dụng công nghiệp. Thầy đã tốt nghiệp Thạc Sỹ Xây Dựng và Phong Thủy Chính Thống tại Học Viện Phong Thủy Trung Ương CAFS ( Malaysia), đồng thời đạt danh hiệu Phong thủy Đại sư và Bát Tự mệnh lý Đại sư. Hiện thầy đang giữ chức Chủ Tịch Công ty cổ phần Học Viện Phong Thủy Á Đông; Tổng Giám Đốc Công ty Xây Dựng Phong Thủy Á Đông.

1 ngày trước Đời sống