Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ

12:03 02/09/2025
Trong lễ diễu binh, người dân lần đầu tiên tận mắt thấy khí tài hiện đại phô diễn trên biển cùng đội hình xe tăng, tên lửa trên bộ, tạo nên bức tranh hùng tráng.
dieu binh, dieu hanh anh 1

Sáng 2/9, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử và đường phố Hà Nội, hòa cùng nhịp bước rền vang của đội ngũ diễu binh là tiếng động cơ dồn dập vang vọng. Bánh xích, bánh lốp lăn đều trên nền quảng trường, từng khối xe tăng nối tiếp tiến qua trong dáng vẻ uy nghiêm. Buổi diễu binh khí tài trở thành điểm nhấn hùng tráng trong ngày lễ lớn của dân tộc.
dieu binh, dieu hanh anh 2

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là phiên bản nâng cấp, hiện đại hóa từ hệ thống S-125 Pechora-2TM (SAM-3) do Liên Xô phát triển, với nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu đường không, đặc biệt hiệu quả trước những mục tiêu bay thấp, kích thước nhỏ. Việc tự chủ nâng cấp S-125-VT được xem là dấu mốc quan trọng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và hiện đại hóa vũ khí cũ để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.
dieu binh, dieu hanh anh 3

Xe Pháo Phòng không 57 ly là thành phần không thể thiếu trong lực lượng phòng không Việt Nam với nhiều chiến công xuất sắc.
dieu binh, dieu hanh anh 4

Trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, pháo 57 ly đã cùng với các loại hỏa lực khác tạo thành lưới lửa phòng không, bắn rơi “Pháo đài bay B52”, góp phần vào thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
dieu binh, dieu hanh anh 5

Khối xe tăng T-54B và T-55 tiến vào với dáng dấp uy nghi, như những “pháo đài thép”. Trên thân xe là pháo 100 mm cùng hệ thống súng máy, tạo nên hỏa lực mạnh mẽ kết hợp với khả năng cơ động đáng nể. Đặc biệt, T-54B - phiên bản nâng cấp từ T-54A - được trang bị khả năng tác chiến ban đêm, hệ thống chống nhiễu tối ưu và lớp giáp được gia cố, giúp tăng độ bền vững trước hỏa lực đối phương.
dieu binh, dieu hanh anh 6

Xe chỉ huy T-90SK dẫn đầu đội hình, tiếp sau là các xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 và T-90S, tiến vào trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân hai bên đường. T-62 trang bị pháo 115 mm, còn T-90S sở hữu pháo nòng trơn 125 mm, súng máy đồng trục và khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng.
dieu binh, dieu hanh anh 7

Khí tài uy nghi tiến qua, giữa biển cờ đỏ sao vàng rợp phố.
dieu binh, dieu hanh anh 8

Dàn pháo tự hành SU-122, SU-152 của Binh chủng Pháo binh tiến qua, tạo nên khí thế hùng dũng. Đây là những khẩu pháo chiến dịch, chiến thuật hiện đại, có sức cơ động cao, uy lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.
dieu binh, dieu hanh anh 9dieu binh, dieu hanh anh 10dieu binh, dieu hanh anh 11dieu binh, dieu hanh anh 12

Các tổ hợp tên lửa và xe tăng hiện đại góp mặt trong lễ diễu binh, cho thấy diện mạo của một quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ.
dieu binh, dieu hanh anh 13

Xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động của lực lượng Công an Nhân dân.
dieu binh, dieu hanh anh 14

Khối xe và pháo quân sự của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa. Dẫn đầu là các xe vận tải kéo pháo, do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức lắp ráp tại các cơ sở trong nước, mang nhãn hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
dieu binh, dieu hanh anh 15

Điểm đặc biệt trong lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay là lần đầu tiên xuất hiện đội hình diễu binh trên biển, thể hiện sức mạnh, uy thế và quyết tâm bảo vệ chủ quyền hải đảo. Đội hình chữ V phô diễn sức mạnh và uy thế của lực lượng vũ trang trên biển. Đây là đội hình có khả năng tiêu diệt lực lượng địch khi uy hiếp tàu ta, đồng thời tăng cường phòng vệ trước các đòn tấn công từ trên không, trên biển hay dưới mặt nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Ảnh: Quân chủng Hải quân.
dieu binh, dieu hanh anh 16

Được mệnh danh là "hố đen đại dương", tàu ngầm Kilo 636 là niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tàu được trang bị hệ thống tên lửa hiện đại, tàu có thể tấn công mục tiêu trên bờ, trên biển, đồng thời linh hoạt tránh hỏa lực phòng không và tự động tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao.
dieu binh, dieu hanh anh 17

Tàu Lý Thái Tổ. Ảnh: Quân chủng Hải quân.
dieu binh, dieu hanh anh 18

Tham gia diễu binh còn có tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển, có thể hoạt động dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, trực tiếp bảo vệ chủ quyền trên biển. Biên đội tàu KN-290, KN-390 của Kiểm ngư với hệ thống chỉ huy hiện đại, đảm nhiệm nhiệm vụ kiểm soát IUU và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Quân chủng Hải quân.
dieu binh, dieu hanh anh 19

Để có được màn diễu binh trên biển mang tính lịch sử, các đơn vị Hải quân đã miệt mài hơn hai tháng luyện tập giữa thời tiết khắc nghiệt của Biển Đông. Ảnh: Quân chủng Hải quân.
dieu binh, dieu hanh anh 20dieu binh, dieu hanh anh 21dieu binh, dieu hanh anh 22dieu binh, dieu hanh anh 23

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra thành công. Các đội hình quân đội, công an, dân quân cùng dàn khí tài hiện đại đã phô diễn sức mạnh, ý chí và tinh thần đoàn kết của dân tộc. Buổi lễ khép lại nhưng niềm tự hào dân tộc và khát vọng hòa bình vẫn đọng lại, trở thành ký ức thiêng liêng trong lòng mỗi người Việt Nam. Ảnh: Quân chủng Hải quân.

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu Giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

