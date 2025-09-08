Hết cảnh xếp hàng nhận iPhone vào nửa đêm

Nhiều khả năng đợt mở bán của iPhone 17 sẽ được bắt đầu vào thời điểm sáng sớm. Cảnh xếp hàng xuyên đêm để nhận máy như nhiều năm trước sẽ không còn.

Cảnh người dùng xếp hàng dài, nhận iPhone giữa đêm nhiều khả năng không lặp lại trong năm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Năm ngoái, Việt Nam là một trong những thị trường mở bán iPhone 16 khá sớm, chỉ một tuần so với đợt hàng đầu tiên trên thế giới ở Mỹ, Singapore hay Nhật Bản.

Theo nhiều nguồn tin, năm nay iPhone sẽ được mở bán cùng ngày với các thị trường nhóm đầu. Với lịch ra mắt đã được xác định là 9/9 (0h đêm 10/9 theo giờ Việt Nam), nhiều khả năng iPhone 17 được mở bán ngày 19/9.

Tuy nhiên, năm nay thời điểm iPhone đến tay người dùng cũng sẽ khác biệt. Mọi năm, một số hệ thống bán lẻ lớn thường chọn giao hàng vào 0h đêm ngày mở bán, và nhiều khách đặt trước sẵn sàng xếp hàng từ tối để chờ nhận máy. Do được nâng hạng thành thị trường nhóm một, các đại lý sẽ phải tuân thủ chặt chẽ quy định từ hãng, trong đó có việc bắt đầu giao hàng cùng một thời điểm.

Một quản lý tại đơn vị phân phối sản phẩm của Apple xác nhận các đơn vị năm nay sẽ phải đồng loạt mở bán lúc 8h sáng. Như vậy, iPhone 17 sẽ đến tay người dùng Việt Nam vài giờ sau những người dùng đầu tiên trên toàn cầu ở Australia và Nhật Bản.

Cảnh xếp hàng mua iPhone tại Singapore năm 2019, trong đó có nhiều người Việt Nam muốn nhận máy sớm để mang về nước bán lấy lời. Ảnh: Xuân Tiến.

Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore, Thái Lan và Malaysia nằm trong nhóm thị trường cấp 1, nơi có Apple Store chính thức và mở bán iPhone ngay ngày đầu tiên. Mặt khác, một số quốc gia đã có Apple Store như Hàn Quốc vẫn phải chờ khá lâu mới được mở bán.

Việc iPhone 17 được bán sớm tại Việt Nam là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng có nhu cầu trong nước. Nhiều khả năng cảnh chen chúc xếp hàng để mua iPhone xách tay từ các thị trường lân cận như Singapore hay Thái Lan trong ngày mở bán sẽ chỉ còn là quá khứ.

Các đại lý hiện tại vẫn đang phải tuân thủ quy định chặt chẽ về tiết lộ thông tin liên quan đến iPhone 17. Trên các trang web chính thức của đơn vị phân phối, cụm từ "iPhone 17" đều đã biến mất. Thông tin, bao gồm cả thời điểm và giá bán, sẽ được tung ra đồng loạt ngay sau khi sự kiện kết thúc vào rạng sáng 10/9.

Theo các nguồn tin rò rỉ, năm nay Apple sẽ ra mắt iPhone 17 Air, chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay để thay thế cho dòng Plus.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ được được trang bị chip A19 Pro, cụm camera sau triple 48 MP với khả năng zoom quang 8x, và nằm trong kế hoạch 3 năm nâng cấp thiết kế của Apple. AirPods Pro 3 cũng được dự đoán sẽ ra mắt tại sự kiện, thay thế cho dòng tiền nhiệm vốn đã nằm trên kệ được hai năm.