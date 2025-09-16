Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Đời sống

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025: Khuyến khích lối sống năng động

10:13 16/09/2025
Giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 thu hút sự tham gia của hơn 9.000 vận động viên trong nước và quốc tế cùng bạn bè và người thân.

Herbalife Việt Nam là Nhà Tài Trợ chính thức của giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 được tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng 09 năm 2025 tại thành phố Cần Thơ. Đây là giải chạy đầu tiên thuộc hệ thống VnExpress Marathon được tổ chức tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025: Khuyến khích lối sống năng động
Các VĐV xuất phát tại Vnexpress Marathon Cần Thơ 2025

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi ngày càng có nhiều người tham gia chạy bộ như một phần của cuộc sống hằng ngày khi hệ thống VnExpress Marathon tiếp tục được mở rộng với sự ra mắt của giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Việc đồng hành cùng giải chạy này một lần nữa thể hiện cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc liên tục hỗ trợ các sáng kiến ​​cộng đồng nhằm giúp nhiều người quan tâm hơn đến tầm quan trọng của việc tập thể dục thường xuyên kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng để sống khỏe mạnh hơn."

“Chúng tôi cũng rất tự hào khi các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam hào hứng tham gia giải chạy cùng với những vận động viên nhiệt huyết góp phần ý nghĩa vào thành công của giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ ngay trong lần đầu tiên được tổ chức”, ông Thắng chia sẻ thêm.

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025: Khuyến khích lối sống năng động
Các VĐV luôn tích cực lan tỏa tinh thần sống khỏe và động lực vượt trội, truyền cảm hứng cho cộng đồng

Giải chạy có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế – cùng nhau chạy ở các cự ly ngắn, trung bình và dài, bao gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Các vận động viên sẽ được đi qua khu vực Bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ - biểu tượng của thành phố, các tuyến phố ven sông và khu dân cư địa phương. Lộ trình này mang lại trải nghiệm kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và nét yên bình của miền sông nước.

Herbalife là đối tác chính thức của hệ thống VnEXpress Marathon từ năm 2022, tài trợ các giải chạy thu hút hàng chục ngàn người tham gia mỗi năm. Giải VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 là sự kiện thứ tư trong chuỗi các giải chạy tổ chức bởi VnExpress mà Herbalife sẽ tài trợ trong năm 2025.

P.V

herbalife
Cùng chủ đề
Top 5 Trải Nghiệm Không Thể Bỏ Lỡ Khi Đến Hà Nội Đời sống
Top 5 Trải Nghiệm Không Thể Bỏ Lỡ Khi Đến Hà Nội

Hà Nội – thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam – luôn để lại trong lòng du khách...

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” năm thứ tư liên tiếp để khuyến khích lối sống năng động lành mạnh Đời sống
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” năm thứ tư liên tiếp để khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng Báo...

Sơn bê tông là gì? Cập nhật báo giá sơn giả bê tông mới nhất Đời sống
Sơn bê tông là gì? Cập nhật báo giá sơn giả bê tông mới nhất

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp đột phá để “F5” không gian sống? Giữa vô vàn lựa chọn sơn...

SABECO truyền cảm hứng với chặng đường 150 năm kế thừa và phát triển Đời sống
SABECO truyền cảm hứng với chặng đường 150 năm kế thừa và phát triển

Giữa những câu chuyện hào hùng về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển Tổ quốc của các...

Khởi công xây dựng tuyến cao tốc thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội Đời sống
Khởi công xây dựng tuyến cao tốc thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 có chiều dài khoảng 113,52km, được đầu tư hơn 56.000 tỉ...

Công viên nước Hồ Tây: Hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi, hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt Đời sống
Công viên nước Hồ Tây: Hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi, hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt

Trong không khí hân hoan, náo nức của toàn dân tộc chào mừng 80 năm Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 -...

Mới cập nhật
Top 5 Trải Nghiệm Không Thể Bỏ Lỡ Khi Đến Hà Nội

Top 5 Trải Nghiệm Không Thể Bỏ Lỡ Khi Đến Hà Nội

Hà Nội – thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam – luôn để lại trong lòng du khách những ấn tượng đặc biệt. Đây là nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, nơi mà mỗi góc phố, mái ngói rêu phong hay ly cà phê ven đường đều ẩn chứa một câu chuyện riêng. Với những ai lần đầu đặt chân đến Việt Nam, Hà Nội chắc chắn sẽ là điểm đến để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Nếu bạn đang tìm kiếm hành trình vừa khám phá văn hóa, vừa tận hưởng những trải nghiệm độc đáo, dưới đây là 5 điều không thể bỏ lỡ khi đến Hà Nội.

3 giờ trước Đời sống

Kết nối di sản và sáng tạo trong cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hóa

Kết nối di sản và sáng tạo trong cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hóa

Ngày 15/9 tại Hà Nội, Cuộc thi thiết kế sản phẩm văn hóa “Theo bước di sản cộng đồng” đã khép lại hành trình sáng tạo bằng vòng Chung kết, Lễ trao giải và triển lãm trưng bày các tác phẩm xuất sắc sau hơn ba tháng phát động.

13 giờ trước GIẢI TRÍ

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa 4: Bùng nổ bộ vật phẩm và ứng dụng công nghệ số

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa 4: Bùng nổ bộ vật phẩm và ứng dụng công nghệ số

Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 phát huy vai trò đồng hành cùng Chính phủ lan tỏa tinh thần sống khỏe và phát triển bền vững. Đồng thời, với tiêu chuẩn tổ chức quốc tế, giải chạy khẳng định vị thế đẳng cấp của một sự kiện thể thao biểu trưng của Thủ đô Hà Nội, mang đến giá trị thiết thực cho cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập ra thế giới.

14 giờ trước THỂ THAO

Con rùa chuyển máy - Thiết bị “nhỏ mà có võ” trong di chuyển máy móc hạng nặng

Con rùa chuyển máy - Thiết bị “nhỏ mà có võ” trong di chuyển máy móc hạng nặng

Tại các nhà máy, xưởng sản xuất, việc di dời máy móc, thiết bị, hàng hóa nặng là công việc diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên việc vận chuyển luôn tiềm ẩn những khó khăn và rủi ro về an toàn lao động nếu không có công cụ hỗ trợ phù hợp. Chính vì thế, con rùa chuyển máy ra đời trở thành giải pháp an toàn, hiệu quả giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động di dời hàng hóa, thiết bị nặng.

21 giờ trước Kinh doanh

AIUni đồng hành cùng Chính phủ đưa Việt Nam vào kỷ nguyên AI-First

AIUni đồng hành cùng Chính phủ đưa Việt Nam vào kỷ nguyên AI-First

Học viện AIUni ra mắt “Sổ tay Thực hành AI - 30 ngày thành công cùng GenAI” và nền tảng AIUni LMS, góp phần phổ cập AI, phát triển nguồn nhân lực số tại Việt Nam.

1 ngày trước CÔNG NGHỆ

Top đơn vị du lịch Đà Nẵng chất lượng 2025 xướng danh DANAGO

Top đơn vị du lịch Đà Nẵng chất lượng 2025 xướng danh DANAGO

VINAGO cùng nhiều đơn vị trong ngành đã đề xuất DANAGO trở thành một trong số công ty du lịch Đà Nẵng dẫn đầu chất lượng năm 2025. Điều này càng củng cố uy tín thương hiệu vốn đã được khẳng định từ nhiều năm qua.

1 ngày trước DU LỊCH

iPhone 17 Pro Max cháy hàng sau 5 phút, đại lý sập web đặt hàng

iPhone 17 Pro Max cháy hàng sau 5 phút, đại lý sập web đặt hàng

Lượng quan tâm lớn đến dòng máy khiến nhiều model trong dải iPhone 17 cháy hàng nhanh chóng. Website một số nhà bán quá tải lúc bắt đầu đặt hàng.

3 ngày trước Thiết bị

MISA phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia

MISA phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia

Ngày 12/09/2025, Công ty Cổ phần MISA (MISA) chính thức ra mắt MISA AMIS OneAI – Nền tảng hợp nhất các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude… nhằm hiện thực hóa mục tiêu phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

3 ngày trước CÔNG NGHỆ

Khai mạc Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Khai mạc Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Sáng 12/9, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) tổ chức khai mạc chương trình chuỗi kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững”; Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất-tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.

3 ngày trước XÃ HỘI

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng

Hai đối tượng đã sản xuất, kinh doanh nước yến sào giả, hàm lượng yến thấp, phân phối đến nhiều tỉnh thành, khiến hàng nghìn người đã sử dụng các sản phẩm giả và kém chất lượng này.

10:47 12/09/2025 Pháp luật