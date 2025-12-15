Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải Tiền Phong Half Marathon 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh để khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng

23:00 15/12/2025
Diễn từ ngày 12 - 14/12/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, giải “Tiền Phong Half Marathon 2025” là giải chạy bán marathon đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM bởi Báo Tiền Phong, đơn vị tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon thường niên uy tín và lâu đời. Với slogan chính thức “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, giải hướng đến mục tiêu lan tỏa những thông điệp tích cực và khuyến khích một xã hội khỏe mạnh hơn thông qua chạy bộ.
picture1-1765813192.jpg Các VĐV đến từ Herbalife & VĐV Châu Tuyết Vân tại Tiền Phong Half Marathon 202
 

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Herbalife Việt Nam tự hào là nhà tài trợ của giải chạy “Tiền Phong Bán Marathon 2025” lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc tài trợ cho sự kiện bán marathon này phù hợp với cam kết của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc giúp nhiều người quan tâm hơn đến tầm quan trọng của việc tham gia thể dục Thể thao thường xuyên kết hợp với dinh dưỡng khoa học để sống khỏe mạnh hơn."
 

picture2-1765813326.jpgCác runner đang trên đường đua Tiền Phong Half Marathon 2025 luôn thể hiện sức bền & tự ti
 
picture3-1765812681.jpgRunner đến từ Herbalife Việt Nam mạnh mẽ và bản lĩnh đền đường đu
 
picture4-1765813479.jpgVĐV Châu Tuyết Vân & Ông Nguyễn Thành Đạt  tham gia Tiền Phong Half Marathon 2025 tại TPHC
 

 Giải “Tiền Phong Half Marathon 2025” diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc – khu đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, không gian xanh - sạch - an toàn. Đây là địa điểm lý tưởng cho chạy bộ, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho tất cả vận động viên. Giải chạy gồm ba cự ly: 21,1km, 10km và 5km dành cho các vận động viên nam và nữ.

Herbalife Việt Nam là đơn vị đồng hành gắn bó với thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam đồng hành cùng các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

picture6-1765813557.jpgÔng Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam &  HH Hà Trúc Linh trao giải cho các VĐV đạt giải
 


Thông tin về Herbalife Ltd.
Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành một công ty, cộng đồng và nền tảng toàn cầu hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.
Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

herbalife
