Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
iPhone 17 Pro Max “cháy hàng”, nhiều người Việt đua nhau chi tiền để nhận máy sớm

10:17 19/09/2025
Không ít người sẵn sàng bỏ thêm hàng triệu đồng để trở thành những người đầu tiên cầm trên tay iPhone 17 Pro Max mới.

Tối 12/9, Apple cùng các đại lý ủy quyền tại Việt Nam chính thức mở cổng đặt cọc trước cho iPhone 17 và iPhone Air. Theo kế hoạch, loạt sản phẩm này sẽ lên kệ từ 8h sáng 19/9. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn mở cọc, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng cháy hàng, đặc biệt là phiên bản màu Cam Vũ trụ khiến thời gian giao hàng bị kéo dài.

Giá suất nhận máy sớm bị đẩy lên cao ngất

Trên các hội nhóm iPhone, nhiều người bắt đầu rao bán lại suất nhận iPhone 17 Pro/Pro Max sớm với mức giá cao hơn từ 4-8 triệu đồng. Đắt nhất là iPhone 17 Pro Max 256GB màu cam vũ trụ, đang được thổi giá lên 46 triệu đồng, tức cao hơn 8 triệu so với giá niêm yết. Các phiên bản dung lượng lớn hơn thậm chí còn có mức chênh lệch lớn hơn.

Ngoài màu cam, hai phiên bản bạc và xanh đậm cũng được chào bán lại nhưng chỉ cao hơn khoảng 2-3 triệu đồng. Mức giá biến động tùy thuộc vào màu sắc và thời điểm nhận máy, trong đó những suất nhận máy ngay sáng 19/9 luôn là hàng “hot” nhất.

iphone 17 pro max Nhiều tài khoản rao bán suất nhận sớm iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ. (Ảnh chụp màn hình)
img3629 copy Cũng có không ít tài khoản tìm mua iPhone 17 Pro Max màu cam, nhận ngay ngày 19/9. (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, tình trạng gom suất để bán lại iPhone với giá cao đã xuất hiện từ nhiều năm nay, nhất là khi Apple ra mắt màu mới. Nắm bắt tâm lý “phải có máy sớm”, không ít người sẵn sàng bỏ thêm hàng triệu đồng để trở thành những người đầu tiên cầm trên tay iPhone mới.

Năm nay, Việt Nam được xếp vào nhóm thị trường mở bán sớm, thời gian giao hàng bắt đầu từ ngày 19/9. Do chênh lệch múi giờ, người dùng trong nước thậm chí còn nhận máy trước cả Mỹ. Đây được xem là thay đổi quan trọng, khiến nhiều iFan từ bỏ thói quen săn máy xách tay để chuyển sang lựa chọn hàng chính hãng.

Dù giá bán tăng thêm 3-4 triệu đồng so với niêm yết, iPhone mới vẫn phá kỷ lục về lượng đặt trước. Theo số liệu từ các hệ thống bán lẻ, người dùng Việt đã chi tới hàng trăm tỷ đồng chỉ riêng cho các đơn cọc iPhone.

iPhone 17 Pro Max cháy hàng, được người Việt ưa chuộng nhất

Sức nóng của iPhone thế hệ mới thể hiện rõ ngay khi các đại lý mở đặt hàng từ ngày 12/9. Chỉ sau vài phút, trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam, thời gian giao máy đã bị đẩy lùi sang cuối tháng 9, thậm chí sang đầu tháng 10.

1x 1 1757491803314369561675 1757492399894 1757492400569237703952 iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ nhận được lượng quan tâm khủng từ người dùng Việt.

Các chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Di Động Việt, CellphoneS hay Viettel Store cũng ghi nhận tình trạng nghẽn mạng, khách hàng không thể truy cập chỉ khoảng 10-15 phút sau khi mở cổng đặt cọc iPhone 17 series. Nguyên nhân được cho là lượng truy cập tăng gấp nhiều lần so với năm ngoái, vượt ngoài khả năng dự đoán. Dù các đơn vị đã nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo website vận hành ổn định, tình trạng trục trặc vẫn xảy ra trong những phút đầu tiên.

Trong đợt mở bán đầu tiên, nhiều đại lý như Di Động Việt, Thế Giới Di Động, CellphoneS đưa ra nhiều gói hỗ trợ cho khách hàng như thu cũ đổi mới, trả góp hàng tháng... 

 

Đặc biệt, một số nhà bán hàng trên Shopee Mall cũng có nhiều ưu đãi lên tới 3 triệu đồng và áp dụng chương trình trả góp 0% lên đến 6 tháng khi mua iPhone 17. Bên cạnh đó nếu mua iPhone 17 và lựa chọn phương thức thanh toán bằng mua trước trả sau SPayLater, mỗi tháng người dùng sẽ chỉ cần trả khoảng vài triệu đồng. Đây có lẽ là lựa chọn tối ưu tốt nhất cho người dùng trẻ muốn có cơ hội săn iPhone 17 mà không phải chịu áp lực tài chính.

Theo thống kê từ các đại lý, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là mẫu máy chiếm đa số lựa chọn, với khoảng 50-60% đơn hàng hướng tới phiên bản màu Cam Vũ trụ. Cũng theo các đại lý, nguồn hàng trong giai đoạn đầu khó có thể đáp ứng hết nhu cầu, nhất là khi năm nay Việt Nam nằm trong nhóm thị trường được trả hàng sớm nhất thế giới. Vì vậy, tình trạng cung không đủ cầu gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Do đó, hệ thống sẽ sắp xếp trả máy theo thứ tự đăng ký, đồng thời cam kết mang đến trải nghiệm tốt nhất có thể.

Huỳnh Duy

