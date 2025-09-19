Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vụ đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc ngưng hút thuốc: 'Tổng tài' phân trần

10:29 19/09/2025
Vụ việc nam nhân viên tại một quán cà phê thuộc phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách hàng hành hung khi nhắc nhở khách ngưng hút thuốc trong phòng kín đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Là người có động tác giơ tay trong nhóm khách, trao đổi với Báo Người Lao Động, anh N.V.T. cho biết khoảng 14h20 ngày 17/9, anh cùng một số bạn đến quán cà phê để uống nước. Trong lúc ngồi, anh T. lấy tẩu thuốc bị tắc ra để sửa, vệ sinh thì bị nhân viên nhắc nhở không được hút thuốc.

"Khi tôi đang cầm tẩu để sửa thì một nam thanh niên trong quán ra tiếp tục nói với nhóm chúng tôi bằng lời lẽ khó nghe, không có chủ ngữ, vị ngữ, có ý xúc phạm. Thực tế, tôi không hút thuốc mà chỉ sửa tẩu", anh T. nói.

Nam nhân viên quán cà phê bị một khách nam xông vào đánh ngã. Nam nhân viên quán cà phê bị một khách nam xông vào đánh ngã.

Theo lời anh T., sau đó anh nhờ một người bạn đi cùng ra hỏi lại để làm rõ sự việc. "Sau khi ra ngoài, bạn tôi hơi nóng tính đã phản xạ tát một cái. Người kia ngã xuống ăn vạ", anh T. nói. Anh T. cho biết sau sự việc, nhóm vẫn ngồi lại quán một lúc nhưng không thấy nhân viên ra gặp nên rời đi.

Trước hình ảnh chỉ tay xuất hiện trong clip lan truyền, anh T. nói không phải là "ra hiệu" để bạn đi hành hung nhân viên. Bởi vì, do cầm bông lau tẩu, để phía dưới dễ dính bẩn vào quần nên giơ tay lên. 

"Khi thấy xô xát, tôi cũng đưa bông lau tẩu lên hô dừng lại, không đánh nhau nữa. Oan cho tôi quá!",anh T. trần tình.

Anh T.- là người chỉ tay trong hình ảnh này. Anh T.- là người chỉ tay trong hình ảnh này.

VOV đưa tin, anh T. cũng cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra, chủ quán không ra để hòa giải, nhưng sau đó xuất hiện một đoạn video được đăng tải. Anh cho rằng những video này bị cắt ghép, bỏ đầu bỏ đuôi, làm sai lệch hoàn toàn diễn biến thực tế và khiến dư luận hiểu nhầm, vu khống.

Còn theo hình ảnh từ camera giám sát cho thấy trước khi bị đánh, nhân viên chỉ ngồi trước máy tính, không có hành động khiêu khích. Khi nhân viên này đang ngồi, nam thanh niên tiến lại gần và lập tức hành hung nhân viên quán.

Liên quan đến vụ việc này, ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi), chủ quán cà phê xác nhận người bị đánh là anh N.M.Đ. (28 tuổi), con trai ông.

Ông M. cho biết: "Con tôi hiền lành, ngoan ngoãn, cháu nó còn bị bệnh tật từ nhỏ. Mười mấy năm qua, không biết bao lần tôi phải đưa cháu đi nước ngoài chữa bệnh. Khi xem lại camera, thấy cảnh con bị hành hung như vậy, tôi rất bức xúc và đã đưa đi khám sức khỏe, đồng thời trình báo công an”.

Theo ông M. hiện con trai ông đang trong tình trạng hoảng sợ, không thể ăn uống vì một bên mặt rất đau và đã bị sưng.

Ngay sau khi vụ việc này lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

(Tổng hợp)

