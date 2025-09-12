Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giá vàng miếng mất 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày

10:37 12/09/2025
Sau chuỗi phiên lập đỉnh liên tiếp, thị trường vàng trong nước đang đảo chiều với chuỗi ngày giảm liên tục. Vàng miếng hiện đã giảm mạnh giá bán xuống dưới 133 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang giảm mạnh. Ảnh: Thế Bằng.

Thị trường vàng trong nước đang bước vào giai đoạn suy yếu khi giá vàng miếng đã giảm mạnh 3 phiên liên tiếp.

Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng nay (12/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng giảm 800.000 đồng ở chiều mua, xuống mức 129,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, giá giao dịch cũng được kéo giảm nửa triệu đồng/lượng, xuống 132,8 triệu đồng.

Tính từ ngày 10/9 đến nay, mỗi lượng vàng miếng SJC đã “bốc hơi” hơn 4 triệu đồng ở giá mua và 3 triệu đồng ở giá bán, tốc độ giảm mạnh hiếm thấy trong nhiều tháng trở lại đây.

Không chỉ SJC, Tập đoàn Phú Quý sáng nay giảm giá giao dịch vàng miếng thêm 1,2 triệu đồng ở chiều mua và 1,1 triệu đồng ở chiều bán, hiện giao dịch quanh mức 128,8 - 132,8 triệu/lượng. Ngược lại, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện vẫn giữ giá bán vàng miếng ở vùng 133,3 triệu đồng/lượng.

img-5230-1757648180.jpeg

Diễn biến suy yếu cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn. Công ty SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 125,4 - 128,4 triệu đồng/lượng, mất tới 1,2 triệu/lượng chỉ sau một đêm.

Trong khi đó, PNJ, DOJI và Phú Quý chủ yếu giữ giá đi ngang, bán ra quanh 129,7-130,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải duy trì mức niêm yết cao nhất thị trường, hiện neo tại 130,7 triệu đồng/lượng.

Tuy vậy, tính trong tuần này, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp kể trên đều đã giảm mạnh.

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước những phiên vừa qua trái ngược hoàn toàn so với giá vàng thế giới. Theo đó, trên sàn quốc tế, giá vàng giao ngay trong phiên đang diễn ra phổ biến dao động quanh mức 3.643 USD/ounce, tăng 11 USD (+0,28%) so với phiên liền trước. Giá vàng thế giới vẫn tích cực nhờ những tín hiệu kinh tế kém khả quan từ Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát mạnh hơn trong tháng 8 và thị trường lao động kém tích cực. Những tín hiệu này càng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần sau.

Hiện tại, quy đổi sang tiền Việt, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước vẫn cao hơn thế giới tới khoảng 17 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn chênh lệch khoảng 15 triệu đồng/lượng.

