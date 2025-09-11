Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” năm thứ tư liên tiếp để khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

15:22 11/09/2025
Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống, Cơ quan Ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” lần thứ tư.

Thông qua các thử thách hấp dẫn về kiến thức và tập luyện, cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025” hướng tới mục tiêu lan tỏa những lợi ích của lối sống năng động lành mạnh để truyền cảm hứng cho các ứng viên và cộng đồng thực hiện những thay đổi tích cực nhằm nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của bản thân.

Herbalife Việt Nam, “Tôi Khỏe Đẹp Hơn”, Báo Sức khỏe và Đời sống 3
Tôi Khỏe Đẹp Hơn 2025 chính thức khởi động từ ngày 09/09/2025.

Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” 2025 sẽ diễn ra trong thời gian ba tháng với ba vòng thi. Người tham gia được yêu cầu thể hiện những kiến thức và hiểu biết trong các lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe và tập luyện, đồng thời đạt được các thay đổi tích cực về mặt thể chất. Các ứng viên còn được trực tiếp kiểm tra kiến thức trong các buổi tương tác với các chuyên gia hàng đầu. Đến cuối cuộc thi, các ứng viên xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn để tham gia đêm chung kết trao giải.

d4984a07-454c-4183-869f-724852f4ff5c-1757578755.jpeg
Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống kiêm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi chia sẽ tại sự kiện.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống kiêm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi, cho biết: Qua 3 mùa giải, ngoài những con số ấn tượng, điều đọng lại sâu sắc nhất trong chúng tôi chính là những câu chuyện, những nụ cười, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của các ứng viên. Chúng tôi đã được chứng kiến những màn "lột xác" ngoạn mục về ngoại hình, nhưng quan trọng hơn, đó là sự "lột xác" về tinh thần. Và hơn cả, chúng tôi chứng kiến sự kết nối của cộng đồng hàng nghìn người bạn mới, cùng động viên nhau, chia sẻ cho nhau từng thực đơn, bài tập. Nghĩa là, hành trình 3 mùa vừa qua của “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” không phải là 3 cuộc đua khắc nghiệt về giảm cân mà là những hành trình của tình yêu thương và lan tỏa những điều đẹp đẽ trong xã hội hiện đại. Tiếp nối những giá trị tốt đẹp đó, Báo Sức khỏe và Đời sống với sự đồng hành tích cực của Herbalife Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” Lần thứ 4.

51c70fa5-2ea3-41bf-aca6-9b9730e9703c-1757578755.jpeg
Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam, Campuchia & Thái Lan phát biểu tại sự kiện.

Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 và đã thu hút hơn 2.000 ứng viên tham dự mỗi năm. Cuộc thi đồng thời tiếp cận đến hàng triệu người trên cả nước.

Herbalife Việt Nam, “Tôi Khỏe Đẹp Hơn”, Báo Sức khỏe và Đời sống 1
Ban Tổ Chức cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” lần 4 năm 2025.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi được tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” lần thứ tư liên tiếp. Chúng tôi rất tự hào khi cuộc thi đã trở thành một nền tảng thường niên để truyền cảm hứng cho nhiều người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình bằng cách xây dựng các thói quen sống lành mạnh bao gồm việc tập thể dục thường xuyên kết hợp với dinh dưỡng cân bằng. Việc hợp tác cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức cuộc thi này là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của người dân và cộng đồng tại Việt Nam".

Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” 2025 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 9 tháng 9 năm 2025 và dành cho mọi công dân Việt Nam trên 18 tuổi. Thông tin chi tiết của Cuộc thi được đăng tải tại: toikhoedephon.vn và https://suckhoedoisong.vn/

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

• Hotline: +84-28-38279191

• Email: [email protected]

Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us
Herbalife Việt Nam
