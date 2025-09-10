Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Kinh doanh

Đại hội IV VAMOBA: Tiên phong thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành xe Việt Nam

06:00 10/09/2025
Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VABOMA) với thông điệp “VAMOBA vươn xa cùng đất nước” nhấn mạnh mục tiêu đoàn kết hội viên, đổi mới mạnh mẽ, cùng xác định tầm nhìn chiến lược, áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để vươn ra toàn cầu.

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOBA) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030; công bố tầm nhìn và chiến lược phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời, bầu ông Phạm Cường tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch nhiệm kỳ thứ IV.

a1-1757458525.jpg

Ông Phạm Cường - Chủ tịch Hiệp hội VAMOBA nhiệm kỳ III tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV.

 

Thành lập ngày 7/1/1991 theo Chỉ thị số 04-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, VAMOBA (tiền thân là Hiệp hội Xe đạp, Xe máy Việt Nam) là một trong những hiệp hội ngành nghề đầu tiên tại Việt Nam. Đến năm 2006, Hiệp hội đổi tên thành Hiệp hội Ô-tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam theo Quyết định 727/QĐ-BNV, mở rộng phạm vi hoạt động, khẳng định vai trò đại diện toàn diện cho ngành công nghiệp phương tiện dân dụng. Trong suốt quá trình phát triển, VAMOBA đã góp phần quan trọng đưa ngành công nghiệp xe hai bánh Việt Nam từ non trẻ trở thành một ngành có quy mô và chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tại Đại hội, ông Phạm Cường, Chủ tịch Hiệp hội VAMOBA cho biết, trong suốt quá trình hoạt động, Hiệp hội đã từng bước xây dựng được cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu quả. Tập thể Ban chấp hành luôn giữ vững tinh thần đoàn kết; các đồng chí trong Ban Thường vụ là những người có phẩm chất, năng lực, tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược và nhiệt huyết, sẵn sàng đầu tư trí tuệ, thời gian, đặt lợi ích chung của Hiệp hội lên trên lợi ích cá nhân, trở thành hạt nhân đoàn kết trong toàn Hiệp hội.

Về quy mô sản xuất, mỗi năm các hội viên VAMOBA cung ứng gần 400.000 xe máy, xe điện, xe đạp điện và khoảng 1 triệu xe đạp, đáp ứng 93% phục vụ nhu cầu trong nước, phần còn lại xuất khẩu. Mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 20%/năm, đến năm 2027 đạt 600.000 xe, gắn với thúc đẩy sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn.

Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng của đất nước. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược sâu sắc, Bộ Chính trị đã ban hành "bộ tứ Nghị quyết đột phá" những Nghị quyết mang tính cách mạng sẽ định hình tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, đối với ngành công nghiệp ô-tô, xe máy, xe đạp Việt Nam, Nghị quyết 68-NQ/TW mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Với hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động trong nền kinh tế, đóng góp khoảng 45% GDP và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động, khu vực kinh tế tư nhân đã và đang là xương sống của ngành xe Việt Nam. Nghị quyết 68-NQ/TW mở ra không gian phát triển rộng lớn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong ngành tiếp cận nguồn lực một cách bình đẳng, đặc biệt là vốn, Công nghệ, đất đai và nhân lực chất lượng cao.

a2-1757458578.jpg

Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VABOMA) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với thông điệp “VAMOBA vươn xa cùng đất nước”.

 

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hiệp hội VAMOBA đề ra chiến lược phát triển toàn diện. Theo đó, VAMOBA đặt mục tiêu dẫn đầu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số ngành xe Việt Nam; xây dựng hệ sinh thái số hoàn chỉnh, kết nối tất cả các hội viên trên một nền tảng thống nhất, tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin, hợp tác kinh doanh và phát triển chung. Hiệp hội sẽ đầu tư mạnh mẽ ứng dụng công nghệ 4.0 như trí tuệ nhân tạo, big data, Internet vạn vật để nâng cao hiệu quả quản lý, dự báo thị trường và hỗ trợ ra quyết định; xây dựng các nền tảng thương mại điện tử chuyên ngành, giúp doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, đặc biệt là thị trường quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đông Phong, Giám đốc Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam) – nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, VAMOBA cần phát huy vai trò tiên phong, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối xe điện đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ông cho rằng, lộ trình phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 là thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ và hiệu quả từ toàn ngành.

Được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phạm Cường cam kết VAMOBA sẽ là “ngôi nhà chung” của các hội viên, nơi kết nối và hợp tác phát triển, đồng thời phản ánh tiếng nói doanh nghiệp tới cơ quan quản lý. Ông nhấn mạnh Hiệp hội sẽ hỗ trợ hội viên tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu-thiết kế sản phẩm phù hợp với thị trường; đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, triển lãm quốc tế, quảng bá thương hiệu Việt và tăng cường trách nhiệm xã hội.

Với khẩu hiệu “VAMOBA vươn xa cùng đất nước”, Hiệp hội Ô-tô, xe máy, xe đạp Việt Nam đặt mục tiêu trở thành tổ chức đại diện uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực, tiên phong thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Hiệp hội Ô tô xe máy xe đạp Việt Nam chiến lược phát triển thương hiệu Việt
Cùng chủ đề
HTWINDOW – Đơn vị thi công vách kính mặt dựng tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp Kinh doanh
HTWINDOW – Đơn vị thi công vách kính mặt dựng tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp

Vách kính mặt dựng ngày càng được ưa chuộng trong các công trình hiện đại nhờ vẻ đẹp sang trọng,...

Gỡ "nút thắt" để thu hút đầu tư vào năng lượng xanh, đạt tăng trưởng bền vững Kinh doanh
Gỡ "nút thắt" để thu hút đầu tư vào năng lượng xanh, đạt tăng trưởng bền vững

Ngày 21-8, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội...

Làm mát xưởng may: Giải pháp cần thiết cho ngành công nghiệp may mặc hiện đại Kinh doanh
Làm mát xưởng may: Giải pháp cần thiết cho ngành công nghiệp may mặc hiện đại

Tại các nhà xưởng may mặc, môi trường làm việc thường xuyên đối mặt với nhiệt độ cao, không khí...

Quạt hút công nghiệp – Giải pháp thông gió tối ưu cho nhà xưởng hiện đại Kinh doanh
Quạt hút công nghiệp – Giải pháp thông gió tối ưu cho nhà xưởng hiện đại

Trong các nhà xưởng, kho bãi hay trang trại, tình trạng nóng bức, bụi bẩn và không khí tù đọng...

VME & SIE 2025 - Kết nối cộng đồng sản xuất Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu Kinh doanh
VME & SIE 2025 - Kết nối cộng đồng sản xuất Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 6/8, tại Hà Nội, chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025...

HTWINDOW – Giải pháp cửa nhôm kính sang trọng, an toàn, tiện nghi cho mọi công trình Kinh doanh
HTWINDOW – Giải pháp cửa nhôm kính sang trọng, an toàn, tiện nghi cho mọi công trình

Trong thị trường vật liệu xây dựng đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc lựa chọn...

Mới cập nhật
HTWINDOW – Đơn vị thi công vách kính mặt dựng tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp

HTWINDOW – Đơn vị thi công vách kính mặt dựng tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp

Vách kính mặt dựng ngày càng được ưa chuộng trong các công trình hiện đại nhờ vẻ đẹp sang trọng, khả năng lấy sáng tự nhiên, khả năng cách âm, cách nhiệt và độ bền vượt trội. Tại Hà Nội, nhu cầu về một đơn vị thi công vách kính mặt dựng uy tín ngày càng tăng cao. Với kinh nghiệm lâu năm và dịch vụ chuyên nghiệp, HTWINDOW đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều công trình kiến trúc.

1 ngày trước Kinh doanh

Đông trùng Tây Tạng – Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe được quan tâm tại Việt Nam

Đông trùng Tây Tạng – Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe được quan tâm tại Việt Nam

​​​​​​​Trong xu hướng quan tâm đến sức khỏe hiện nay, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Trong số đó, Đông trùng Tây Tạng và Đông trùng hạ thảo Tây Tạng nổi bật nhờ những giá trị được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ bồi bổ cơ thể. Không chỉ được giới khoa học chú ý, hai loại dược liệu này còn tạo nên xu hướng quà tặng sức khỏe tại Việt Nam, nhất là trong các dịp lễ, Tết và những sự kiện đặc biệt.

1 ngày trước Sống khỏe

Sơn bê tông là gì? Cập nhật báo giá sơn giả bê tông mới nhất

Sơn bê tông là gì? Cập nhật báo giá sơn giả bê tông mới nhất

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp đột phá để “F5” không gian sống? Giữa vô vàn lựa chọn sơn tường truyền thống, sơn bê tông nổi lên như một xu hướng kiến trúc đầy cá tính và hiện đại. Không chỉ mang đến vẻ đẹp thô mộc, mạnh mẽ của phong cách Industrial, loại sơn này còn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội về độ bền và tính ứng dụng. 

1 ngày trước Đời sống

Siết chặt thị trường vàng: Thanh tra toàn diện từ ngày 9/9

Siết chặt thị trường vàng: Thanh tra toàn diện từ ngày 9/9

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình liên quan đến tình hình thị trường vàng thời gian qua.

1 ngày trước Đời sống

Hồ Quang Hiếu cưới

Hồ Quang Hiếu cưới

Hồ Quang Hiếu tổ chức lễ cưới vào ngày 19/9. Anh và Tuệ Như trải qua hai năm chung sống và có một con trai đầu lòng.

1 ngày trước Hậu trường

Hết cảnh xếp hàng nhận iPhone vào nửa đêm

Hết cảnh xếp hàng nhận iPhone vào nửa đêm

Nhiều khả năng đợt mở bán của iPhone 17 sẽ được bắt đầu vào thời điểm sáng sớm. Cảnh xếp hàng xuyên đêm để nhận máy như nhiều năm trước sẽ không còn.

1 ngày trước Thiết bị

SABECO truyền cảm hứng với chặng đường 150 năm kế thừa và phát triển

SABECO truyền cảm hứng với chặng đường 150 năm kế thừa và phát triển

Giữa những câu chuyện hào hùng về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển Tổ quốc của các tổ chức và doanh nghiệp, hành trình 150 năm kế thừa và phát triển của SABECO từ một xưởng nước đá ở trung tâm Sài Gòn xưa tới một doanh nghiệp phát triển bền vững đóng góp hàng đầu vào ngân sách đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho công chúng.

2 ngày trước Đời sống

Khởi công xây dựng tuyến cao tốc thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Khởi công xây dựng tuyến cao tốc thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 có chiều dài khoảng 113,52km, được đầu tư hơn 56.000 tỉ đồng, nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Thủ đô.

3 ngày trước Đời sống

Trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ của Lực lượng Công an nhân dân cho các Bảo tàng

Trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ của Lực lượng Công an nhân dân cho các Bảo tàng

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam và Tổ chức “Trái tim người lính” đã trao tặng 8 bức di ảnh phục dựng màu mang tên “Tự hào Công an nhân dân Việt Nam” cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

00:40 06/09/2025 XÃ HỘI

Đông y Bảo Thanh Đường: Phòng khám uy tín, lâu đời chữa bệnh ngoài da

Đông y Bảo Thanh Đường: Phòng khám uy tín, lâu đời chữa bệnh ngoài da

Trong cuộc sống hiện đại hối hả, Tây y chiếm lĩnh niềm tin của hàng triệu người, vẫn có một nơi kiên trì bảo vệ và gìn giữ những giá trị tâm huyết của y học dân tộc. Đó chính là Phòng khám Bảo Thanh Đường - địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy bằng những bài thuốc gia truyền từ thảo dược thiên nhiên mang lại hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân.

14:45 05/09/2025 Phòng khám