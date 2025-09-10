Đại hội IV VAMOBA: Tiên phong thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành xe Việt Nam

Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VABOMA) với thông điệp “VAMOBA vươn xa cùng đất nước” nhấn mạnh mục tiêu đoàn kết hội viên, đổi mới mạnh mẽ, cùng xác định tầm nhìn chiến lược, áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để vươn ra toàn cầu.

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOBA) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030; công bố tầm nhìn và chiến lược phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời, bầu ông Phạm Cường tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch nhiệm kỳ thứ IV.

Ông Phạm Cường - Chủ tịch Hiệp hội VAMOBA nhiệm kỳ III tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV.

Thành lập ngày 7/1/1991 theo Chỉ thị số 04-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, VAMOBA (tiền thân là Hiệp hội Xe đạp, Xe máy Việt Nam) là một trong những hiệp hội ngành nghề đầu tiên tại Việt Nam. Đến năm 2006, Hiệp hội đổi tên thành Hiệp hội Ô-tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam theo Quyết định 727/QĐ-BNV, mở rộng phạm vi hoạt động, khẳng định vai trò đại diện toàn diện cho ngành công nghiệp phương tiện dân dụng. Trong suốt quá trình phát triển, VAMOBA đã góp phần quan trọng đưa ngành công nghiệp xe hai bánh Việt Nam từ non trẻ trở thành một ngành có quy mô và chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tại Đại hội, ông Phạm Cường, Chủ tịch Hiệp hội VAMOBA cho biết, trong suốt quá trình hoạt động, Hiệp hội đã từng bước xây dựng được cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu quả. Tập thể Ban chấp hành luôn giữ vững tinh thần đoàn kết; các đồng chí trong Ban Thường vụ là những người có phẩm chất, năng lực, tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược và nhiệt huyết, sẵn sàng đầu tư trí tuệ, thời gian, đặt lợi ích chung của Hiệp hội lên trên lợi ích cá nhân, trở thành hạt nhân đoàn kết trong toàn Hiệp hội.

Về quy mô sản xuất, mỗi năm các hội viên VAMOBA cung ứng gần 400.000 xe máy, xe điện, xe đạp điện và khoảng 1 triệu xe đạp, đáp ứng 93% phục vụ nhu cầu trong nước, phần còn lại xuất khẩu. Mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 20%/năm, đến năm 2027 đạt 600.000 xe, gắn với thúc đẩy sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn.

Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng của đất nước. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược sâu sắc, Bộ Chính trị đã ban hành "bộ tứ Nghị quyết đột phá" những Nghị quyết mang tính cách mạng sẽ định hình tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, đối với ngành công nghiệp ô-tô, xe máy, xe đạp Việt Nam, Nghị quyết 68-NQ/TW mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Với hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động trong nền kinh tế, đóng góp khoảng 45% GDP và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động, khu vực kinh tế tư nhân đã và đang là xương sống của ngành xe Việt Nam. Nghị quyết 68-NQ/TW mở ra không gian phát triển rộng lớn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong ngành tiếp cận nguồn lực một cách bình đẳng, đặc biệt là vốn, Công nghệ, đất đai và nhân lực chất lượng cao.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hiệp hội VAMOBA đề ra chiến lược phát triển toàn diện. Theo đó, VAMOBA đặt mục tiêu dẫn đầu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số ngành xe Việt Nam; xây dựng hệ sinh thái số hoàn chỉnh, kết nối tất cả các hội viên trên một nền tảng thống nhất, tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin, hợp tác kinh doanh và phát triển chung. Hiệp hội sẽ đầu tư mạnh mẽ ứng dụng công nghệ 4.0 như trí tuệ nhân tạo, big data, Internet vạn vật để nâng cao hiệu quả quản lý, dự báo thị trường và hỗ trợ ra quyết định; xây dựng các nền tảng thương mại điện tử chuyên ngành, giúp doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, đặc biệt là thị trường quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đông Phong, Giám đốc Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam) – nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, VAMOBA cần phát huy vai trò tiên phong, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối xe điện đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ông cho rằng, lộ trình phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 là thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ và hiệu quả từ toàn ngành.

Được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phạm Cường cam kết VAMOBA sẽ là “ngôi nhà chung” của các hội viên, nơi kết nối và hợp tác phát triển, đồng thời phản ánh tiếng nói doanh nghiệp tới cơ quan quản lý. Ông nhấn mạnh Hiệp hội sẽ hỗ trợ hội viên tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu-thiết kế sản phẩm phù hợp với thị trường; đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, triển lãm quốc tế, quảng bá thương hiệu Việt và tăng cường trách nhiệm xã hội.

Với khẩu hiệu “VAMOBA vươn xa cùng đất nước”, Hiệp hội Ô-tô, xe máy, xe đạp Việt Nam đặt mục tiêu trở thành tổ chức đại diện uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực, tiên phong thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.