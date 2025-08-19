Làm mát xưởng may: Giải pháp cần thiết cho ngành công nghiệp may mặc hiện đại

Tại các nhà xưởng may mặc, môi trường làm việc thường xuyên đối mặt với nhiệt độ cao, không khí tù túng và bụi vải dày đặc. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của công nhân mà còn làm giảm hiệu suất làm việc và chất lượng sản phẩm. Do đó, việc đầu tư vào hệ thống làm mát xưởng may không còn là lựa chọn tùy ý, mà là giải pháp bắt buộc để doanh nghiệp vận hành ổn định và phát triển bền vững.

Tại sao cần làm mát xưởng may?

Các nhà xưởng may mặc thông thường sẽ có các xưởng : Xưởng dệt, xưởng cắt, xưởng may, xưởng giặt là, xưởng sấy, kho thành phẩm, kho nhiên liệu …, các xưởng trong các nhà máy may mặc là môi trường khép kín, hoạt động liên tục với mật độ công nhân cao. Cộng thêm nhiệt lượng từ máy móc, ánh sáng và thời tiết nắng nóng khiến không gian làm việc dễ rơi vào tình trạng oi bức, gây mệt mỏi, ảnh hưởng sức khỏe.

Làm mát xưởng may giúp bảo vệ sức khỏe cho nhân viên

Khi hệ thống làm mát nhà xưởng không được đầu tư hợp lý, doanh nghiệp sẽ đối mặt với nhiều hậu quả.

Hiệu suất lao động giảm sút : Công nhân dễ kiệt sức, mất tập trung, năng suất làm việc giảm rõ rệt vào mùa nóng.

Sản phẩm bị lỗi : Nhiệt độ cao làm chất liệu vải dễ bị biến dạng, gây sai số trong quá trình may mặc, ép nhiệt hoặc ủi.

Bệnh nghề nghiệp : Sức khỏe không đảm bảo dẫn đến hay bị các bệnh về phổi, về tim mạch…từ đó ảnh hưởng đến tinh thần và sự cống hiến.

Chi phí vận hành tăng : Máy móc hoạt động trong môi trường nóng dễ phát sinh lỗi kỹ thuật, tiêu hao điện năng nhiều hơn.

Ảnh hưởng thương hiệu : Môi trường làm việc không chất lượng gây ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp trong mắt đối tác và khách hàng.

Nếu xưởng may không có hệ thống làm mát phù hợp sẽ gây ra nhiều hệ lụy

Xem thêm: Giải pháp làm mát xưởng may hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Các giải pháp làm mát xưởng may phổ biến hiện nay

Tùy theo quy mô nhà máy, diện tích nhà xưởng, ngân sách đầu tư, địa lý khu vực và tính chất đặc trưng của từng sản phẩm …doanh nghiệp sẽ có một cách làm mát xưởng may phù hợp, sau đây là các xưởng may phổ biến nhất hiện nay:.

Giải pháp làm mát Ưu điểm đối với xưởng may Nhược điểm đối với xưởng may Quạt công nghiệp - Chi phí đầu tư ban đầu thấp - Dễ dàng lắp đặt và di chuyển - Phù hợp với xưởng có không gian mở - Tạo gió trực tiếp giúp làm mát khu vực công nhân may ngồi cố định - Chỉ làm mát cục bộ, không đều - Không giảm nhiệt độ thực tế - Gây tiếng ồn nếu hoạt động liên tục - Không phù hợp với xưởng kín hoặc nhiều máy tỏa nhiệt Máy làm mát công nghiệp - Giảm nhiệt độ môi trường 5–10°C - Làm mát trên diện rộng - Tiết kiệm điện hơn điều hòa - Không khí được lọc sạch hơn, dễ chịu hơn cho công nhân may - Cần bảo trì thường xuyên - Hiệu quả giảm nếu không gian quá kín hoặc độ ẩm không khí cao - Có thể làm ẩm nguyên vật liệu vải nếu bố trí sai cách Hệ thống làm mát bằng tấm cooling pad và quạt hút - Hạ nhiệt sâu 10–15°C - Không khí lọc bụi, sạch hơn - Giảm nhiệt toàn xưởng, phù hợp với nhà xưởng đông người - Tiết kiệm điện hơn điều hòa, vận hành ổn định - Chi phí đầu tư ban đầu cao hơn quạt - Cần hệ thống cấp nước và thoát nước riêng - Cần tính toán kỹ để tránh hiện tượng ẩm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng vải Điều hòa trung tâm Điều hòa âm trần Điều hòa tiết kiệm - Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác - Phù hợp với các xưởng may cao cấp, yêu cầu điều kiện môi trường khắt khe - Vận hành êm ái, không gây tiếng ồn - Chi phí đầu tư và vận hành cao - Tiêu tốn điện năng lớn, khó triển khai ở xưởng diện tích lớn - Không linh hoạt nếu thay đổi mặt bằng hoặc mở rộng xưởng - Trong ba phương pháp này thì phương pháp điều hòa tiết kiệm đang là xu thế để các nhà xưởng lựa chọn, tiết kiệm điện cao so với các loại khác Quạt trần công nghiệp HVLS - Tạo luồng gió đối lưu lớn, làm mát diện rộng - Giúp giảm cảm giác oi nóng, lưu thông không khí tốt - Tiết kiệm điện năng, bền bỉ, ít bảo trì - Phù hợp với xưởng trần cao, diện tích lớn - Không làm giảm nhiệt độ thực tế - Không phù hợp với xưởng có nhiều máy tỏa nhiệt mạnh - Cần không gian trần thông thoáng để lắp đặt

Có rất nhiều giải pháp giúp làm mát xưởng may hiện nay

Tiêu chí chọn hệ thống làm mát phù hợp cho xưởng may

Để đạt hiệu quả tối ưu, doanh nghiệp cần đánh giá kỹ lưỡng trước khi đầu tư hệ thống làm mát xưởng may gồm:

Diện tích và kết cấu xưởng : Tính toán không gian cần làm mát để chọn thiết bị có công suất phù hợp, đảm bảo luồng gió bao phủ đều.

Mật độ công nhân và máy móc : Môi trường nhiều người, máy hoạt động liên tục sẽ cần giải pháp mạnh và ổn định.

Ngân sách đầu tư và vận hành : Cân nhắc giữa chi phí lắp đặt ban đầu và điện năng tiêu thụ hàng tháng để tối ưu hiệu quả lâu dài.

Mức độ ô nhiễm bụi vải : Ưu tiên hệ thống lọc bụi tốt, không thổi ngược bụi vào không khí.

Yêu cầu về độ ồn và an toàn : Thiết bị phải vận hành êm, không gây ảnh hưởng đến sự tập trung khi làm việc.

Kinh nghiệm thi công: Các nhà thầu có kinh nghiệm hoạt động lâu năm từ 10 năm trở lên là một lợi thế bởi vì khi các nhà thầu có nhiều kinh nghiệm sẽ tính toán và bố trí hệ thống làm mát trong các xưởng phù hợp nhất, đưa ra giải pháp làm mát phù hợp, thi công đảm bảo an toàn và ít phải sửa chữa sau thi công.

VTEC ASIA – Đối tác tin cậy - Sự lựa chọn hàng đầu trong giải pháp làm mát xưởng may

Nếu doanh nghiệp bạn đang cần một giải pháp làm mát hiệu quả cho xưởng may, VTEC ASIA chính là lựa chọn đáng tin cậy. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm mát công nghiệp, VTEC ASIA đã hợp tác và giải quyết làm mát xưởng may cho rất nhiều đối tác, tổng thầu từ trong nước cho đến các doanh nghiệp FDI. Một số khách hàng lớn như: Tập đoàn Crystal Pacific; May Tinh Lợi; May Yida; Smart Shirt; May Đáp Cầu; May TNG Thái Nguyên; SEA-A Group…...Tất cả các dự án được VTEC-ASIA triển khai đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản phẩm thương mại, quy trình dịch vụ thi công từ đó đảm bảo được chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ.

Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật cùng CBCNV tại VTEC ASIA luôn sẵn sàng khảo sát, tư vấn và triển khai hệ thống làm mát xưởng may đúng nhu cầu – đúng ngân sách – đúng hiệu quả. Hãy liên hệ với VTEC Asia qua số điện thoại 0914890358/0948745000 hoặc website https://vtec-asia.com/ để được hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp.