Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Kinh doanh

Quạt hút công nghiệp – Giải pháp thông gió tối ưu cho nhà xưởng hiện đại

15:25 19/08/2025
Trong các nhà xưởng, kho bãi hay trang trại, tình trạng nóng bức, bụi bẩn và không khí tù đọng khiến môi trường làm việc trở nên ngột ngạt, thiếu an toàn. Đây là nguyên nhân khiến năng suất giảm sút, máy móc nhanh hỏng và ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. Để khắc phục hiệu quả vấn đề này, quạt hút công nghiệp đang trở thành giải pháp được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn. Cùng tìm hiểu những thông tin cần biết về thiết bị này trong nội dung dưới đây.

Quạt hút công nghiệp là gì?

Quạt hút công nghiệp là thiết bị thông gió có công suất lớn, chuyên dùng để hút khí nóng, khói bụi, mùi hôi và cấp gió tươi cho các không gian sản xuất. Với khả năng tạo áp suất và lưu lượng gió mạnh, quạt giúp lưu thông không khí, cải thiện chất lượng môi trường làm việc trong các nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho và nhiều không gian công nghiệp khác.

Quạt hút công nghiệp composite

Quạt hút công nghiệp thép mạ kẽm 

Một số loại quạt hút công nghiệp phổ biến

Tùy theo nhu cầu và không gian sử dụng, thị trường hiện nay cung cấp nhiều dòng quạt hút công nghiệp với tính năng và cấu tạo khác nhau.

Quạt hút công nghiệp composite  

Loại quạt composite này có thiết kế đặc biệt bằng chất liệu composite có tác dụng chống ăn mòn, chống rỉ rất cao. Quạt hút công nghiệp composite phù hợp để thông gió nhà xưởng với hầu hết các nhà xưởng công nghiệp, trang trại chăn nuôi tuy nhiên quạt được dùng tối ưu nhất trong các khu vực có tính kiềm, tính axit cao. Quạt composite sử dụng bền lâu trong mọi điều kiện thời tiết và khu vực làm việc khắc nghiệt. 

Quạt thông gió composite hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp, quạt có kích thước đa dạng phù hợp trong nhiều khu vực không gian cần sử dụng, bên cạnh đó quạt cũng có nhiều mẫu mã từ cánh chất liệu composite ( 6 cánh) hoặc các quạt cánh nhôm đúc.

Quạt composite động cơ trực tiếp - 6 cánh

Quạt composite động cơ gián tiếp - 3 cánh nhôm đúc

Quạt hút vuông công nghiệp

Loại quạt này có thiết kế hình vuông đặc trưng hoạt động gián tiếp qua dây cu roa, thường được lắp đặt trên tường để hút khí theo phương ngang. Thiết bị giúp lưu thông không khí hiệu quả giữa bên trong và bên ngoài nhà xưởng, nhờ khả năng tạo áp suất âm mạnh mẽ. Quạt đặc biệt phù hợp với các không gian bán kín như xưởng sản xuất, kho hàng, chuồng trại – nơi cần duy trì sự thông thoáng và giảm nhiệt nhanh chóng.

Quạt vuông công nghiệp có nhiều loại kích thước từ các dòng kích thước 500x500x280mm; 600x600x320mm; 700x700x380mm; …cho đến 1220x1220x400mm; 1380x1380x400mm, cánh quạt được làm bằng inox 430 sáng bền hoặc chất liệu siêu bền nhựa POM

Quạt vuông công nghiệp cánh POM

Quạt hút vuông công nghiệp cánh inox

Lợi ích khi dùng quạt hút công nghiệp

Việc lắp đặt quạt hút công nghiệp mang lại nhiều giá trị vượt trội cho doanh nghiệp.

  • Lưu thông không khí hiệu quả: Quạt hút công nghiệp giúp hút không khí tù đọng, cấp khí tươi, giảm tình trạng bí bách, ngột ngạt trong nhà xưởng..
  • Quạt hút công nghiệp làm mát hiệu quả: Quạt khi kết hợp với khung giàn lạnh cooling pad sẽ tạo ra hệ thống làm mát áp suất âm, làm giảm nhiệt độ nhà xưởng lên tới 10 độ C so với bên ngoài, làm mát tự nhiên.
  • Khử mùi, hút khói, lọc bụi: Bảo vệ sức khỏe người lao động, tăng tuổi thọ máy móc.
  • Tiết kiệm chi phí: So với các thiết bị làm mát khác, quạt hút công nghiệp có chi phí đầu tư và vận hành thấp, bền bỉ và ít bảo trì.

Ứng dụng của quạt hút công nghiệp trong thực tế

Quạt hút công nghiệp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống.

  • Xưởng sản xuất cơ khí, dệt may, thực phẩm: Giảm nhiệt, hút bụi, khử mùi dầu máy.
  • Trang trại chăn nuôi: Cải thiện chất lượng không khí, tránh khí độc tích tụ.
  • Nhà hàng, bếp ăn công nghiệp: Hút khói, mùi nấu nướng, bảo đảm thông thoáng.
  • Nhà kho, gara, hầm để xe: Giảm độ ẩm, ngăn nấm mốc, bảo quản hàng hóa tốt hơn.

Quạt hút công nghiệp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực

Tiêu chí lựa chọn quạt hút công nghiệp phù hợp

Việc lựa chọn đúng loại quạt hút không chỉ giúp phát huy tối đa hiệu quả sử dụng mà còn tiết kiệm chi phí đầu tư lâu dài.

  • Diện tích không gian sử dụng: Xác định chính xác diện tích và độ cao trần để chọn công suất phù hợp.
  • Lưu lượng gió và công suất quạt: Đảm bảo hút hiệu quả mà vẫn tiết kiệm điện.
  • Vật liệu và độ bền: Ưu tiên quạt làm bằng hợp kim hoặc nhựa ABS chịu nhiệt.
  • Độ ồn: Chọn dòng quạt có thiết kế giảm âm nếu sử dụng trong môi trường cần sự yên tĩnh.
  • Thương hiệu và dịch vụ bảo hành: Mua từ đơn vị uy tín để đảm bảo chất lượng và hỗ trợ sau bán.

Trong thời đại sản xuất hiện đại, việc đầu tư quạt hút công nghiệp không chỉ giúp cải thiện điều kiện làm việc mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động và tăng hiệu quả vận hành. Một thiết bị đơn giản nhưng mang lại giá trị to lớn, tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường và dễ dàng lắp đặt.

VTEC ASIA là đơn vị chuyên nhập khẩu phân phối các dòng quạt hút công nghiệp cho nhà xưởng, nhà kho, trang trại với đa dạng mẫu mã, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi, bảo hành rõ ràng. Chúng tôi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để xây dựng một không gian làm việc mát mẻ, an toàn và tiết kiệm. Liên hệ ngay: 0914890358 / 0243.9945903 hoặc truy cập website https://vtec-asia.com/ để nhận báo giá nhanh và tư vấn miễn phí!

VTEC ASIA – Giải pháp thông gió làm mát toàn diện cho kho xưởng hiện đại

 

Cùng chủ đề
Làm mát xưởng may: Giải pháp cần thiết cho ngành công nghiệp may mặc hiện đại Kinh doanh
Làm mát xưởng may: Giải pháp cần thiết cho ngành công nghiệp may mặc hiện đại

Tại các nhà xưởng may mặc, môi trường làm việc thường xuyên đối mặt với nhiệt độ cao, không khí...

VME & SIE 2025 - Kết nối cộng đồng sản xuất Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu Kinh doanh
VME & SIE 2025 - Kết nối cộng đồng sản xuất Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 6/8, tại Hà Nội, chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025...

HTWINDOW – Giải pháp cửa nhôm kính sang trọng, an toàn, tiện nghi cho mọi công trình Kinh doanh
HTWINDOW – Giải pháp cửa nhôm kính sang trọng, an toàn, tiện nghi cho mọi công trình

Trong thị trường vật liệu xây dựng đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc lựa chọn...

Cảnh báo 10 chiêu trò giả mạo Airdog lừa đảo người dùng Kinh doanh
Cảnh báo 10 chiêu trò giả mạo Airdog lừa đảo người dùng

Tình trạng giả mạo thương hiệu Airdog lừa đảo người tiêu dùng đang ngày càng gia tăng, với những chiêu...

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính như thế nào? Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z Kinh doanh
Thuế thu nhập doanh nghiệp tính như thế nào? Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z

Trong kỷ nguyên kinh tế số, nắm vững quy định thuế là yếu tố then chốt để doanh nghiệp vận...

Các loại chuồng hamster được ưa chuộng nhất hiện nay Kinh doanh
Các loại chuồng hamster được ưa chuộng nhất hiện nay

Nuôi hamster là thú vui được nhiều người yêu thích. Để hamster luôn khỏe mạnh, việc lựa chọn chuồng nuôi...

Mới cập nhật
Làm mát xưởng may: Giải pháp cần thiết cho ngành công nghiệp may mặc hiện đại

Làm mát xưởng may: Giải pháp cần thiết cho ngành công nghiệp may mặc hiện đại

Tại các nhà xưởng may mặc, môi trường làm việc thường xuyên đối mặt với nhiệt độ cao, không khí tù túng và bụi vải dày đặc. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của công nhân mà còn làm giảm hiệu suất làm việc và chất lượng sản phẩm. Do đó, việc đầu tư vào hệ thống làm mát xưởng may không còn là lựa chọn tùy ý, mà là giải pháp bắt buộc để doanh nghiệp vận hành ổn định và phát triển bền vững.

8 giờ trước Kinh doanh

Bạn trẻ cần ứng xử ra sao khi bị 'sàm sỡ' trên tàu Metro?

Bạn trẻ cần ứng xử ra sao khi bị 'sàm sỡ' trên tàu Metro?

Chiều 14/8, trên chuyến tàu Metro số 1 (hướng từ quận Bình Thạnh cũ về trung tâm TP. HCM - Bến Thành), đã xảy ra một vụ quấy rối, mà nạn nhân là cô gái trẻ, khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

15 giờ trước GEN Z

Cách mạng Tháng Tám với bài học xây dựng hệ thể chế trong kỷ nguyên mới

Cách mạng Tháng Tám với bài học xây dựng hệ thể chế trong kỷ nguyên mới

Theo GS Tạ Ngọc Tấn, Cách mạng Tháng Tám mở ra độc lập, tự do và đặt nền móng thể chế dân chủ, soi sáng hành trình hoàn thiện quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.

15 giờ trước Đời sống

Áp thấp nhiệt đới sắp tan, bão mạnh có thể nối tiếp

Áp thấp nhiệt đới sắp tan, bão mạnh có thể nối tiếp

Sáng sớm nay (19/8), áp thấp nhiệt đới áp sát Hải Phòng - Quảng Ninh, dự báo trong hôm nay đi vào đất liền biên giới Việt - Trung và suy yếu dần.

15 giờ trước Đời sống

Cần làm gì khi mắc bệnh vảy nến?

Cần làm gì khi mắc bệnh vảy nến?

Vảy nến là bệnh mạn tính, tiến triển từng đợt, nhưng có thể kiểm soát tốt nếu điều trị đúng. Nếu bỏ điều trị hoặc điều trị không đúng có thể làm bệnh ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

15 giờ trước Bệnh thường gặp

Pin iPhone 17 bao nhiêu mAh và dùng được bao lâu

Pin iPhone 17 bao nhiêu mAh và dùng được bao lâu

Thời lượng pin luôn là yếu tố được người dùng cân nhắc khi lựa chọn một chiếc điện thoại di động, đặc biệt là với các dòng smartphone cao cấp như iPhone. Với thế hệ mới nhất – iPhone 17, Apple đã có những điều chỉnh đáng kể nhằm nâng cao trải nghiệm pin. Nhưng liệu với thiết kế mỏng hơn, thời lượng sử dụng có thực sự cải thiện? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cấu hình pin của iPhone 17 và đánh giá khả năng sử dụng thực tế.

1 ngày trước CÔNG NGHỆ

Giới thiệu tính năng tính đạo hàm online trên web Gia Sư VietEdu

Giới thiệu tính năng tính đạo hàm online trên web Gia Sư VietEdu

Đạo hàm online là công cụ miễn phí của Gia Sư VietEdu, hỗ trợ học sinh THPT học và luyện tập đạo hàm hiệu quả hơn. Với giao diện thân thiện, chỉ cần nhập hàm số là hệ thống sẽ tính kết quả, hiển thị từng bước cùng quy tắc áp dụng trong vài giây. Đây là giải pháp giúp học sinh nắm chắc kiến thức, tiết kiệm thời gian và tăng sự tự tin khi làm bài.

2 ngày trước Học đường

20 năm “Mãi mãi tuổi 20”: Từ những trang nhật ký đến hành trình lan tỏa yêu thương

20 năm “Mãi mãi tuổi 20”: Từ những trang nhật ký đến hành trình lan tỏa yêu thương

Tròn hai thập kỷ sau khi hai cuốn nhật ký chiến tranh gây tiếng vang lớn - “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của Anh hùng LLVT Nhân dân Đặng Thùy Trâm được xuất bản, hành trình tri ân và lan tỏa giá trị nhân văn từ những trang viết thời chiến vẫn đang tiếp tục cháy sáng qua một nhịp cầu đặc biệt: Quỹ Mãi mãi tuổi 20, nay là Câu lạc bộ (CLB) Mãi mãi tuổi 20.

2 ngày trước XÃ HỘI

Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời

Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời

Mặc dù thời tiết tại Hà Nội vào sáng 16/8 có mưa lớn kéo dài thế nhưng bầu không khí luyện tập của hơn 16.000 cán bộ chiến sĩ tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 vẫn rất nghiêm túc và khí thế.

3 ngày trước Đời sống

Sơn Tùng M-TP chính thức lộ diện giữa bão drama: Đẹp trai như "soái ca" sơ mi trắng, mời cả trăm người gặp mặt ở resort hạng sang

Sơn Tùng M-TP chính thức lộ diện giữa bão drama: Đẹp trai như "soái ca" sơ mi trắng, mời cả trăm người gặp mặt ở resort hạng sang

Sơn Tùng M-TP đã chính thức xuất hiện công khai sau nhiều ngày là tâm điểm MXH.

3 ngày trước Showbiz