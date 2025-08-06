Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
VME & SIE 2025 - Kết nối cộng đồng sản xuất Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu

22:13 06/08/2025
Ngày 6/8, tại Hà Nội, chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025 (VME) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp Hỗ trợ và Vietnam-Japan Supporting Industries Exhibition 2025 (SIE) - Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai mạc.

anh-1-1754579012.jpg

Lễ khai mạc diễn ra long trọng với sự tham dự của ông Takakazu Watanabe -Tham tán Công sứ, Trưởng bộ phận Kinh tế, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (EOJ); ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương (VIETRADE); ông Haruhiko Ozasa -Trưởng Đại diện, Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) - VPDD tại Hà Nội; và bà Varaporn Dhamcharee -Tổng Giám đốc, RX Tradex Thái Lan và Việt Nam cùng đông đảo đại biểu doanh nghiệp, hiệp hội ngành Việt Nam và Nhật Bản, các nhà đầu tư và các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế.

Sự kiện đánh dấu 17 năm đồng hành cùng ngành công nghiệp chế tạo và hơn hai thập kỷ hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Vũ Bá Phú khẳng định: Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được mở rộng và làm sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, trong đó công nghiệp hỗ trợ là một trong những điểm sáng. Các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam mà còn tích cực chuyển giao Công nghệ, tiêu chuẩn quản lý và kết nối chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Việt Nam từng bước nâng cao năng lực sản xuất nội địa, tăng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

anh-2-1754579068.jpg

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương (VIETRADE).

 

“Triển lãm ngày hôm nay là một minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác bền vững đó. Đây không chỉ là nơi trưng bày những sản phẩm, công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản; là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng hợp tác kinh doanh và từng bước trở thành nhà cung cấp trong chuỗi giá trị của các tập đoàn toàn cầu”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Bà Varaporn Dhamcharee, Tổng Giám đốc, RX Tradex Thái Lan và Việt Nam - đơn vị tổ chức triển lãm cũng chia sẻ: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đặc biệt, ngành chế biến-chế tạo chiếm đến 81,6% tổng vốn với 9,56 tỷ USD, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này và mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt chủ động nâng cao năng lực, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như tiếp cận các Xu hướng công nghệ tiên tiến.

Triển lãm năm nay được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng mạng lưới cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ - sản xuất chế tạo tăng tốc hiện đại hóa. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 10.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 30 quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm như điện-điện tử, ô tô, cơ khí chính xác, xây dựng, nhựa và hóa chất”, Varaporn Dhamcharee cho biết.

Ông Haruhiko Ozasa, Trưởng Đại diện, JETRO Hà Nội cũng nhấn mạnh: Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam không chỉ dừng lại ở chuyển giao công nghệ hay đào tạo nhân lực mà là một chiến lược chung nhằm nâng cao tính bền vững của chuỗi giá trị khu vực. Triển lãm VME & SIE 2025 là sự kiện hội tụ của đổi mới công nghệ, kết nối hợp tác và tầm nhìn phát triển cho ngành công nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

anh-3-1754579139.jpgCác đại biểu tham quan tại triển lãm.

 

Điểm nhấn tại triển lãm VME & SIE 2025 là, bên cạnh quy mô trưng bày quốc tế được mở rộng cả về số lượng thương hiệu lẫn chiều sâu chuyên môn, triển lãm còn được thiết kế như một nền tảng tổng thể, tích hợp chuỗi hoạt động chuyên biệt nhằm mang lại giá trị thực tiễn cao nhất cho cộng đồng doanh nghiệp tham dự. Từ việc trải nghiệm công nghệ mới nhất, kết nối đối tác chiến lược, đến tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại đa phương, mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoài ra, nằm trong chuỗi hoạt động trọng điểm của Triễn lãm, chương trình kết nối doanh nghiệp do JETRO tổ chức bao gồm 6 phiên trình bày chuyên sâu, nhằm tăng cường hợp tác thực chất giữa các nhà cung ứng Việt Nam và các tập đoàn sản xuất hàng đầu Nhật Bản.

triển lãm công nghiệp chế tạo chuỗi giá trị toàn cầu Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản
