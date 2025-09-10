Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
NEPCON Vietnam 2025: Hội tụ công nghệ - Nâng tầm điện tử Việt

Với chủ đề “Hội tụ công nghệ - nâng tầm điện tử Việt”, NEPCON Vietnam 2025 lần thứ 18 khẳng định sứ mệnh không ngừng đổi mới để đồng hành cùng ngành điện tử Việt Nam trên hành trình chuyển mình mạnh mẽ.

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Triển lãm Quốc tế NEPCON Vietnam 2025 do RX Tradex Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc. Sự kiện quy tụ hơn 300 thương hiệu Công nghệ, đánh dấu lần tổ chức thứ 18 liên tiếp của sự kiện chuyên ngành uy tín về công nghệ SMT, công nghệ thử nghiệm, máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử.

Các đại biểu bấm nút khai trương Triển lãm.

 

Với chủ đề năm nay "Hội tụ Công nghệ - Nâng tầm Điện tử Việt", sự kiện khẳng định sứ mệnh không ngừng đổi mới để đồng hành cùng ngành điện tử Việt Nam trên hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Triển lãm diễn ra từ ngày 10-12/9/2025, dự kiến đón hơn 10.000 khách tham quan thương mại trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Varaporn Dhamcharee, Tổng Giám đốc RX Tradex Thái Lan và Việt Nam, nhấn mạnh rằng NEPCON Vietnam không chỉ là nơi trưng bày công nghệ, mà còn là biểu tượng của sự hội nhập, hợp tác và đổi mới sáng tạo. Theo bà, triển lãm được thiết kế như một hệ sinh thái toàn diện, nơi doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và tận dụng sức mạnh cộng hưởng để tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho ngành điện tử.

Ở góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp trưng bày, ông Daniel Lim, Tổng Giám đốc HIBEX Vietnam, cho rằng Việt Nam đã và đang trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Ông nhấn mạnh NEPCON Vietnam chính là cầu nối để doanh nghiệp không chỉ tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn xây dựng mạng lưới hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và mở ra cơ hội đổi mới để phát triển bền vững.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Triển lãm.

 

Đồng quan điểm, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), khẳng định rằng NEPCON Vietnam đã trở thành một diễn đàn quan trọng trong khu vực. Đây là nơi các doanh nghiệp, nhà cung cấp và chuyên gia không chỉ chia sẻ tri thức và giới thiệu thành tựu công nghệ, mà còn thúc đẩy hợp tác thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần đưa các sản phẩm "Made in Vietnam" vươn xa.

Với sự đồng hành của các hiệp hội, tổ chức chuyên ngành và mạng lưới đối tác quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia, triển lãm hướng đến mục tiêu xây dựng một nền tảng toàn diện, kết nối công nghệ, thị trường và chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp trong nước và cộng đồng sản xuất điện từ toàn cầu.

Triển lãm sẽ diễn ra từ 10 - 12/9, mở cửa miễn phí cho khách tham quan thương mại.

 

Song song với hoạt động trưng bày, NEPCON Vietnam 2025 còn tổ chức chuỗi chương trình tại sân khấu chính với ba trọng tâm nổi bật: các phiên đối thoại chiến lược nhằm nâng cao vị thế ngành điện từ Việt Nam phối hợp cùng VEIA; những buổi chia sẻ công nghệ và giải pháp từ các doanh nghiệp tiên phong như Hibex, Cicor, Brady, JIT Industrial nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh; và các cuộc thi kỹ năng như hàn tay và sửa chữa điện tử, lắp ráp bộ dây điện phối hợp cùng Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (IPC).

Đặc biệt, đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tại Munich (Đức) vào tháng 11 tới, cơ hội để khẳng định tay nghề Việt Nam trên sân chơi toàn cầu, đồng thời thúc đẩy chuẩn hóa chất lượng và đào tạo nhân lực theo chuẩn quốc tế.

