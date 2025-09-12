Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
HOT: G-Dragon xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11!

10:43 12/09/2025
Sau hàng loạt đồn đoán, cuối cùng G-Dragon cũng chính thức xác nhận mang concert Übermensch đến Hà Nội.

10h sáng 12/9 (giờ Việt Nam), G-Dragon chính thức tung poster xác nhận mang World Tour Übermensch đến Hà Nội. Theo đó, “anh Long” sẽ tổ chức concert Übermensch tại Hà Nội ngày 8/11 tới đây. Sau nhiều tháng đồn đoán khiến VIP và FAM đứng ngồi không yên, G-Dragon đã “chốt hạ”. Thông tin được công bố trên toàn bộ nền tảng mạng xã hội của chính chủ G-Dragon và công ty chủ quản đã nhanh chóng tạo nên “cơn địa chấn” trong cộng đồng yêu nhạc. 

54820010112752910773047274194677748713577244n G-Dragon chính thức gọi tên Hà Nội trong phase 4 World Tour Übermensch

G-Dragon trở lại Việt Nam lần thứ 2 trong năm nay, sau đêm diễn lịch sử thu hút tận 40 nghìn khán giả tại SVĐ Mỹ Đình hồi tháng 6. Đáng nói, lần tái xuất này đặc biệt hơn bao giờ hết khi fan Việt sẽ được chìm đắm trong không gian âm nhạc đỉnh cao của Übermensch. Khởi động World Tour từ cuối tháng 3, G-Dragon đã hoàn thành 3 chặng tour Übermensch, tạo nên cơn sốt vé trên toàn cầu. Hiện tại, “anh Long” đã đến Paris để chuẩn bị đêm diễn cuối cùng của phase 3 World Tour vào ngày 20/9. 

Hà Nội ưu ái được xuất hiện trên bản đồ World Tour của ngôi sao số 1 Hàn Quốc, chính là thông tin choáng ngợp nhất đối với fan Kpop nói chung và VIP - FAM nói riêng. Ngoài ra, phase 4 của World Tour còn 2 đêm tại Đài Loan (Trung Quốc) ngày 1-2/11. 

5279749341221735500065763632815003018458015401n Không phụ lòng VVIP và VFAM, G-Dragon đã xác nhận lịch trình tại Hà Nội

Trước đó, đã xuất hiện hàng loạt thông tin về concert của G-Dragon tại Việt Nam. Chính chủ cũng tự “thả thính” hậu mega concert hồi tháng 6. G-Dragon cảm nhận rõ tình yêu và năng lượng của fan Việt, cực kỳ “luỵ” Việt Nam. Việc anh mang concert đến Hà Nội đã được dự đoán trước. Nhưng nhiều tháng trôi qua, hi vọng rồi lại im lặng, fan nhiều lần đồn đoán đến mức việc concert có diễn ra hay không trở nên khó tin. 

Cuối cùng, không phụ lòng VVIP và VFAM, G-Dragon đã xác nhận lịch trình. 2 đêm concert Hà Nội tới đây dự kiến phá đảo doanh thu, tiếp tục tạo ra đám đông khổng lồ, đạt kỷ lục lịch sử làng nhạc. 

506783079 1126111322887947 2464461270912423255 n 2742 6700 G-Dragon "đại náo" SVĐ Mỹ Đình với hơn 40 nghìn người hồi tháng 6 

Một điều khiến fan cực kỳ quan tâm hiện tại chính là địa điểm cụ thể diễn ra concert của G-Dragon tại Hà Nội. SVĐ có sức chứa phù hợp nhất chính là SVĐ Mỹ Đình. Tuy nhiên, thời gian này Mỹ Đình đang sửa chữa, nâng cấp mặt sân, dự kiến 3 tháng mới hoàn thành. Việc tổ chức concert G-Dragon tại sân Mỹ Đình là điều bất khả thi. Vậy còn địa điểm nào đủ sức chứa đám đông khán giả chờ đón “anh Long” là một câu hỏi lớn. 

img2552 1 Nhưng hiện nay sân Mỹ Đình đang tu sửa

Trong thông báo của G-Dragon đã xác nhận địa điểm tổ chức là 8WONDER Ocean City. Hiện các fan cực kỳ háo hức chờ đến ngày mở bán vé. Chắc chắn đây là trận chiến khốc liệt nhất của các VIP - FAM Việt. 

Tuyết Hiền

