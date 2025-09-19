Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'

19:56 19/09/2025
VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại phường Khánh Hội, TP.HCM) cùng 4 bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng".

4 bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt gồm: Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", SN 1995, quê Phú Thọ, hiện trú tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt).

Phạm Quang Linh (tức “Quang Linh Vlog”, SN 1998, quê Nghệ An, hiện trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội; Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt).

Lê Tuấn Linh (SN 1989, quê Cà Mau, hiện trú tại phường Hiệp Bình, TP.HCM, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (SN 1989, quê Nghệ An, hiện trú tại phường An Khánh, TP.HCM, Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, sau khi quen biết và kết nối qua mạng xã hội, các bị can Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh (được biết đến với kênh “Quang Linh Vlog”) cùng với Trần Chí Tâm (Trợ lý của Quang Linh) bàn bạc, thống nhất thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Ý tưởng này là nhằm tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL (người nổi tiếng, có uy tín trên mạng xã hội) để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

hoa hau Thuy Tien anh 1

Bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Các bị can đã kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ban đầu, Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó các cổ đông thống nhất tăng lên 30% cổ phần, với vai trò không chỉ góp vốn mà còn đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Các bị can phân chia nhiệm vụ: Lê Tuấn Linh giữ chức Giám đốc, đại diện Pháp luật, phụ trách các thủ tục pháp lý và kịch bản quảng bá sản phẩm; Lê Thành Công phụ trách liên hệ với nhà sản xuất; Tiên, Hằng và Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá, livestream bán hàng. Ngoài ra, Tiên tham gia sâu vào hoạt động quảng bá, xuất hiện tại các sự kiện, thậm chí làm hình ảnh đại diện của nhãn hàng.

Sau khi bàn bạc, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt quyết định chọn ý tưởng sản xuất “kẹo rau củ” nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Công ty Chị Em Rọt đã hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (trụ sở tại Đắc Lắk) do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT công ty để sản xuất sản phẩm, lấy tên là “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng với Công ty Asia Life về việc gia công và đóng gói sản phẩm. Tiếp đó, nhóm bị can tiến hành các thủ tục công bố sản phẩm, lập hồ sơ với thành phần ghi rõ kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả chiếm tới 28,13%. Trên nhãn, sản phẩm được quảng bá bằng khẩu hiệu bắt mắt: “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Dù đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Asia Life và có nghĩa vụ kiểm tra chất lượng, Công ty Chị Em Rọt hoàn toàn không tiến hành giám sát sản xuất. Các bị can biết rõ Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt cũng nắm được kết quả thử nghiệm cho thấy, hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán được hàng, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã thống nhất dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Nhóm này tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tươi sạch như cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh.

Trong các buổi phát sóng, nhóm bị can này khẳng định mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2-3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ cho cơ thể, thậm chí còn bổ sung vitamin, tăng cường sức đề kháng.

hoa hau Thuy Tien anh 2

Hai bị can Hằng "Du mục" và Quang Linh "Vlog".

Cơ quan tố tụng xác định, từ 12/12/2024 đến 16/1/2025, các bị can đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Nhiều người tiêu dùng tin tưởng, đặt mua sản phẩm với số lượng lớn. Tính đến khi vụ việc bị phát giác, đã có hơn 56.000 khách hàng mua trên 129.000 hộp kẹo Kera.

Tuy nhiên, một số người tiêu dùng sau khi sử dụng kẹo Kera đã nghi ngờ và đem sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, chất xơ trong kẹo Kera hoàn toàn không đúng như như nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã quảng cáo.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết giám định đối với các vật chứng thu giữ là kẹo Kera. Kết luận giám định của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) xác định, trong 100 g kẹo chỉ có 1,01 g chất xơ.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, trong mẫu gửi giám định không phát hiện 10 loại bột rau củ quả như trên nhãn sản phẩm và Bản tự công bố sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt. Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì mẫu “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera) gửi giám định là hàng giả.

Kết quả điều tra xác định, từ 17/12/2024 đến 26/02/2025, Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm bị can bán ra thị trường hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp hơn 12,4 tỷ đồng.

hoa hau Thuy Tien anh 3

Kẹo rau củ Kera được nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt livestream quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội với nội dung: “1 viên kẹo tương ứng với một đĩa rau”.

Hành vi của nhóm bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt đã xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của hàng chục nghìn người tiêu dùng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của xã hội. Việc quảng bá sai sự thật với sự tham gia của những người nổi tiếng, khiến cho mức độ lừa dối trở nên nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Viện kiểm sát xác định, các bị can đã cố ý thực hiện hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Vụ án là lời cảnh tỉnh với những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh gian dối, đồng thời khẳng định quyết tâm của cơ quan tố tụng trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/truy-to-hoa-hau-thuy-tien-ve-toi-lua-doi-khach-hang-post1586146.html
Cùng chủ đề
Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền Pháp luật
Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc...

Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh Pháp luật
Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

Từ năm 2026, để ra quyết định xử phạt mọi hành vi vi phạm giao thông, bắt buộc phải có...

Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa Pháp luật
Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi...

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng Pháp luật
Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng

Hai đối tượng đã sản xuất, kinh doanh nước yến sào giả, hàm lượng yến thấp, phân phối đến nhiều...

Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế Pháp luật
Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công...

Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80 Pháp luật
Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên cho biết đã nhận thức được hành vi của mình và cảm...

Mới cập nhật
4 kiểu nhắn tin tố cáo EQ thấp: Bạn có đang mắc phải?

4 kiểu nhắn tin tố cáo EQ thấp: Bạn có đang mắc phải?

Cách nhắn tin tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại phản ánh rất nhiều về EQ – chỉ số cảm xúc của một người. Bốn kiểu nhắn tin đặc trưng của người EQ thấp là: trả lời cụt lủn, nhắn dồn dập, xả cảm xúc tiêu cực, và thiếu rõ ràng nhất quán.

14 giờ trước GEN Z

Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

14 giờ trước Pháp luật

Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

Từ năm 2026, để ra quyết định xử phạt mọi hành vi vi phạm giao thông, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ.

14 giờ trước Pháp luật

Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.

14 giờ trước Pháp luật

Cập nhật kết quả hôm nay mỗi ngày: Trực tiếp xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác tại XoSoDienTu.com

Cập nhật kết quả hôm nay mỗi ngày: Trực tiếp xổ số 3 miền nhanh chóng, chính xác tại XoSoDienTu.com

Xổ số là một hình thức giải trí truyền thống được nhiều người Việt quan tâm. Trong thời đại công nghệ số, việc cập nhật kết quả xổ số hàng ngày đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng đảm bảo được tốc độ cập nhật nhanh, dữ liệu chính xác và giao diện thân thiện với người dùng. Với sứ mệnh cung cấp thông tin trực tiếp kết quả 3 miền một cách minh bạch và đầy đủ nhất, XoSoDienTu.com đã và đang trở thành điểm đến đáng tin cậy cho cộng đồng yêu thích xổ số trên khắp cả nước.

16 giờ trước Đời sống

Intech Group khẳng định vị thế dẫn đầu với các giải pháp tự động hóa tại FBC ASEAN 2025

Intech Group khẳng định vị thế dẫn đầu với các giải pháp tự động hóa tại FBC ASEAN 2025

Triển lãm Giao thương Quốc tế ngành Chế tạo 2025 (FBC ASEAN), Intech Group mang đến những giải pháp tự động hóa và sản xuất hiện đại, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn khách tham quan, đối tác trong và ngoài nước.

17 giờ trước CÔNG NGHỆ

Khám Phá Rượu Ngoại 68 - Điểm Đến Uy Tín Cho Những Tín Đồ Rượu Ngoại Tại Hà Nội

Khám Phá Rượu Ngoại 68 - Điểm Đến Uy Tín Cho Những Tín Đồ Rượu Ngoại Tại Hà Nội

Giới Thiệu Đối với những người yêu thích và đam mê thưởng thức các dòng rượu ngoại, tìm kiếm những cửa hàng uy tín, chất lượng luôn là một thách thức không hề đơn giản. Tuy nhiên, với sự ra đời của Rượu...

20 giờ trước Kinh doanh

Vụ đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc ngưng hút thuốc: 'Tổng tài' phân trần

Vụ đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc ngưng hút thuốc: 'Tổng tài' phân trần

Vụ việc nam nhân viên tại một quán cà phê thuộc phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách hàng hành hung khi nhắc nhở khách ngưng hút thuốc trong phòng kín đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

1 ngày trước Đời sống

Bão chồng bão trên Biển Đông: Thêm một cơn bão với cường độ rất mạnh

Bão chồng bão trên Biển Đông: Thêm một cơn bão với cường độ rất mạnh

Bão RAGASA đang di chuyển vào Biển Đông với cường độ tăng nhanh, dự báo đạt cấp 14–16, giật trên cấp 17, gây sóng cao hơn 10m và biển động dữ dội.

1 ngày trước Đời sống

Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026

Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn nguyện vọng xét tuyển đại học từ 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến từ hơn 500 trường đại học, cao đẳng về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học từ năm 2026, nhằm giảm tải cho hệ thống và khuyến khích thí sinh chọn lựa kỹ lưỡng hơn.

1 ngày trước Tin tức