Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?

17:13 07/10/2025
Sau lùm xùm dự án tiền ảo Antex và Shark Bình, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.
Về lùm xùm dự án tiền ảo Antex và Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình), Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao; Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vào cuộc, xác minh, làm rõ.
Nhiều công an xuất hiện tại toà nhà nơi đặt trụ sở của Shark Bình - Ảnh 1.

Công an xuất hiện tại toà nhà được cho là nơi nơi đặt trụ sở công ty của Shark Bình. Ảnh: Phú Hiếu

Trước đó mạng xã hội xôn xao tối muộn 6-10, lực lượng chức năng gồm công an và cảnh sát cơ động đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (TP Hà Nội). Đây được cho là nơi đặt trụ sở công ty của ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình).

Trước thông tin này, một lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đang trong quá trình điều tra, xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin.

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Dự án tiền số AntEx có vốn góp của Shark Bình: Công an vào cuộc xác minh để xử lý nghiêmĐỌC NGAY
 

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx cũng như việc Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình) và đội ngũ phát triển của đồng tiền số AntEx có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định Pháp luật.

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư Dự án tiền số AntEx. Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình gửi đơn tố giác với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình đã đưa ra nhiều nhận định nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau đó, dự án blockchain AntEx lại được cộng đồng gợi lại. AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng.

Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm".

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

 
