Sigenergy cùng Intech Solar lan tỏa tinh thần “xanh hóa năng lượng” từ công nghệ đến cuộc sống

Hà Nội, Việt Nam – Ngày 3 tháng 10 năm 2025 – Sigenergy, một công ty đổi mới hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, đã kết hợp với đối tác Intech Solar cùng tổ chức Hội thảo Xanh hóa năng lượng – Công nghệ dẫn lối – Kiến tạo cuộc sống xanh. Sự kiện thu hút hơn 150 khách mời, bao gồm các nhà đầu tư năng lượng mặt trời, các nhà thầu EPC và đông đảo các khách mời quan tâm đến giải pháp năng lượng sạch.