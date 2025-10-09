Chiều ngày 9/10, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Với chủ đề “Nâng tầm sáng tạo - Lan tỏa tinh hoa - Vươn mình hội nhập”, Cuộc thi Thiết kế Mẫu sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Hà Nội là sự kiện thường niên do Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì.

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội trao giải Nhất cho các tác giả.

Năm 2025, cuộc thi được định vị như một không gian sáng tạo mở, nơi các cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân và nhà thiết kế trẻ cùng kiến tạo giá trị mới mang đậm bản sắc Việt. Cuộc thi hướng tới hình thành chuỗi liên kết thiết kế - sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, dựa trên bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các làng nghề Thủ đô.

Điểm nhấn năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và kỹ thuật sáng tạo mới, với nhiều thử nghiệm về chất liệu, màu sắc, Công nghệ và quy trình xử lý tiên tiến, tạo ra các sản phẩm vừa nghệ thuật vừa ứng dụng thực tế, thể hiện tinh thần hội nhập và bản sắc văn hóa Việt.

Mỗi tác phẩm dự thi là minh chứng sống động cho sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa di sản và sức sáng tạo không ngừng của thời đại mới. Qua quá trình chấm chọn nghiêm túc, Ban Giám khảo đã trao 90 giải thưởng, gồm 6 giải Nhất, 18 giải Nhì, 24 giải Ba và 42 giải Khuyến khích, trải đều trên 6 nhóm sản phẩm. Các tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại Hội chợ Quốc tế Quà tặng Hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Hanoi Giftshow 2025, nơi hội tụ doanh nghiệp, đối tác và khách hàng quốc tế, góp phần quảng bá thương hiệu thủ công mỹ nghệ Hà Nội và thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết, hiện Thủ đô có 290 Nghệ nhân được phong tặng, tập trung chủ yếu ở các nghề như gốm sứ, dệt lụa, mây tre đan, vàng bạc - đồng - kim khí, đồ gỗ mỹ nghệ, hoa nghệ thuật, sơn mài, khảm trai và thêu ren. Trong đó, có 13 Nghệ nhân nhân dân và 42 Nghệ nhân ưu tú cùng hàng nghìn thợ giỏi.

Các nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội đã phát huy giá trị truyền thống, tạo dựng bản sắc văn hóa riêng của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giải quyết nhiều việc làm cho lao động ngoại thành, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội Thủ đô.

Tuy nhiên, nghề thủ công mỹ nghệ vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Sản phẩm còn hạn chế tính cạnh tranh so với khu vực, mẫu mã đổi mới chậm, thiếu đầu tư sáng tạo. Nhiều tác phẩm đẹp về mỹ thuật nhưng thiếu tính thương mại, chưa phù hợp thị hiếu hoặc khó sản xuất số lượng lớn; vẫn còn sản phẩm đơn giản, giá trị thấp.

Các tác phẩm đoạt giải thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Để khuyến khích sáng tạo, nâng cao giá trị kinh tế - kỹ thuật - mỹ thuật của sản phẩm và hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đa dạng hóa mẫu mã, UBND Thành phố tiếp tục giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức Cuộc thi 2025. Thành công của cuộc thi khẳng định vị thế tiên phong của Hà Nội trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng nền công nghiệp sáng tạo, gắn giá trị văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Diễn ra từ 25 - 28/8, cuộc thi thu hút 161 tổ chức, cá nhân, nghệ nhân và thợ giỏi với 381 sản phẩm/bộ sản phẩm, chia thành 6 nhóm: Gốm sứ (115 sản phẩm), sơn mài (50 sản phẩm), mây tre - giang đan (33 sản phẩm), khảm trai - gỗ - sừng - mỹ nghệ (55 sản phẩm), thêu ren - lụa tơ tằm (53 sản phẩm) và đồng, đá cùng các sản phẩm thủ công khác (75 sản phẩm).