Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sống xanh

Trao giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

22:31 09/10/2025
Chiều ngày 9/10, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Với chủ đề “Nâng tầm sáng tạo - Lan tỏa tinh hoa - Vươn mình hội nhập”, Cuộc thi Thiết kế Mẫu sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Hà Nội là sự kiện thường niên do Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì.

anh-1-1760023610.jpgLãnh đạo Sở Công thương Hà Nội trao giải Nhất cho các tác giả.

 

Năm 2025, cuộc thi được định vị như một không gian sáng tạo mở, nơi các cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân và nhà thiết kế trẻ cùng kiến tạo giá trị mới mang đậm bản sắc Việt. Cuộc thi hướng tới hình thành chuỗi liên kết thiết kế - sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, dựa trên bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các làng nghề Thủ đô.

Điểm nhấn năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và kỹ thuật sáng tạo mới, với nhiều thử nghiệm về chất liệu, màu sắc, Công nghệ và quy trình xử lý tiên tiến, tạo ra các sản phẩm vừa nghệ thuật vừa ứng dụng thực tế, thể hiện tinh thần hội nhập và bản sắc văn hóa Việt.

Mỗi tác phẩm dự thi là minh chứng sống động cho sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa di sản và sức sáng tạo không ngừng của thời đại mới. Qua quá trình chấm chọn nghiêm túc, Ban Giám khảo đã trao 90 giải thưởng, gồm 6 giải Nhất, 18 giải Nhì, 24 giải Ba và 42 giải Khuyến khích, trải đều trên 6 nhóm sản phẩm. Các tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại Hội chợ Quốc tế Quà tặng Hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Hanoi Giftshow 2025, nơi hội tụ doanh nghiệp, đối tác và khách hàng quốc tế, góp phần quảng bá thương hiệu thủ công mỹ nghệ Hà Nội và thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết, hiện Thủ đô có 290 Nghệ nhân được phong tặng, tập trung chủ yếu ở các nghề như gốm sứ, dệt lụa, mây tre đan, vàng bạc - đồng - kim khí, đồ gỗ mỹ nghệ, hoa nghệ thuật, sơn mài, khảm trai và thêu ren. Trong đó, có 13 Nghệ nhân nhân dân và 42 Nghệ nhân ưu tú cùng hàng nghìn thợ giỏi.

Các nghề thủ công mỹ nghệ Hà Nội đã phát huy giá trị truyền thống, tạo dựng bản sắc văn hóa riêng của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giải quyết nhiều việc làm cho lao động ngoại thành, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội Thủ đô.

Tuy nhiên, nghề thủ công mỹ nghệ vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Sản phẩm còn hạn chế tính cạnh tranh so với khu vực, mẫu mã đổi mới chậm, thiếu đầu tư sáng tạo. Nhiều tác phẩm đẹp về mỹ thuật nhưng thiếu tính thương mại, chưa phù hợp thị hiếu hoặc khó sản xuất số lượng lớn; vẫn còn sản phẩm đơn giản, giá trị thấp.

anh2-1760023704.jpgCác tác phẩm đoạt giải thu hút sự chú ý của khách tham quan.

 

Để khuyến khích sáng tạo, nâng cao giá trị kinh tế - kỹ thuật - mỹ thuật của sản phẩm và hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đa dạng hóa mẫu mã, UBND Thành phố tiếp tục giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức Cuộc thi 2025. Thành công của cuộc thi khẳng định vị thế tiên phong của Hà Nội trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng nền công nghiệp sáng tạo, gắn giá trị văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Diễn ra từ 25 - 28/8, cuộc thi thu hút 161 tổ chức, cá nhân, nghệ nhân và thợ giỏi với 381 sản phẩm/bộ sản phẩm, chia thành 6 nhóm: Gốm sứ (115 sản phẩm), sơn mài (50 sản phẩm), mây tre - giang đan (33 sản phẩm), khảm trai - gỗ - sừng - mỹ nghệ (55 sản phẩm), thêu ren - lụa tơ tằm (53 sản phẩm) và đồng, đá cùng các sản phẩm thủ công khác (75 sản phẩm).

thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ nghệ nhân sản phẩm thủ công mỹ nghệ Thủ đô cuộc thi thiết kế mẫu
Cùng chủ đề
Sigenergy cùng Intech Solar lan tỏa tinh thần “xanh hóa năng lượng” từ công nghệ đến cuộc sống Sống xanh
Sigenergy cùng Intech Solar lan tỏa tinh thần “xanh hóa năng lượng” từ công nghệ đến cuộc sống

Hà Nội, Việt Nam – Ngày 3 tháng 10 năm 2025 – Sigenergy, một công ty đổi mới hàng đầu...

Biến căn hộ chung cư xuống cấp thành tổ ấm hiện đại với chi phí 500 triệu Sống xanh
Biến căn hộ chung cư xuống cấp thành tổ ấm hiện đại với chi phí 500 triệu

Căn chung cư cũ có tổng diện tích 69m2 trước cải tạo đã xuống cấp nghiêm trọng với các mảng...

Giá máy bay phun thuốc điều khiển từ xa là bao nhiêu? Sống xanh
Giá máy bay phun thuốc điều khiển từ xa là bao nhiêu?

Bảng giá máy bay phun thuốc điều khiển từ xa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như thương...

Hà Nội: UBND huyện Sóc Sơn khẳng định đã giải tỏa bến bãi không phép Sống xanh
Hà Nội: UBND huyện Sóc Sơn khẳng định đã giải tỏa bến bãi không phép

Sau phản ánh của Sức khỏe Cộng đồng về bãi vật liệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp...

Thanh Hóa: Cảnh sát giao thông thành phố dọn sạch bùn đất do xe tải làm rơi vãi Sống xanh
Thanh Hóa: Cảnh sát giao thông thành phố dọn sạch bùn đất do xe tải làm rơi vãi

Một chiếc xe ô tô tải chở đầy bùn đất lưu thông trên tuyến đường CSEDP, đoạn qua địa phận...

Bắc Giang: Tiếp tục tổ chức ký cam kết không chở hàng quá tải trọng Sống xanh
Bắc Giang: Tiếp tục tổ chức ký cam kết không chở hàng quá tải trọng

Theo đó, đại diện 30 doanh nghiệp, 40 cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, có trụ...

Mới cập nhật
Tiễn bay học viên du học nghề Đức cùng CMMB Việt Nam

Tiễn bay học viên du học nghề Đức cùng CMMB Việt Nam

Trong không khí rộn ràng tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM), CMMB Việt Nam đã tổ chức chương trình tiễn bay học viên du học nghề Đức. Đây là dấu mốc quan trọng, khép lại một hành trình chuẩn bị tại Việt Nam và mở ra tương lai mới tại CHLB Đức.

9 giờ trước GIÁO DỤC

Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Tối ngày 9/10, tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Quốc tế Quà tặng Hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 15 - năm 2025 (Hanoi Giftshow 2025).

19 giờ trước Kinh doanh

Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam trở lại với nhiều kỷ lục

Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam trở lại với nhiều kỷ lục

Năm 2025 đánh dấu mùa giải thứ 18 của PVOIL VOC – giải đấu off-road lớn nhất Việt Nam quy mô được mở rộng kỷ lục với 24 đường đua, 700 lượt thi với sự tham gia của 140 vận động viên tranh tài.

1 ngày trước THỂ THAO

3 kiểu đồng nghiệp nên tránh xa

3 kiểu đồng nghiệp nên tránh xa

Đi làm ai cũng cần đồng minh, nhưng chọn nhầm người đồng hành còn mệt hơn làm một mình.

1 ngày trước Khám phá

Loạt ảnh hậu trường gây thắc mắc của Suzy

Loạt ảnh hậu trường gây thắc mắc của Suzy

Suzy khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt ảnh hậu trường gây thắc mắc.

1 ngày trước Showbiz

Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"

Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"

Giữa dòng nước xiết, những chiếc xuồng cứu trợ xuyên đêm đưa niềm hy vọng đến tay người dân Thái Nguyên.

1 ngày trước Đời sống

Trường học nhiều tỉnh, thành ngổn ngang sau mưa lũ

Trường học nhiều tỉnh, thành ngổn ngang sau mưa lũ

Sau mưa lũ do hoàn lưu bão số 10, 11, nhiều trường học thiệt hại nặng. Trang thiết bị dạy học bị hư hỏng, bùn đất phủ dày khắp sân trường.

1 ngày trước Đời sống

Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng

Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án do TikToker Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cầm đầu, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

1 ngày trước Pháp luật

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?

Sau lùm xùm dự án tiền ảo Antex và Shark Bình, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.

3 ngày trước Pháp luật

'Bám đi, bám chắc vào': Khẩu lệnh giữa dòng nước xiết cứu 5 người ở Bắc Ninh

'Bám đi, bám chắc vào': Khẩu lệnh giữa dòng nước xiết cứu 5 người ở Bắc Ninh

“Bám đi, bám chắc vào!” – tiếng hô dồn dập vang lên giữa dòng nước xiết ở Bắc Ninh, khi lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu 5 người trong một gia đình bị mắc kẹt giữa lũ dữ rạng sáng 7/10.

3 ngày trước Đời sống