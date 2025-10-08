Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam trở lại với nhiều kỷ lục

Năm 2025 đánh dấu mùa giải thứ 18 của PVOIL VOC – giải đấu off-road lớn nhất Việt Nam quy mô được mở rộng kỷ lục với 24 đường đua, 700 lượt thi với sự tham gia của 140 vận động viên tranh tài.

Chiều ngày 8/10 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) công bố giải sẽ diễn ra từ ngày 31/10-2/11/2025 tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến tham dự buổi họp báo.

Quy mô mở rộng chưa từng có

PVOIL VOC 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 31/10 đến 2/11 tại Hà Nội. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 8h00 sáng ngày 1/11, trong khi lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 2/11. Năm nay, giải quy tụ 70 đội đua với 140 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 hạng đấu khác nhau.

Đây là năm thứ 18 giải được tổ chức và tiếp tục có sự đồng hành của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) với tư cách nhà tài trợ tên giải. Đặc biệt, PVOIL VOC 2025 là giải đấu được Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp phép tổ chức, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về chuyên môn, an toàn và quản lý hoạt động thể thao mạo hiểm.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí thông tin về giải đấu chiều 8/10, ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban tổ chức Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup cho biết, bước sang năm thứ 18, PVOIL VOC 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là giải đua ô tô địa hình có quy mô lớn nhất Việt Nam và năm nay, quy mô ấy còn được mở rộng vượt bậc cả về không gian lẫn nội dung thi đấu.

Khu vực địa hình đồi đất quen thuộc được san gạt, quy hoạch lại hoàn toàn để dành riêng cho các đường đua và khu trải nghiệm cũng như hậu cần cho các đội. Lần đầu tiên, Ban Tổ chức còn mở rộng khai thác thêm hàng chục hecta rừng và đầm lầy tự nhiên chưa từng sử dụng ở các mùa trước, tạo nên một bản đồ thi đấu hoàn toàn mới và đa dạng hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban tổ chức Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 phát biểu.

Không chỉ ở địa hình, không gian tổ chức cũng được làm mới. Sân khấu trung tâm, cổng chào và khu điều hành được đưa ra khu vực ngoài đường chính, mở rộng diện tích cho các hoạt động nghi lễ, trưng bày và trình diễn của Ban Tổ chức và các đối tác, giúp khán giả và truyền thông dễ dàng tiếp cận hơn.

Đặc biệt, số lượng đường thi tăng gần gấp đôi, từ 14 đường lên 24 đường - con số kỷ lục trong lịch sử VOC. Tương ứng, số bài thi ở từng hạng cũng được nâng lên mạnh mẽ: Hạng Chuyên nghiệp (tên mới của Hạng Mở rộng): Từ 9 lên 17 bài thi (bao gồm Adventure - đường đua đêm); Hạng SUV Nâng cao: Từ 8 lên 13 bài thi (bao gồm Adventure - đường đua đêm); Hạng Bán tải Nâng cao: Từ 8 lên 12 bài thi (bao gồm Adventure - đường đua đêm); Hạng Cơ bản: Từ 7 lên 10 bài thi.

Với quy mô mở rộng này, lần đầu tiên trong lịch sử giải, tất cả 4 hạng thi sẽ thi đấu xuyên suốt và liên tục trong cả ba ngày. Đặc biệt, sự trở lại của đường đua đêm Adventure tiếp tục là biểu tượng của sự khắc nghiệt, kịch tính và tinh thần đoàn kết và chinh phục của VOC.

Với quy mô chưa từng có và số lượng đường thi tăng kỷ lục, PVOIL VOC 2025 hứa hẹn sẽ là mùa giải kịch tính, khốc liệt và chuyên nghiệp nhất trong lịch sử. Mỗi đường thi được thiết kế để không chỉ thử thách kỹ năng lái xe, mà còn đòi hỏi bản lĩnh và sự phối hợp hoàn hảo giữa các thành viên trong đội.

Công tác tổ chức và điều hành năm nay cũng được nâng lên một cấp độ hoàn toàn mới, tương xứng với quy mô mở rộng của giải. Hệ thống 24 đường thi được quy hoạch thành 6 Zone độc lập, giúp công tác giám sát, chấm điểm và truyền hình trực tiếp diễn ra trơn tru, đồng thời tạo nên nhịp thi đấu liên tục và đầy bất ngờ cho cả vận động viên lẫn khán giả.

Lễ hội đua xe thể thao địa hình

Từ nhiều năm nay, PVOIL VOC không ngừng nâng cấp qua mỗi năm để hướng tới việc trở thành một Lễ hội đua xe thể thao địa hình, với nhiều hoạt động đa dạng, xoay quanh hạt nhân các cuộc tranh tài cam go, quyết liệt của những tay đua tài năng nhất. Năm nay, Giải sẽ tiếp tục là một lễ hội xe thực thụ, nơi tinh thần chinh phục, đoàn kết và đam mê hội tụ.

Giải đua năm nay có nhiều điểm mới.

Không khí lễ hội còn được thổi bùng bởi sự trở lại của phần thi Đua đêm Adventure – thử thách mang tính biểu tượng của VOC. Trong ánh đèn mờ và điều kiện địa hình khắc nghiệt, các đội với 3-5 xe phải phối hợp chặt chẽ, tự mở đường băng rừng, vượt suối để cùng nhau cán đích. Đua đêm không chỉ kiểm chứng sức bền của xe, mà còn tôn vinh tinh thần đồng đội, bản lĩnh và sự bền bỉ, làm nên dấu ấn khác biệt chỉ có ở PVOIL VOC.

Các vận động viên của cả 4 hạng năm nay sẽ thi đấu không nghỉ trong quãng thời gian từ 8h00 sáng đến 17h00 chiều của cả 3 ngày (31/10-2/11), mang đến bầu không khí sôi động và căng thẳng chưa từng có. Điều đó đòi hỏi vận động viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng về xe thi đấu, kỹ năng, chiến lược, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn cho Ban Tổ chức, trọng tài, và đội ngũ điều hành chuyên môn nhằm đảm bảo giải đấu vận hành trơn tru và chính xác.

Với hệ thống livestream trực tiếp từng bài thi, khán giả có thể theo dõi những khoảnh khắc kịch tính nhất, những màn xử lý ấn tượng nhất và chiến thuật độc đáo của các tay đua. Bình luận viên và chuyên gia kỹ thuật sẽ mang đến góc nhìn chuyên sâu, giúp người xem hiểu hơn về kỹ năng, chiến thuật và tinh thần thể thao đích thực.

Khán giả tại PVOIL VOC 2025 còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động lễ hội xung quanh các đường đua. Khu gian hàng của PVOIL, Ford Việt Nam, Toyota Việt Nam, Visa Việt Nam cùng nhiều thương hiệu đồng hành sẽ mang đến hàng loạt trò chơi tương tác, quà tặng hấp dẫn - góp phần biến không gian giải đấu thành một lễ hội xe sôi động và tràn đầy năng lượng.

Người đamg mê cầm lái có thể trực tiếp kiểm chứng sức mạnh của những chiếc xe off-road khi tham gia khu trải nghiệm lái thử địa hình do Ford Việt Nam và Toyota Việt Nam tổ chức. Tại đây, các đường chạy thử được thiết kế để có thể mô phỏng một phần bài thi dành cho các VĐV, mang đến cảm giác chinh phục, phấn khích. Đội ngũ kỹ thuật phụ trách thiết kế và thi công khu lái thử đã đầu tư công phu hơn cả các đường thi đấu chính thức, nhằm tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc nhưng vẫn bảo đảm an toàn tối đa, dưới sự hướng dẫn của các instructor chuyên nghiệp.

PVOIL VOC 2025 vì thế không chỉ là cuộc thi – mà là một hành trình cảm xúc, nơi âm thanh của động cơ hòa cùng niềm hứng khởi của hàng nghìn khán giả, tạo nên một lễ hội xe lớn nhất và giàu cảm xúc nhất Việt Nam.