Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank: Lan tỏa tinh thần vượt trội qua gặp gỡ cộng đồng chạy bộ miền Bắc

Tiếp nối hiệu ứng tích cực từ chương trình giao lưu đầu tiên vào tháng 4/2025, Ban tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục tạo dựng không gian gặp gỡ thân mật với sự hiện diện của các câu lạc bộ, cộng đồng và vận động viên tiêu biểu tại khu vực miền Bắc ngày 9/8/2025. Sự kiện lần này góp phần chuẩn bị cho Mùa giải thứ 4 diễn ra vào ngày 5/10, với nhiều đổi mới và kỳ vọng lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng yêu chạy bộ.

Buổi gặp mặt lần thứ 2 với cộng đồng chạy bộ khu vực miền Bắc là một trong những hoạt động nổi bật trong hành trình kết nối của Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank. Không chỉ tiếp nối tinh thần giao lưu từ chương trình trước đó, sự kiện lần này còn khẳng định định hướng nhất quán của giải đấu: nâng tầm trải nghiệm thi đấu của vận động viên, lắng nghe đóng góp thực tiễn, và không ngừng hoàn thiện để nâng tầm chất lượng tổ chức.

Các câu lạc bộ và cộng đồng chạy bộ tụ họp tại buổi gặp gỡ thân mật lần thứ hai, trước thềm Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank.

Tại buổi gặp gỡ, Ban tổ chức đã chia sẻ những cập nhật mới nhất của mùa giải thứ 4, bao gồm cung đường đua đi qua 37 công trình biểu tượng của Thủ đô như Hồ Hoàn Kiếm, Cột cờ Hà Nội, Cầu Nhật Tân…, bộ vật phẩm thi đấu, các điểm cải tiến về công tác tổ chức và vận hành. Những thông tin này không chỉ thể hiện nỗ lực đổi mới, mà còn thể hiện sự minh bạch và cam kết đồng hành cùng vận động viên từ giai đoạn chuẩn bị cho đến ngày thi đấu chính thức.

Trong bối cảnh phong trào marathon tại Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, Ban tổ chức đặt mục tiêu đưa giải đấu tiệm cận chuẩn mực của các sự kiện marathon quốc tế danh giá như Tokyo Marathon hay London Marathon. Bên cạnh việc hoàn thiện công tác tổ chức chuyên nghiệp, giải đấu còn hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái Thể thao bền vững, nơi mỗi vận động viên được đồng hành dài hạn trong hành trình luyện tập và lan tỏa cảm hứng sống khỏe và sống tích cực đến cộng đồng.

Ông Rob Zamacona - Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Giao lưu, kết nối và xây dựng cộng đồng là điều không thể thiếu trong hành trình phát triển của một giải đấu bền vững. Những chia sẻ từ vận động viên là kim chỉ nam giúp chúng tôi cải thiện chất lượng từng mùa giải và mở rộng tầm ảnh hưởng của phong trào thể thao tại Việt Nam. Với Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank, chúng tôi không chỉ hướng đến sự kiện chuyên nghiệp, mà còn tạo dựng một hành trình gắn kết dài lâu, nơi mỗi cá nhân đều có thể góp phần kiến tạo một Việt Nam khỏe mạnh, vượt trội và đầy cảm hứng".

Bên cạnh đó, ngay trước buổi giao lưu ngày 9/8, Ban tổ chức phối hợp cùng Đối tác chiến lược chuyên môn - Magic Stride - tiến hành tổ chức buổi hội thảo trực tiếp cho các vận động viên cự ly Marathon và Bán Marathon. Thông qua các chủ đề thiết thực về phương pháp tập luyện hiệu quả, cách thiết kế giáo án phù hợp với điều kiện thời tiết, kỹ thuật vượt rào cản tâm lý và tối ưu hiệu suất thi đấu, chương trình mang đến những kiến thức chuyên sâu giúp vận động viên xây dựng lộ trình tập luyện vững vàng, hướng đến thành tích tốt hơn trong ngày đua chính thức.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Ban tổ chức cũng tiến hành chuỗi chương trình ghi hình thực tế tại một số câu lạc bộ tiêu biểu ở Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Đây là cơ hội để lắng nghe trực tiếp tâm tư, nhu cầu tập luyện cũng như những câu chuyện truyền cảm hứng từ cộng đồng, qua đó tăng cường kết nối và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của giải đấu.

“Phương thức cải thiện hiệu quả tập luyện” – được tổ chức bởi Huấn luyện viên của Magic Stride – Đối tác chiến lược chuyên môn của sự kiện.

Thông qua chuỗi hoạt động đồng hành này, Ban tổ chức tiếp tục khẳng định cam kết phát triển giải đấu một cách toàn diện, không chỉ ở khâu tổ chức chuyên nghiệp mà còn ở giá trị cộng đồng sâu sắc. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi mà Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank luôn theo đuổi: Hiện thực hóa thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” bằng hành động cụ thể, kết nối từng bước chạy từ trái tim Thủ đô đến hàng ngàn bước chân trên khắp cả nước.

Về Sunrise Events Việt Nam:

Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 và là đơn vị được cấp phép độc quyền của World Triathlon Corporation cho các sự kiện IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series và IRONKIDS tại Việt Nam. Tầm nhìn của SEV là truyền cảm hứng cho các cá nhân phát huy hết tiềm năng của họ thông qua sức mạnh của thể thao và các thói quen lành mạnh. Bắt đầu với Việt Nam, sứ mệnh của công ty là tổ chức các sự kiện cộng đồng được mong đợi thu hút đông đảo các vận động viên tham gia, mở rộng hệ sinh thái Sức khoẻ và chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo ra các thay đổi tích cực và bền vững cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng mà công ty chúng tôi hướng tới. SEV cũng tổ chức các sự kiện thể thao sức bền và mang tới những trải nghiệm có một không hai cho các vận động viên, như IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Phú Quốc, IRONMAN 5150 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội và KIDS RUN. Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://sunriseevents.com.vn/.