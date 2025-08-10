Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank: Lan tỏa tinh thần vượt trội qua gặp gỡ cộng đồng chạy bộ miền Bắc

15:42 10/08/2025
Tiếp nối hiệu ứng tích cực từ chương trình giao lưu đầu tiên vào tháng 4/2025, Ban tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục tạo dựng không gian gặp gỡ thân mật với sự hiện diện của các câu lạc bộ, cộng đồng và vận động viên tiêu biểu tại khu vực miền Bắc ngày 9/8/2025. Sự kiện lần này góp phần chuẩn bị cho Mùa giải thứ 4 diễn ra vào ngày 5/10, với nhiều đổi mới và kỳ vọng lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng yêu chạy bộ.

Buổi gặp mặt lần thứ 2 với cộng đồng chạy bộ khu vực miền Bắc là một trong những hoạt động nổi bật trong hành trình kết nối của Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank. Không chỉ tiếp nối tinh thần giao lưu từ chương trình trước đó, sự kiện lần này còn khẳng định định hướng nhất quán của giải đấu: nâng tầm trải nghiệm thi đấu của vận động viên, lắng nghe đóng góp thực tiễn, và không ngừng hoàn thiện để nâng tầm chất lượng tổ chức.

a1-1754814983.jpg

Các câu lạc bộ và cộng đồng chạy bộ tụ họp tại buổi gặp gỡ thân mật lần thứ hai, trước thềm Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank.

 

Tại buổi gặp gỡ, Ban tổ chức đã chia sẻ những cập nhật mới nhất của mùa giải thứ 4, bao gồm cung đường đua đi qua 37 công trình biểu tượng của Thủ đô như Hồ Hoàn Kiếm, Cột cờ Hà Nội, Cầu Nhật Tân…, bộ vật phẩm thi đấu, các điểm cải tiến về công tác tổ chức và vận hành. Những thông tin này không chỉ thể hiện nỗ lực đổi mới, mà còn thể hiện sự minh bạch và cam kết đồng hành cùng vận động viên từ giai đoạn chuẩn bị cho đến ngày thi đấu chính thức.

Trong bối cảnh phong trào marathon tại Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, Ban tổ chức đặt mục tiêu đưa giải đấu tiệm cận chuẩn mực của các sự kiện marathon quốc tế danh giá như Tokyo Marathon hay London Marathon. Bên cạnh việc hoàn thiện công tác tổ chức chuyên nghiệp, giải đấu còn hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái Thể thao bền vững, nơi mỗi vận động viên được đồng hành dài hạn trong hành trình luyện tập và lan tỏa cảm hứng sống khỏe và sống tích cực đến cộng đồng.

Ông Rob Zamacona - Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Giao lưu, kết nối và xây dựng cộng đồng là điều không thể thiếu trong hành trình phát triển của một giải đấu bền vững. Những chia sẻ từ vận động viên là kim chỉ nam giúp chúng tôi cải thiện chất lượng từng mùa giải và mở rộng tầm ảnh hưởng của phong trào thể thao tại Việt Nam. Với Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank, chúng tôi không chỉ hướng đến sự kiện chuyên nghiệp, mà còn tạo dựng một hành trình gắn kết dài lâu, nơi mỗi cá nhân đều có thể góp phần kiến tạo một Việt Nam khỏe mạnh, vượt trội và đầy cảm hứng".

Bên cạnh đó, ngay trước buổi giao lưu ngày 9/8, Ban tổ chức phối hợp cùng Đối tác chiến lược chuyên môn - Magic Stride - tiến hành tổ chức buổi hội thảo trực tiếp cho các vận động viên cự ly Marathon và Bán Marathon. Thông qua các chủ đề thiết thực về phương pháp tập luyện hiệu quả, cách thiết kế giáo án phù hợp với điều kiện thời tiết, kỹ thuật vượt rào cản tâm lý và tối ưu hiệu suất thi đấu, chương trình mang đến những kiến thức chuyên sâu giúp vận động viên xây dựng lộ trình tập luyện vững vàng, hướng đến thành tích tốt hơn trong ngày đua chính thức.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Ban tổ chức cũng tiến hành chuỗi chương trình ghi hình thực tế tại một số câu lạc bộ tiêu biểu ở Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Đây là cơ hội để lắng nghe trực tiếp tâm tư, nhu cầu tập luyện cũng như những câu chuyện truyền cảm hứng từ cộng đồng, qua đó tăng cường kết nối và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của giải đấu.

a2-1754815042.jpg

“Phương thức cải thiện hiệu quả tập luyện” – được tổ chức bởi Huấn luyện viên của Magic Stride – Đối tác chiến lược chuyên môn của sự kiện.

 

Thông qua chuỗi hoạt động đồng hành này, Ban tổ chức tiếp tục khẳng định cam kết phát triển giải đấu một cách toàn diện, không chỉ ở khâu tổ chức chuyên nghiệp mà còn ở giá trị cộng đồng sâu sắc. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi mà Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank luôn theo đuổi: Hiện thực hóa thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” bằng hành động cụ thể, kết nối từng bước chạy từ trái tim Thủ đô đến hàng ngàn bước chân trên khắp cả nước.

Về Sunrise Events Việt Nam:

Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 và là đơn vị được cấp phép độc quyền của World Triathlon Corporation cho các sự kiện IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series và IRONKIDS tại Việt Nam. Tầm nhìn của SEV là truyền cảm hứng cho các cá nhân phát huy hết tiềm năng của họ thông qua sức mạnh của thể thao và các thói quen lành mạnh. Bắt đầu với Việt Nam, sứ mệnh của công ty là tổ chức các sự kiện cộng đồng được mong đợi thu hút đông đảo các vận động viên tham gia, mở rộng hệ sinh thái Sức khoẻ và chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo ra các thay đổi tích cực và bền vững cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng mà công ty chúng tôi hướng tới. SEV cũng tổ chức các sự kiện thể thao sức bền và mang tới những trải nghiệm có một không hai cho các vận động viên, như IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Phú Quốc, IRONMAN 5150 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội và KIDS RUN. Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://sunriseevents.com.vn/.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank gặp gỡ cộng đồng lan tỏa tinh thần vượt trội chạy bộ
Cùng chủ đề
EsportsVN - Siêu xạ thủ Ruler LOL đưa đội tuyển tiến vào CKTG 2025 THỂ THAO
EsportsVN - Siêu xạ thủ Ruler LOL đưa đội tuyển tiến vào CKTG 2025

Mùa giải Liên Minh Huyền Thoại 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Gen.G Esports với tâm điểm...

Hơn 13.000 vận động viên tranh tài Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 THỂ THAO
Hơn 13.000 vận động viên tranh tài Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4

Tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 sẽ...

Tiếp thêm sức mạnh cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam THỂ THAO
Tiếp thêm sức mạnh cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam

Ngày 30/5 tại Hà Nội, Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức...

Flick làm rung chuyển Barcelona như thế nào THỂ THAO
Flick làm rung chuyển Barcelona như thế nào

Chiến lược gia người Đức làm rung chuyển Barcelona và cả La Liga bằng triết lý bóng đá tổng lực.

Giải IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 bùng nổ cảm xúc, khởi đầu vươn xa THỂ THAO
Giải IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 bùng nổ cảm xúc, khởi đầu vươn xa

Hơn 3.500 vận động viên hội tụ, tranh tài tại Ironman 70.3 Đà Nẵng 2025 THỂ THAO
Hơn 3.500 vận động viên hội tụ, tranh tài tại Ironman 70.3 Đà Nẵng 2025

Mới cập nhật
Điều xúc động sau bộ sưu tập 'Việt Nam ơi' mừng 80 năm Quốc khánh

Điều xúc động sau bộ sưu tập 'Việt Nam ơi' mừng 80 năm Quốc khánh

Những sản phẩm đồ da mang hình cờ Tổ quốc được tạo nên từ đôi bàn tay của người khuyết tật thể hiện lòng yêu nước và nghị lực sống.

16 giờ trước Đời sống

Từ 1/1/2026: Những điều giáo viên không được phép làm theo Luật Nhà giáo

Từ 1/1/2026: Những điều giáo viên không được phép làm theo Luật Nhà giáo

Từ 1/1/2026, Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, quy định rõ 5 hành vi giáo viên bị nghiêm cấm nhằm bảo đảm môi trường giáo dục công bằng, tôn trọng và minh bạch.

16 giờ trước Tin tức

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành

Sáng nay (10/8) tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

16 giờ trước Đời sống

'Vùng xám' trong vụ AI thay thế Thùy Tiên

'Vùng xám' trong vụ AI thay thế Thùy Tiên

Theo luật sư, sự việc nhà sản xuất phim “Chốt đơn” sử dụng AI thay thế cho Thùy Tiên khi chưa được sự đồng ý của cô đặt ra nhiều vấn đề pháp lý quan trọng cần phải giải đáp.

16 giờ trước Phim

25.000 khán giả bùng nổ trong 'concert quốc gia'

25.000 khán giả bùng nổ trong 'concert quốc gia'

Tối 9/8, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), thu hút khoảng 25.000 khán giả với những tiết mục hoành tráng, được đầu tư.

17 giờ trước Âm nhạc

Muốn nghe chất – chụp đỉnh? Đừng bỏ lỡ bộ công nghệ đang hot nhất hiện nay

Muốn nghe chất – chụp đỉnh? Đừng bỏ lỡ bộ công nghệ đang hot nhất hiện nay

Trong thời đại mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành nội dung, mọi hoạt động đều có thể lên sóng thì việc sở hữu thiết bị công nghệ tiện lợi, chất lượng và thời thượng là điều không thể thiếu. Hiểu rõ nhu cầu đó, GoChek – Thương hiệu công nghệ tiên phong chính thức trình làng sản phẩm mới: Tai nghe không dây GoChek SpaceX S-1000 và bộ đôi gậy chụp ảnh S140 và SS100 - Trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

2 ngày trước Thiết bị

Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”

Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8), sáng ngày 7/8 tại Hà Nội, Tổ chức "Trái tim người lính" phối hợp Bảo tàng Phụ nữ và các đơn vị tổ chức lễ trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đồng thời giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”.

3 ngày trước XÃ HỘI

Thiên Môn Bổ Phổi Premium Titafa: Đồng hành cùng bà con vượt qua bão lũ

Thiên Môn Bổ Phổi Premium Titafa: Đồng hành cùng bà con vượt qua bão lũ

Khi thiên nhiên nổi giận, mưa lũ ập xuống khiến cuộc sống của bà con vùng sâu trở nên khó khăn, thì tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc lại một lần nữa tỏa sáng. Những cơn bão lũ không chỉ tàn phá nhà cửa, đường sá mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là hệ hô hấp. 

3 ngày trước SỨC KHỎE

VME & SIE 2025 - Kết nối cộng đồng sản xuất Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu

VME & SIE 2025 - Kết nối cộng đồng sản xuất Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 6/8, tại Hà Nội, chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025 (VME) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp Hỗ trợ và Vietnam-Japan Supporting Industries Exhibition 2025 (SIE) - Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai mạc.

22:13 06/08/2025 Kinh doanh

Anhnghethuatdulich.com - Nơi thăng hoa những bức ảnh nghệ thuật

Anhnghethuatdulich.com - Nơi thăng hoa những bức ảnh nghệ thuật

Giữa thời đại số, nhiếp ảnh nghệ thuật trở thành ngôn ngữ toàn cầu kết nối cảm xúc, văn hóa và con người. Anhnghethuatdulich ra đời như một không gian sáng tạo dành riêng cho những tâm hồn yêu nghệ thuật. Đây không chỉ là nơi lưu giữ khoảnh khắc mà còn là bệ phóng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra bạn bè năm châu.

17:34 06/08/2025 Đời sống