'Bám đi, bám chắc vào': Khẩu lệnh giữa dòng nước xiết cứu 5 người ở Bắc Ninh

“Bám đi, bám chắc vào!” – tiếng hô dồn dập vang lên giữa dòng nước xiết ở Bắc Ninh, khi lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu 5 người trong một gia đình bị mắc kẹt giữa lũ dữ rạng sáng 7/10.

Rạng sáng 7/10, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời giải cứu 5 người trong cùng một gia đình bị nước lũ cô lập giữa biển nước ở thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế. Vụ việc diễn ra trong tình huống hết sức nguy hiểm, khi mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao và chảy xiết.

Một hộ dân bị cô lập bởi dòng nước lũ, may mắn được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, gia đình anh Vũ Đức Thọ (SN 1983) gồm vợ là Lý Thị Năm (SN 1987), mẹ ruột Lê Thị Ký (SN 1949) cùng hai con nhỏ Vũ Trà My (SN 2010) và Vũ Đức Việt (SN 2015) bị mắc kẹt trong căn nhà ngập sâu hơn 3m. Khu vực này vốn hiếm khi bị ngập, song mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nước từ các khe suối đổ về nhanh, cô lập hoàn toàn khu dân cư.

Nhận được tin báo khẩn cấp, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường. 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe cứu nạn chuyên dụng được huy động, phối hợp cùng Công an xã Đồng Kỳ triển khai phương án tiếp cận ngôi nhà bị ngập.

Vừa nỗ lực cứu người, lực lượng chức năng vừa hướng dẫn và động viên người dân để vượt qua nỗi sợ. Ảnh cắt từ clip

Do nước chảy mạnh, địa hình hiểm trở, lực lượng cứu hộ phải ròng dây thừng cố định vào các thân cây lớn, từng bước tiến vào khu vực ngập sâu. Sau gần một giờ nỗ lực, các chiến sĩ đã tiếp cận được căn nhà, đưa lần lượt từng người ra ngoài trong tình trạng an toàn tuyệt đối. Cả 5 thành viên đều được sơ cứu, ổn định tinh thần và di chuyển đến nơi tạm trú an toàn.

Đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 6 đến sáng 7-10 khiến nhiều khu vực trũng thấp tại xã Đồng Kỳ bị ngập cục bộ. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục túc trực tại hiện trường, sẵn sàng ứng phó nếu tình hình thời tiết diễn biến phức tạp hơn.

Khoảnh khắc các chiến sĩ công an bơi trong dòng nước lũ xiết, cõng từng người già và trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm đã khiến nhiều người dân xúc động. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng cứu hộ giữa thời điểm mưa lũ đang hoành hành tại miền Bắc.