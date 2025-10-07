Nghìn tỷ đô đang đổ vào RWA: Cuộc cách mạng hay cú lừa thế kỷ?

Về bản chất, RWA là quá trình mã hóa quyền sở hữu các tài sản trong thế giới thực và đưa chúng lên blockchain. Mỗi token đại diện cho một phần hoặc toàn bộ giá trị của tài sản cơ sở, được bảo chứng bởi các cấu trúc pháp lý chặt chẽ. Trái phiếu Chính phủ Mỹ đã được quỹ BUIDL của BlackRock và Franklin Templeton mã hóa hàng trăm triệu USD.
Trong lĩnh vực bất động sản, một tòa nhà văn phòng ở Manhattan (New York) có thể được "phân mảnh" thành hàng triệu phần quyền sở hữu dưới dạng số hóa. Nhờ đó, những nhà đầu tư cá nhân chỉ cần vài trăm USD cũng có thể tham gia. Trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, các công ty vừa và nhỏ có thể số hóa những khoản phải thu thông qua các nền tảng quốc tế như Centrifuge hay Goldfinch, từ đó huy động vốn từ nhà đầu tư toàn cầu với chi phí thấp hơn nhiều so với cách vay vốn truyền thống.