Con rùa chuyển máy - Thiết bị “nhỏ mà có võ” trong di chuyển máy móc hạng nặng

Tại các nhà máy, xưởng sản xuất, việc di dời máy móc, thiết bị, hàng hóa nặng là công việc diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên việc vận chuyển luôn tiềm ẩn những khó khăn và rủi ro về an toàn lao động nếu không có công cụ hỗ trợ phù hợp. Chính vì thế, con rùa chuyển máy ra đời trở thành giải pháp an toàn, hiệu quả giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động di dời hàng hóa, thiết bị nặng.

Thực trạng trong vận chuyển máy móc, thiết bị nặng tại các doanh nghiệp

Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng phát triển thì việc vận chuyển, di dời máy móc, thiết bị để phục vụ cho hoạt động sản xuất diễn ra rất phổ biến, nhất là tại các nhà máy, xưởng sản xuất, xưởng in, xưởng cơ khí,...

Trước đây việc di chuyển thường được thực hiện theo các phương pháp thủ công như: sử dụng sức người, dùng đòn bẩy, con lăn gỗ hoặc dùng xe cẩu, xe nâng cỡ lớn. Tuy nhiên các giải pháp này tốn khá nhiều thời gian, chi phí và nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, vận chuyển thiết bị, máy móc nặng theo cách truyền thống còn tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã, chấn thương cho người lao động, làm hư hỏng máy móc thiết bị, bong tróc sàn nhà xưởng,....Điều này gây nên những tổn thất không nhỏ cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp. Vì thế rất cần giải pháp hiệu quả hơn để khắc phục tình trạng này.

Con rùa chuyển máy - Giải pháp vận chuyển an toàn, hiệu quả vượt trội

Trong các nhà xưởng, mỗi thiết bị máy móc có tải trọng lên đến hàng chục tấn. Vì thế việc di dời sao cho an toàn, hiệu quả là bài toán khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu. Con rùa chuyển máy ra đời mang đến giải pháp tối ưu và tạo nên bước ngoặt trong hoạt động di chuyển máy móc, hàng hóa hạng nặng.

Con rùa chuyển hàng là giải pháp di dời an toàn, hiệu quả

Sở hữu thiết kế thông minh với hệ thống bánh xe PU đúc chịu tải cao và mâm xoay 360 độ, con rùa chuyển hàng dễ dàng di chuyển những khối máy trọng tải nặng một cách nhẹ nhàng mà không làm lật đổ hay bong tróc sàn, đảm bảo độ bền vượt trội. Được thiết kế nhỏ gọn, thiết bị này dễ dàng tiếp cận ở nhiều không gian, vị trí khác nhau giúp cho việc vận chuyển cực kỳ linh hoạt và cơ động.

Được chế tạo bằng hợp kim thép cứng cáp, bền bỉ, con rùa chuyển máy không chỉ đáp ứng được nhu cầu vận chuyển an toàn trong các nhà máy, xưởng cơ khí mà còn xử lý tốt các thiết bị có thiết kế và bề mặt phức tạp. Thay vì tốn nhiều nhân lực và chi phí như trước, với rùa chuyển hàng, doanh nghiệp chỉ cần một vài thao tác đơn giản là có thể đưa cả dây chuyền sản xuất từ xưởng này sang xưởng khác, từ vị trí này sang vị trí khác một cách an toàn mà không làm ảnh hưởng đến thiết bị. Có thể nói đây là “trợ thủ” thầm lặng không thể thiếu trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp hiện nay.

Anh Nguyễn Thanh Tùng - Chủ một xưởng cơ khí tại Hà Nội chia sẻ: “Trước đây mỗi lần di dời máy CNC, chúng tôi phải tốn cả chục triệu đồng để thuê xe cẩu và nhân công hỗ trợ. Từ khi đầu tư mua con rùa chuyển hàng 18 tấn thì công việc này nhẹ nhàng và tiết kiệm hơn rất nhiều mà lại không lo mất an toàn”.

Hiện nay, chi phí cho một con rùa chuyển máy chỉ khoảng vài triệu đồng. So với chi phí thuê ngoài hoặc rủi ro có thể xảy ra khi di dời máy móc thì đây thực sự là một khoản đầu tư thông minh cho mọi doanh nghiệp.

Thiết bị được người dùng đánh giá cao

Siêu Thị Cầm Tay: Nhà cung cấp con rùa chuyển hàng chất lượng, giá rẻ

Hiện nay, thị trường thiết bị cơ khí ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Siêu Thị Cầm Tay được người tiêu dùng đánh giá là điểm đến đáng tin cậy, mang đến cho khách hàng những sản phẩm rùa chuyển máy chính hãng cùng dịch vụ chuyên nghiệp.

Sản phẩm rùa chuyển hàng tại Siêu Thị Cầm Tay

Công ty phân phối ra thị trường đa dạng các loại rùa chuyển hàng từ 6 tấn đến 18 tấn của thương hiệu Kawasaki Nhật Bản. Toàn bộ sản phẩm đều được nhập khẩu chính hãng với đầy đủ giấy tờ cam kết về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Không chỉ vậy, Siêu Thị Cầm Tay còn áp dụng chính sách bảo hành đầy đủ và hỗ trợ sửa chữa sau bảo hành. Thậm chí, công ty còn cho phép khách hàng đổi trả sản phẩm một cách linh hoạt nếu có nhu cầu khác. Tại Siêu Thị Cầm Tay, giá bán sản phẩm luôn được niêm yết công khai, mang lại niềm tin cho mọi khách hàng.

Để có thông tin chi tiết hơn về sản phẩm, quý doanh nghiệp có thể liên hệ với công ty theo thông tin sau:

Thông tin liên hệ: Siêu Thị Cầm Tay

- Website: https://sieuthicamtay.com.vn/

- Hotline: 0982.328.045 (zalo) - 0906.015.669

- Địa chỉ 1: 797 đường Nguyễn Đức Thuận, xã Gia Lâm, TP. Hà Nội

- Địa chỉ 2: 159 phố Trần Hoà, phường Định Công, TP.Hà Nội

- Địa chỉ 3: 35 Gia Tròn 2, phường Hải Vân, Đà Nẵng

- Địa chỉ 4: 161 Kênh Tân Hóa, phường Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh