Vinhomes Green Paradise: Dấu ấn mới của “kỳ quan Việt” trên hành trình vươn tầm quốc tế

Sáng ngày 5/10/2025, tại InterContinental Hanoi Landmark 72, sự kiện “Chạm Thiên Đường Xanh – Kỳ Quan Việt Kiêu Hãnh” đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư, khách hàng và đối tác. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của Vinhomes Green Paradise – đại đô thị sinh thái thông minh mang tầm quốc tế tại TP.HCM.

Ngay từ đầu chương trình, ballroom tầng 5 của khách sạn InterContinental đã chật kín khách mời. Không gian được dàn dựng chỉn chu với hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm thị giác hiện đại, đẳng cấp. Sự kiện không chỉ giới thiệu dự án mà còn khơi gợi tầm nhìn về một biểu tượng sống xanh – thông minh – bền vững cho người Việt.

Kỳ quan xanh mang tầm quốc tế

Vinhomes Green Paradise được định vị là siêu đô thị ESG+, hội tụ bốn yếu tố trọng tâm: Xanh – Thông minh – Sinh thái – Tái sinh. Đây không chỉ là dự án bất động sản đơn thuần, mà là định hướng phát triển đô thị tương lai, nơi con người, Công nghệ và thiên nhiên cùng hòa quyện.

Đại diện Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Trường Phát, đơn vị đối tác chiến lược của Vinhomes, chia sẻ:

“Vinhomes Green Paradise là minh chứng cho năng lực kiến tạo của Việt Nam trong việc xây dựng những công trình xứng tầm thế giới – nơi con người được sống giữa thiên nhiên, công nghệ và hạnh phúc.”